Траурные мероприятия в Грузии вновь прошли на фоне тяжелых обвинений. Оппозиция и власти ведут принципиальный спор по всем вопросам 14-летней давности, в том числе насчет виновных в развязывании августовской войны. Сегодня стороны в очередной раз обвинили друг друга в предательстве национальных интересов.

Годовщина российско-грузинской войны 2008 года, в ходе которой с грузинской стороны погибли 228 мирных жителей, 169 военнослужащих и 19 полицейских, для власти и оппозиции вновь стала поводом для конфронтации. Не помогло и примирительное заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая вечером 7 августа, находясь у мемориала в Шиндиси, призвала политиков к единству:

«Ради прогресса мы должны быть едины. Без единства мы не сможем пройти этот путь, мы не сможем объединиться с нашими гражданами в Абхазии и в Цхинвали. И для этого мы должны оставить царящую в нашей стране ненависть, которая тянет нас на дно. В этой стране все должны работать на наше развитие и объединение родины. Ради будущего Грузии погибли эти ребята, и мы должны проявить уважение к их памяти».

Призыв не был услышан. На сегодняшних траурных мероприятиях на братском кладбище в Мухатгверди премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил «Национальное движение» в том, что оно не смогло предотвратить войну. Говоря о непосредственной дате начала войны, Гарибашвили отвечал, что полемика по данному вопросу вброшена оппонентами для отвода глаз.

«Это очень печально, что нам приходится говорить о датах, хотелось бы сказать, что мы все собрались сегодня, чтобы еще раз поклониться нашим героям. Представители прежнего правительства всегда приходили сюда 8 августа, и я хочу напомнить, что рядом стоят члены семей наших солдат-героев, и мы тут говорим о датах», – обратился он к журналистам.

Впрочем, спустя минуту он тут же дал волю эмоциям:

«Безрассудная политика бывшего президента Саакашвили, его бесконечные провокационные шаги привели нас к тому, что им не удалось избежать этой трагической войны. Это было предательство Саакашвили и его команды, они принесли в жертву наши страну и народ, наших военных», – сказал Гарибашвили.

В «Нацдвижении» в долгу не остались. На специальном брифинге председатель партии Ника Мелия обвинил власти в пособничестве оккупантам.

«Россия силой оружия смогла оккупировать 20% территории в начале 90-х. И то, что враг не мог сделать силой оружия, он смог сделать с помощью «мягкой силы». Произошло это в последние годы при этой власти. У нас есть власть, которая четко ни разу не заявила, что Россия – оккупант! Нами правят перешедшие черту морального разложения капитулянты и коллаборационисты без родины, которые открыто и без зазрения совести служат врагу!» – сказал Мелия.

При этом в главной оппозиционной партии убеждены, что полемика вокруг даты начала войны неслучайна. Как отметил член политсовета Гия Барамидзе, в последние годы правящая «Грузинская мечта» стало активно проталкивать российский нарратив о том, что войну развязала Грузия именно 8 августа, отсюда и смена приоритетов, подчеркнул политик:

«Во времена правления «Национального движения» чествования в честь трагических событий проходили и 8-го числа, но тогда дата начала войны не имела принципиального значения. Потому что тогда никто изнутри не обвинял власть в развязывании войны. Сейчас у нас правительство, которое предательски обвиняет Грузию в развязывании боевых действий. Поэтому вопрос о дате сейчас стал вопросом различия подходов, и сейчас поставлены знаки вопроса, и, исходя из этого, имеет принципиальное значение, когда мы будем отмечать», – сказал Барамидзе.

К полемике постепенно присоединились и другие политики. Экс-премьер Георгий Гахария считает, что дискуссии о датах и поиски виновных – это то, что мешает объединению страны. И в этом вопросе неправы и власти, и оппозиция:

«Война началась именно тогда, когда первый русский солдат перешел границу Грузии, если говорить конкретно об августовской войне. И я уже миллион раз говорил и еще раз повторю, что невозможно развязывать войну на своей территории, поэтому сегодняшняя полемика о том, кто начал войну и когда началась война, – абсолютно неактуальна. Вместо ненужных споров мы должны вместе позаботиться о суверенитете страны. Это наши ответственность и долг перед погибшими. Сейчас мы не должны никого попрекать, чтобы нам сегодня удалось избежать войны, а тогда нет! Нет, мы должны прекратить эти никчемные споры и продолжить борьбу за восстановление территориальной целостности», – заявил Гахария возле мемориального памятника в Шиндиси.

Политолог Торнике Шарашенидзе считает, что политическая борьба между сторонами давно отодвинула значимость трагических событий 14-летней давности.

«Правительство пытается оправдать свою позицию любыми средствами. Для этого делается все, в том числе, и обвинения в ксенофобии и предательстве тех, кто выступает против излишне осторожной политики властей в отношении России, и это неправильно. На мой взгляд, оппозиция также грешит тем, что часто использует очень опасные темы в своих собственных интересах. Правительство готово навесить ярлык на каждого, кто выступает против его политики... Мы должны признать, что правительство очень активно использует тему войны с Россией в политической борьбе и преуспело в этом перед оппозицией. Люди действительно боятся войны. Вопрос войны, который подняло и ежедневно проталкивает правительство, все еще успешно на них работает, и мы, вероятно, услышим такие заявления в будущем, поскольку они знают, что эти заявления делают свое дело», – заключил Торнике Шарашенидзе.

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