Министр экономики Грузии обещает в конце августа снижение цен на топливо  

Басманный суд Москвы отправил до 9 октября под домашний арест бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову по уголовному делу о распространении "фейков" об армии РФ (части 2 статьи 207.3 УК). С таким ходатайством в суд ранее обратились следователи.

По словам адвоката Дмитрия Захватова, Овсянникову во время суда посадили в клетку, вокруг которой выставили четверых полицейских.

Фотокорреспонденты, которых первыми пустили на заседание, сообщили "Медиазоне", что Овсянникова в "аквариуме" развернула плакат "Пусть убитые дети снятся вам по ночам", после чего приставы удалили их из зала заседаний. По требованию следствия процесс проходил в закрытом режиме.

Поводом для уголовного дела стал пикет Овсянниковой в Москве 15 июля, на который она вышла с плакатом "Путин – убийца, его солдаты – фашисты". 10 августа силовики пришли к ней домой с обыском, после чего ее саму без адвоката увезли на допрос в Следственный комитет. Ночь она провела в изоляторе на Петровке. По этой статье ей грозит до 10 лет колонии.

Марина Овсянникова получила известность после того, как в эфире программы "Время" на Первом канале вышла в кадр с плакатом "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут" и несколько секунд простояла с ним за плечом ведущей Екатерины Андреевой. Овсянникова работала редактором на Первом канале и после своей акции уволилась. За появление в эфире с плакатом ее оштрафовали по административной статье на 30 тысяч рублей, позже Овсянниковой выписывали еще несколько штрафов за антивоенные пикеты и высказывания в соцсетях, обвиняя в "дискредитации" армии.



После увольнения с Первого канала Овсянникова несколько месяцев была за границей, но вернулась в Россию, чтобы определить в суде место жительства ее 11-летней дочери (с мужем Овсянникова в разводе, он работает на телеканале Russia Today).