В Европе обсуждают визовые ограничения для россиян. Призыв президента Украины Владимира Зеленского услышали европейские соседи России. Брюссель пока выжидает – для этого решения ЕС должен пересмотреть многие законодательные акты. Критики российской власти между тем считают такой шаг фактическим приговором противникам Владимира Путина, покинувшим Россию после начала войны в Украине.

Страны ЕС должны прекратить выдавать россиянам визы – некоторые европейские государства откликнулись на призыв президента Украины. Владимир Зеленский в интервью американскому изданию The Washington Post подчеркнул, что сегодня Западу необходимо закрыть въезд всем без исключения гражданам России:

«О каких бы россиянах ни шла речь, отправьте их обратно в Россию. Тогда они поймут. Тогда они скажут: мы не имеем никакого отношения к этой войне. Весь народ не может нести ответственность, разве не так? Может. Именно этот народ выбрал такую власть и не борется с ней, не спорит с ней, не кричит на нее».

На сегодняшний день выдачу туристических виз россиянам уже ограничили Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия. Оформление документов на территории России приостановила Дания, хотя подавать заявления все еще можно в визовых центрах королевства в других государствах. Но президент Эстонии Кая Каллас, похоже, намерена идти еще дальше. Глава государства опубликовала весьма категоричный пост в своем Twitter, назвав посещение Европы не правом, а привилегией:

«Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы – это привилегия, а не право человека. Авиасообщение с Россией закрыто. Это означает, что, пока страны шенгенской зоны выдают визы, бремя несут соседи России (Финляндия, Эстония, Латвия – наземные точки въезда). Пора прекращать туризм из России уже сейчас».

В свою очередь правительство Эстонии запретило предоставлять российским гражданам временный вид на жительство и визы с целью обучения в стране. Кроме того, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил ввести запрет на выдачу россиянам шенгенских виз в следующий пакет антироссийских санкций ЕС.

В Москве на это заявление отреагировали резко. Главный на сегодняшний день «ястреб» российского политического истеблишмента, бывший президент, а ныне заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев недвусмысленно пригрозил президенту Эстонии неизбежностью российского правосудия:

«То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка».

В Кремле предпочли менее громкие выражения, дав понять, что за возможную поддержку инициативы президента Зеленского Европе придется платить. В прямом смысле этого слова:

«Заявление это, собственно, скажем так, говорящее само за себя. Скорее всего, конечно, иррациональность мышления в данном случае зашкаливает. К этому можно относиться только чрезвычайно негативно. Любые попытки изолировать россиян или Россию – это процесс, который не имеет перспектив. Сам Зеленский должен понимать, что страны Европы, которые пытаются, так сказать, наказать Россию, как они говорят, они уже активно платят за это по счетам. И сами страны платят по счетам, и граждане платят по счетам. И рано или поздно эти страны тоже начнут задаваться вопросом: все ли делает правильно Зеленский, что наши граждане должны оплачивать его прихоти?» – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Не поддержали инициативу украинского президента и политические противники Владимира Путина из числа россиян. Покинувшие Россию после 24 февраля представители российской оппозиции и недовольные политикой Кремля граждане считают подобный вариант развития событий льющим воду на мельницу Владимира Путина. Ведь в случае принудительного возвращения на родину многим из уехавших из России гражданам грозит уголовное преследование.

Впрочем, ни угрозы Кремля, ни возмущение оппозиционно настроенных россиян не подействовали. Эстонского президента поддержала премьер-министр Финляндии. Санна Марин заявила, что, по ее мнению, Совет Европы мог бы рассмотреть вариант наложения санкций на российский туризм до тех пор, пока не кончится война:

«Неправильно, что, пока Россия ведет агрессивную и жестокую войну в Европе, россияне могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы. Это несправедливо. Понятно, что россияне используют Финляндию как перевалочный пункт, через нас едут в другие страны на отдых. Мы обсуждаем этот вопрос в правительстве, и дискуссия продолжится. МИД проясняет эту ситуацию, но с ней связаны определенные юридические аспекты».

Под «юридическими аспектами» Марин имеет в виду, что в финском законодательстве отсутствуют механизмы регулирования вопросов санкций. Следовательно, оснований, которые позволили бы ограничить въезд граждан определенной страны, не существует. По сути, у Хельсинки есть всего один способ воплотить желание премьера в жизнь – страна может регулировать количество выдаваемых виз. И эта мера уже действует. Правда, не из-за войны в Украине, а из-за пандемии коронавируса – сегодня заявления на получение визы можно подавать только по предварительной записи.

Большинство стран-членов Евросоюза пока воздерживаются от подобных шагов. Тем не менее, по данным европейских СМИ, вопрос выдачи шенгенских виз россиянам будет рассматриваться в Праге на неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС в конце августа.

На сегодняшний день правила Европейского союза не позволяют удовлетворить требования Владимира Зеленского и его единомышленников среди лидеров ЕС. В частности, представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что визовый кодекс Евросоюза не предусматривает возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе гражданам России:

«Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться. Но страны-участницы ЕС могут самостоятельно изучать вопрос выдачи краткосрочных виз в конкретной ситуации».

Единственный способ, который мог бы позволить принять такой запрет на уровне ЕС, – это изменить сам договор, который включает Шенгенское соглашение. Но такое развитие событий наблюдатели считают маловероятным. Скорее всего, ЕС пойдет на пересмотр соглашения 2006 года между Брюсселем и Москвой, которое предусматривает обоюдное упрощение выдачи виз гражданам ЕС и России. Действие некоторых положений этого договора уже приостановлено в связи со вторжением России в Украину. В конце февраля Совет ЕС отменил упрощенный визовый режим для российских дипломатов, членов официальных делегаций, бизнесменов и парламентариев, а в мае президент России подписал указ о лишении аналогичных привилегий граждан ЕС и ряда европейских стран, не входящих в союз.

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