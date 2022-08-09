В Абхазии, как и во многих других краях, разговоры людей о погоде в последние годы неизбежно переплетаются с рассуждениями о глобальном потеплении и создаваемых им проблемах – разрушительных паводках, гибнущих урожаях сельхозкультур…

Ученые с тревогой говорят об этих явлениях. Не раз в последнее время привлекали внимание общественности публичные выступления директора Института экологии Академии наук Абхазии Романа Дбара. Так, еще 17 мая, на первом заседании Общественного совета при МИД РА, при обсуждении вопроса о присоединении Абхазии к Парижскому соглашению по климату он сказал, что этот шаг позволит Абхазии заявить о себе на международной арене, а изменения климата – очень актуальный вопрос, который ни одна страна в мире не может обойти. И далее Дбар привел данные о том, что за прошлый год объем выпавших осадков в Абхазии составил 3005 миллиметров, а это вдвое больше по сравнению со среднегодовым объемом за предыдущие четверть века. Причем паводки на реках влекут за собой катастрофические последствия. В Абхазии для участия в этой программе, по мнению Романа Дбара, необходимо срочно воссоздавать базу архива погоды и других климатических данных.

Недавно общественный деятель Нугзар Агрба рассказал в частной беседе следующее. Когда началась коронавирусная пандемия и границы Абхазии были закрыты, он, как и многие горожане, активно принялся за выращивание на дачном участке в селе Багмаран овощей и других сельхозкультур. Был вдохновлен первым успехом, но в прошлом году разлившаяся после летних дождей река Кяласур смыла половину его урожая. В этом году с помощью возведенных с соседями дамб этого удалось избежать, но вода все равно просочилась на участок и его овощи сгнили. Может, удастся только урожай картошки спасти.

И ведь такие жалобы можно услышать от многих и многих… Сегодня я поговорил с Романом Дбаром о последствиях глобального потепления и о том, как им противостоять. Роман Саидович рассказал:

«Если брать общее глобальное повышение температуры, то оно приближается к полградуса по Цельсию. А если брать, например, какие-то локальные регионы, в данном случае будем говорить об Абхазии, то это уже более полутора градусов.

– Это за какой период?

– Все это стало наблюдаться после… Ну, это фактически начало девяностых. А потепление – это не просто «стало теплее, а что тут плохого, в северных регионах можно будет выращивать южные культуры…». Но на самом деле это влечет за собой достаточно серьезные экономические последствия, связанные с разрушением инфраструктуры, с радикальным пересмотром сельскохозяйственных традиций. Количество осадков методично возрастало в Абхазии. Если, к примеру, тридцать лет назад на уровне города Сухума выпадало 1600 миллиметров осадков, то сейчас это приближается к трем тысячам. И свидетельство тому – прошлогодние события здесь, на Басле, в Гудауте, когда в течение нескольких часов эти небольшие реки нанесли колоссальный ущерб людям и коммуникациям».

И эти паводки будут только учащаться, так что надо быть к ним готовым – возводить дамбы, переселяться в более безопасные места. Дбар говорит:

«И это должно затрагивать все сферы деятельности человека – начиная от строительства, сельского хозяйства… В сельском хозяйстве – это вопрос, связанный с выбором стратегии выращивания сельхозкультур. Если количество осадков увеличивается, влажность растет, то, естественно, те культуры, которые подвержены грибковым заболеваниям, оказываются в зоне высокого риска. Следовательно, нужно закладывать или увеличение числа обработок противогрибковыми аппаратами, или же выбирать специальные сорта, которые устойчивы к этим заболеваниям. Возьмем строительство. Если посмотреть на происходящее в Сочи, для нас это в значительной степени является очень важным уроком. То есть если активно застраивать холмистые предгорья, обращенные в сторону моря, это будет означать, что даже при незначительном объеме осадков они не будут впитываться в почву, а будут скользить, собираясь по дорогам, которые представляют собой в данной ситуации водотоки. И заасфальтированные, забетонированные пространства превращаются в место сбора атмосферных осадков и при перепаде высот в сто метров – в разрушительную силу».

Вернувшись к сельскому хозяйству, он отметил, что глобальное потепление ведет к чередованию интенсивных осадков и долгих, до месяца, периодов засухи. Значит, наготове должны быть оросительные системы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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