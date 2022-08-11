Состояние экс-президента Михаила Саакашвили, остающегося в клинике «Вивамед», внушает специалистам серьезные опасения. Они говорят о воспалительном процессе и резкой потере веса. В связи с этим адвокаты Саакашвили предлагают пригласить группу авторитетных экспертов из США и Швейцарии.

Зарубежные специалисты ждут разрешения Минздрава на участие в обследовании Михаила Саакашвили. В последние дни его состояние резко ухудшилось. По словам очевидцев, ему трудно передвигаться самостоятельно. Члены альтернативного консилиума уже работают над диагнозом и выработкой рекомендаций.

Первый тревожный сигнал поступил 10 августа от Митрополита Ахалкалакского и Кумордо Николоза (Пачуашвили). По его оценке, состояние Михаила Саакашвили настолько тяжелое, что его незамедлительно следует перевезти на лечение в другую страну.

«В первый раз, когда я вошел, меня поразила его худоба, я таким его впервые вижу за время моих посещений. Он сказал, что похудел на 11 килограммов. Это чисто политическое решение, как будет продолжаться лечение Михаила Саакашвили, но могу сказать одно – я говорю сейчас, основываясь на личном жизненном опыте, мы не такая развитая страна, чтобы любую болезнь можно было лечить в Грузии. К сожалению, мы не так развиты, этого нельзя отрицать», – заявил владыка Николоз.

По мнению невролога Отара Тоидзе, состояние Саакашвили настолько тяжелое, что даже его транспортировка содержит немалые риски, подчеркнул специалист:

«Мы не посещали его почти месяц. Мы знали о его нынешнем состоянии только из кратких сообщений врачей клиники для СМИ. Наблюдается разительная перемена в худшую сторону. Он был человеком, которому было трудно ходить, но не до такой степени, как мы видим сегодня. Поэтому в эти дни мы навестим его, чтобы написать окончательное заключение. Это третья степень тяжести заболевания, по факту – предсмертная стадия. Перевозить его на девятом месяце болезни будет довольно рискованно для его здоровья».

Сложное положение экс-президента не позволяет терять время, говорит один из адвокатов Саакашвили Шалва Хачапуридзе. Как только Минздрав выдаст соответствующее разрешение, в Грузию прибудет группа экспертов из США и Швейцарии. По словам юриста, на данном этапе с властями необходимо согласовать техническую часть вопроса.

«Из США приедут психиатр, невролог и гастроэнтеролог, правозащитник, два судебно-медицинский эксперта из Швейцарии. Затем они посетят Михаила Саакашвили. Вероятно, обследование продлится два дня, а затем будет составлен совместный протокол от представителей США и Швейцарии. У него воспалительный процесс и температура, первое, что нас сейчас волнует, не политика, а состояние его здоровья», – заявил юрист.

Говоря о возможном уходе Саакашвили из грузинской политики в свете заявлений представителей «Национального движения» о том, что «отрыв Михаила Саакашвили от грузинской политики немыслим», Хачапуридзе отвечал, что экс-президент не ведет с ним разговоров о происходящем в Грузии. «Блажен, кто верует в «Нацдвижение», – кратко ответил адвокат журналистам.

Действительно, последние посты экс-президента практически не затрагивают грузинские темы. Сегодняшний пост Саакашвили был целиком посвящен событиям в Украине.

В партии власти с нескрываемым раздражением отреагировали на актуализацию темы здоровья экс-президента. По словам вице-спикера парламента Гии Вольского, заявления врачей альтернативного консилиума не стоит воспринимать слишком буквально:

«Нет в природе человека, которому бы тюремное содержание пошло на пользу. При правлении Саакашвили десятки тысяч человек были брошены в тюрьмы, и многие из них были подвергнуты пыткам. Однако это не может стать причиной того, чтобы не оказывать ему надлежащего ухода. Если состояние его здоровья требует дополнительного вмешательства, то наша медицина находится на соответствующем уровне. Я внимательно слежу за заявлениями некоторых работников медицинской сферы и скажу вам, что в целом они являются политически ангажированными».

Кроме прочего, у проблемы есть и правовое направление. Центр «Эмпатия» запрашивает у следственного органа видеоматериалы перевода экс-президента Михаила Саакашвили из 12-го учреждения Рустави в 18-е учреждение Глдани, а также инцидента, произошедшего 27 декабря в Горийском военном госпитале.

По словам руководителя центра Мариам Джишкариани, помимо вышеперечисленного, они также запрашивают заключение судебно-медицинской экспертизы. Как она пояснила журналистам, они считают, экспертизы проводились не в соответствии с международным стандартом, многие детали инцидента, в ходе которого к экс-президенту применялась непропорциональная сила, так и не были обнародованы. Даже отрывочные видеокадры дают основания полагать, что применялись пытки и жестокое обращение, в том числе, грубое нарушение международной медицинской этики и законодательства Грузии о здравоохранении, заявила Джишкариани журналистам.

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