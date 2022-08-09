В югоосетинских селах установят ящики анонимных записок для выяснения судьбы без вести пропавших

Международный комитет Красного Креста (МККК) установит в югоосетинских селах почтовые ящики для анонимной информации. Инициатива принадлежит семьям пропавших без вести, её поддержали власти самопровозглашенной республики Южная Осетия – аппараты уполномоченного по правам человека и полномочного представителя по вопросам постконфликтного урегулирования.

Как пишет агентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу МККК, 10 августа начинается работа по установлению ящиков для записок и запуску телефона доверия для связи с людьми, которые могут обладать информацией о судьбе и местонахождении без вести пропавших.

«Население сёл, где предположительно имело место исчезновение людей в связи с вооружёнными конфликтами 1990-х и 2008 годов, возможные очевидцы каких-то событий всё ещё могут располагать проверенной информацией, которая могла бы помочь в поиске пропавших без вести», – заявил Глава отдела предоставления защиты Миссии МККК Никита Логачёв.

«Это – инициатива семей пропавших без вести лиц, их боль многолетнего ожидания и призыв ко всем, кто может располагать хоть какой-то информацией о судьбе их пропавших близких», – добавил он.

До 30 августа, Международного дня пропавших без вести, в нескольких сёлах Южной Осетии при содействии сельских и районных администраций и югоосетинских участников Координационного механизма планируется установить 15 ящиков, сопровождаемых баннером с кратким пояснением цели установки такого канала связи и списком лиц, предположительно пропавших без вести в окрестностях конкретного села или соседних сёлах.

Информация на баннере, в том числе, содержит обращение семей на нескольких языках (русском, осетинском и грузинском): «Мы, семьи без вести пропавших лиц, просим Вас помочь нам в поисках информации о судьбе и местонахождении наших пропавших родных. Если вы знаете хоть что-то о них, пожалуйста, поделитесь этой информацией в виде анонимной записки или позвоните на телефон доверия. Любая информация для нас очень важна».

Содержимое ящика будет проверяться 20-го числа каждого месяца, а для телефона доверия выделено два номера для звонков в рабочее время с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу: +7 929 803 30 11 – линия, выделенная для аппарата полномочного представителя по вопросам постконфликтного урегулирования, +7 929 803 30 22 – номер, по которому звонки будут приниматься сотрудниками Миссии МККК.

Вся информацию, собранная в рамках инициативы, будет анализироваться и систематизироваться совместно с югоосетинскими участниками Координационного механизма по вопросам выяснения участи лиц, пропавших без вести в связи с вооружёнными конфликтами 1990-х и 2008 гг.

В пресс-релизе говорится, что процесс сбора информации носит исключительно гуманитарный характер, и ничего из полученных данных не будет использовано для поиска виновных или их уголовного преследования. Единственная цель – дать ответ семьям лиц, пропавших без вести, о судьбе и местонахождении их родных.