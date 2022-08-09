В июле Грузию посетили более 156 тысяч граждан России

В программе "Вести" на государственном канале "Россия-1" показали отрывок из программы Никиты Михалкова "БесогонТВ", в котором режиссёр представил погибшего в Украине заключённого Константина Тулинова героем.

Таким образом, российские власти впервые фактически признали, что вербуют заключённых для участия в войне в Украине.

В начале июля "Важные истории" сообщили, что ЧВК "Вагнера" начала вербовать осужденных в петербургских колониях.

В "Бесогоне" Михалков описывает "трудный путь" Тулинова. В 16 лет он получил первый условный срок, за ним последовали реальный срок за покушение на убийство, "грабеж, наркотики и несколько ходок".

Весной , по словам режиссёра, Тулинов "подал прошение с просьбой отправить его на фронт", где 14 июля погиб. Показанный в видео "сослуживец" Тулинова утверждает, что тот подорвал себя вместе с тремя украинскими военными, чтобы остальные бойцы могли безопасно отступить.

По мнению Михалкова, Тулинов пожертвовал собой, чтобы искупить свою прошлую жизнь. Он также заявил, что "государство ответило Тулинову благодарностью за его подвиг". По словам Михалкова, погибшего помиловали, он был приравнен к участнику боевых действий, так что его семье полагаются льготы и выплаты.

По данным основателя Gulagu.net Владимира Осечкина, Константин Тулинов был участником "актива" в петербургском СИЗО "Кресты", который пытал арестованных. "Фонтанка" писала, что Тулинов по прозвищу "Рыжий"играл "одну из главных ролей" в активе.

В 2019 году Осечкин опубликовал видео с избиением людей в "Крестах". По словам правозащитника, заключённым, которые сотрудничали с администрацией СИЗО, создавали льготные условия содержания, в том числе позволяли иметь мобильные телефоны и есть домашнюю еду. Осечкин также публиковал фотографию арестантов, у которых были футболки с надписью "Актив УФСИН един". (АУЕ — движение "арестантский уклад един" — признано в России экстремистской организацией). В такой футболке позировал и Тулинов. На этой фотографии на груди и шее молодого человека видна татуировка Креста, её также можно заметить на одной из фотографий в сюжете программы "БесогонТВ" Никиты Михалкова.

В мае 2021 года суд в Санкт-Петербурге приговорил Тулинова и двух его подельников к лишению свободы на сроки до 14 лет за избиение содержащегося в СИЗО, съемку побоев на видео и вымогательство.