Накануне в дежурную часть Управления внутренних дел Цхинвала поступило телефонное сообщение о том, что на территории Многопрофильного медицинского центра неизвестные лица в камуфляже и в масках избили 29-летнего жителя города Азамата Джигкаева, а затем увезли его в неизвестном направлении. Нападавшими оказались сотрудники спецназа Министерства обороны республики.

Дело получило громкий общественный резонанс. Люди устали от произвола силовиков. Именно незаконное насилие в отношении граждан стало главной причиной затяжного политического кризиса в республике во время правления Анатолия Бибилова и в конечном счете привело его к поражению на президентских выборах.

И теперь такое впечатление, будто все начинается сначала, несмотря на то, что отрицательное отношение президента Гаглоева к подобным «слабостям» силовиков общеизвестно. Как будто парни в погонах считают себя неким привилегированным сословием, обладающим преимуществом перед остальным обществом. Азамат Джигкаев отказался рассказывать свою историю «Эху Кавказа». С его слов ее пересказали родственники молодого человека.

23 июля парни гуляли на свадьбе, захмелели и передрались. Одному из дерущихся – бойцу спецназа Давиду Кобаладзе – сломали челюсть. Сломал не Азамат Джигкаев, ему как раз первому прилетело от спецназовца, а его друг. Кобаладзе отвезли в больницу во Владикавказ, следом за ним поехали его визави.

Парни повинились, предложили мировую, что в общем-то было понятно: пьяный мордобой никого не красит, никто не может считать себя правой стороной – все хороши. Поэтому примирение казалось вполне логичным, но, по уверениям рассказчиков, Давид не стал жаловаться в милицию, но и от примирения отказался.

Как позже выяснилось, он задумал отомстить. За Джигкаевым следили и даже провели целую спецоперацию. Когда он привез свою супругу в поликлинику, его вытряхнули из машины, избили, запихнули в другой автомобиль и увезли на базу спецназа Минобороны.

Нападавшие были на трех машинах. В двух – служебных с госномерами Минобороны, находились сотрудники спецназа в форменной одежде, в масках, вооруженные табельными пистолетами. В третьем авто были люди в гражданском, среди которых Азамат опознал друга Давида Кобаладзе – бывшего сотрудника СОБРа Альберта Бестаева. В 2018 году вместе с двумя сослуживцами он уже привлекался за избиение Инала Джабиева. Тогда дело получило широкую огласку. Собровцы средь бела дня под камерами видеонаблюдения избивали парня. Один из нападавших вытащил табельный пистолет и угрожал им спутнику Инала и всем, кто подходил слишком близко к месту избиения.

Тогда Анатолий Бибилов пообещал возмущенной общественности, что все виновные будут наказаны. Собровцы получили сроки от трех с половиной до пяти лет лишения свободы, но до наступления нового года все трое были помилованы президентом.

Теперь история повторяется. Избитого парня привезли на базу спецназа и насильно там удерживали.

По мнению родственников Азамата, командиры базы не могли не знать о происходящем – трудно представить, чтобы в будний день, в рабочее время никто не обратил внимание на такое шумное «мероприятие» на территории режимного объекта.

Через некоторое время к воротам базы приехали друзья Азамата, но пленника им не выдали. За ними на базу нагрянул министр обороны Владимир Пухаев и пресек безобразие. Скорее всего, он же сообщил о ЧП президенту Алану Гаглоеву, говорит Оксана Сотиева. Она доводится Азамату Джигкаеву троюродной сестрой:

«Алан Эдуардович приехал на базу. Он сказал, что это преступление не останется безнаказанным, все участники должны получить правовую оценку и ответить за содеянное. Я очень надеюсь, что именно так и будет. Безнаказанность порождает вседозволенность. Одни уходят от ответственности, другие на них смотрят, думают, что у них тоже так получится, и совершают преступления. Если преступления будут сходить с рук, то они будут продолжаться до тех пор, пока не случится очередной вопиющий случай, как с моим супругом Иналом Джабиевым».

Началось с банальной бытовой ссоры, закончилось должностным преступлением, в которое оказались втянуты несколько молодых людей. По мнению югоосетинского общественника Тимура Цхурбати, произошедшее – застарелая беда силовых структур:

«СОБР, ОМОН, другие спецподразделения воспринимаются бойцами как некое братство. То есть они не закону служат, они друг за друга горой. Это хорошо, конечно, когда друг за друга, но они не должны забывать, что это не братство и не банда, но государственная структура. Они должны служить народу, а не учинять расправы, пользуясь служебным положением. Особенно мне обидно, что они служебное оружие взяли, на базе у себя удерживали… Это, вообще, что такое? На государственной базе удерживать частное лицо по каким-то странным мотивам мести?

– Что с этим делать, как бороться?

– Надо воспитывать. Они должны признавать главенство закона. К сожалению, в Южной Осетии пока такого нет. Я думаю, серьезная работа всем службам предстоит, надо ломать эти представления о допустимом. Вооруженные люди должны понять, что они не имеют права учинять личные расправы, да еще со служебным оружием. И, конечно, парни подставили президента, министра обороны и все силовые подразделения. Я надеюсь, уроки из этой истории будут извлечены».

Азамат Джигкаев от медицинского освидетельствования отказался и писать заявление не стал. По сообщению информагентства «Рес», материалы по факту произошедшего будут направлены в военную прокуратуру.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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