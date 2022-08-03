Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили провел встречу с представителями дипломатического корпуса. Главная тема обсуждений – выполнение правительством страны 12 рекомендаций ЕС для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Впрочем, несмотря на то, что встреча, по словам Папуашвили, прошла в конструктивном ключе, риторика «Грузинской мечты» не изменилась. Власти страны по-прежнему видят попытки втягивания Грузии в войну.

То, что власти Грузии проводят антизападную кампанию, является дезинформацией, – так спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал итоги встречи с западными дипломатами в высшем законодательном органе. Папуашвили пригласил послов стран ЕС для обсуждения выполнения правительством «Грузинской мечты» 12 рекомендаций Брюсселя, необходимых для получения страной статуса кандидата в Евросоюз. Но основной акцент в своих комментариях председатель парламента сделал не на проделанной работе, а на очередных обвинениях в адрес политических противников и неких сил, которые пытаются втянуть Грузию в войну с Россией:

«То, что в Грузии якобы идет антизападная кампания, – это обычная дезинформационная кампания против Грузии. Это часть гибридной войны против Грузии, цель которой – расшатать власть. Так что, конечно, это абсурд. Одной рукой ведется пропаганда, будто имеет место антизападная кампания, а другой они якобы борются с этой антизападной кампанией, и это фактически часть гибридной войны против Грузии».

По словам Папуашвили, в последнее время распространяется много дезинформации с целью нанести ущерб репутации Грузии, вызвать волнения в обществе и втянуть страну в российско-украинскую войну.

«Общество устало от подобных нападок и призывов в адрес населения Грузии. Мне сложно даже серьезно комментировать это. Очевидно одно: мы неоднократно говорили, потому общество и поддерживает власти, поскольку все видят, что в этот кризисный период, когда регион и мир в целом столкнулись с таким большим вызовом, перед каким риском стояла и стоит Грузия».

Эти слова стали реакцией на заявление секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова, вновь призвавшего Тбилиси последовать примеру Киева и вернуть свои земли. В интервью телеканалу «24» Данилов заявил, что Грузия, потерявшая Абхазию и Южную Осетию, и Молдова, потерявшая Приднестровье, должны взять пример с Украины, чтобы «разорвать Россию»:

«Я и на сегодняшний день считаю, что Грузия должна была бы, если она считает, что это ее территория, подниматься и защищать свою страну. И другие страны. Если вы считаете, что это ваше, – так смотрите, как это делаем мы, и делайте так, как я, есть такое выражение. Но они ждут. На нас на сегодняшний день очень большие надежды многих стран, которые, после того, как мы победим, будут раздирать эту Российскую Федерацию, они будут забирать то, что Россия у них в свое время отняла».

По словам главы СНБО, пострадавшие от российской агрессии страны могли бы присоединиться к Украине, чтобы ускорить победу. Однако сделать это им помешал страх. Это не первое заявление Алексея Данилова о том, что Грузия могла бы воспользоваться моментом для восстановления своей территориальной целостности. Еще в марте он сказал, что Киеву очень бы помогло открытие других фронтов против России. В частности, если бы Грузия и Молдова занялись возвращением своих земель, оккупированных Москвой.

Досталось от Папуашвили и не присутствовавшей на сегодняшней встрече Келли Деганан, с которой у «Грузинской мечты» не прекращается заочный спор. Спикер парламента, в частности, заявил, что вопросы, которые правительство и правящая партия имеют к американскому послу, все еще остаются на повестке:

«Думаю, мы услышали достаточно объяснений, вопросов, ответов и так далее, и, думаю, можно сделать два вывода. Первый вопрос – то, что каких-либо санкций в отношении конкретного судьи нет, это подтверждено. А второй – встреча Бидзины Иванишвили с американским послом состоялась после начала войны в Украине. Надо делать из этого выводы. В итоге, что мы имеем? В частности, по первому делу, если санкций нет, то чем обусловлено исключение судьи из программы, по которой он должен был лететь в США? Было это самоуправством какого-либо сотрудника посольства или нет? Второе – когда происходит встреча с Бидзиной Иванишвили за спиной грузинского правительства, с какой целью была эта встреча? Конечно, эти вопросы, основанные на фактах, остаются на повестке».

В оппозиции заявления Папуашвили восприняли как очередную попытку запутать население. И придать своим антизападным высказываниям хоть какую-то видимость легитимности. Но западные партнеры Грузии из числа присутствовавших на встрече в парламенте подчеркивают: если Тбилиси хочет и дальше идти евроатлантическим курсом, то деолигархизация власти необходима. Об этом, в частности, заявил посол Франции в Грузии Диего Колас:

«Наша единственная политика – поддерживать Грузию в ее сближении с Европейским союзом и проведении реформ. На сегодняшней встрече мы увидели, что взято обязательство проводить эти реформы. Если удастся объединить энергию всех заинтересованных сторон и провести эти реформы, значит, мы движемся в правильном направлении, и именно это мы и хотим видеть. Иногда риторика и комментарии сбивают с толку и раздражают, но, надеюсь, мы сможем пройти через это и перейти к позитивной динамике. Что касается деолигархизации, то мне очень нравится отношение гражданского общества и неправительственных организаций к этому вопросу. Работа по удовлетворению критериев ЕС укрепит демократию и независимые институты в Грузии. Что само по себе приведет к прогрессу в направлении деолигархизации. Так что это правильный подход на данный момент».

Среди упомянутых французским послом организаций – грузинское отделение международной правозащитной организации Transparency International. Ее последнее исследование говорит об усилении экономической зависимости Грузии от России. На это у Папуашвили тоже есть ответ. Спикер парламента дал понять, что Грузия, в отличие от некоторых других стран, в гораздо меньшей степени зависит от России и, в частности, от российских энергоносителей (в чей огород был камень, по мнению наблюдателей, догадаться несложно). А учитывая, что у Тбилиси нет дипломатических отношений с Москвой, то такие утверждения председатель высшего законодательного органа считает странными. Как и само исследование, которое, по мнению Папуашвили, также является частью кампании оппозиции и неких третьих сил по дискредитации правительства «Мечты» со все той же конечной целью – втянуть Грузию в войну.

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