Национальный банк Грузии приобрел еще 40 миллионов долларов

Национальный банк Грузии провел сегодня валютный аукцион, на котором приобрел 40 миллионов долларов США.

Средневзвешенный обменный курс лари составил 2,7096 за 1 доллар.

При этом курс валюты в коммерческих банках и в пунктах обмена валюты уже пробил отметку в 2,6 лари за 1 доллар. Реально сегодня доллар можно купить по курсу от 2,66 до 2,69 лари, а 1 евро – от 2,70 до 2,74 лари.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», на фоне резкого укрепления национальной валюты Нацбанк страны начал покупать доллары в мае 2022 года – это произошло впервые с 2019 года.

Национальная валюта Грузии начала стремительно укрепляться с 10 марта. До этого, чтобы остановить падение лари, которое в начале месяца достигло 3,4 GEL/$1, Национальному банку Грузии пришлось продать на аукционе 39,57 млн долларов.

24 мая на валютном аукционе Нацбанк купил 10 миллионов долларов, 1 августа – 10 миллионов, 5 августа – 20 миллионов долларов. 100 миллионов долларов Нацбанк Грузии приобрел с весны на аукционе Bloomberg.

Еще весной аналитическая группа TBC CAPITAL предупредила о признаках «чрезмерного укрепления лари».

На это повлиял приток валюты в страну за счет мигрантов и туристов, и резкое увеличение объемов денежных переводов из-за рубежа.

На этом фоне улучшаются показатели внешнего баланса, вырос уровень занятости и замедлился рост цен.