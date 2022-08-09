В Абхазии осужденному за изнасилование девочки отказали в амнистии

Сухумский городской суд отказал осужденному Астамуру Джопуа в удовлетворении административного искового заявления к МВД самопровозглашенной республики Абхазия.

Джопуа осужден на 20 лет за изнасилование несовершеннолетней. Он стал просить о досрочном освобождении после принятого абхазским парламентом акта об амнистии (Джопуа – участник операции в Кодорском ущелье в 2008 году).

Уголовное дело в отношении Астамура Джопуа было возбуждено в 2017 году по заявлению матери потерпевшей девочки. Она сообщила, что Джопуа приехал к ним в дом поздно ночью в состоянии алкогольного опьянения, угрожая оружием, и увез дочку на территорию заброшенной спортивной базы, где совершил изнасилование под угрозой убийства. На тот момент ей еще не исполнилось 14 лет. В 2018 году суд признал Астамура Джопуа виновным и осудил его на 20 лет лишения свободы.

В октябре 2021 года Сухумский городской суд отказал Джопуа в применении к нему акта об амнистии, но кассационная коллегия Верховного суда отменила это решение и направила дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

Решение Сухумского городского суда может быть обжаловано в Кассационную коллегию по гражданским делам Верховного суда Абхазии в течение 20 дней.