Россия укрепляет лидерство на топливном рынке Грузии, потеснив конкурентов более низкими ценами. Несмотря на это цены на АЗС не снижаются. Не помогают ни уговоры правительства, ни предостережение Агентства по конкуренции.

Российская Федерация стала для Грузии основным поставщиком топлива. В 2021 году эту позицию занимал Туркменистан, однако из-за рекордного роста цен в этом году грузинские импортеры нефти переключились на самые дешевые российские нефтепродукты. Средняя цена бензина составила 1005 долларов за тонну. Для сравнения: средняя цена болгарского топлива – 1167 долларов, а из Румынии – 1265 долларов.

В стоимостном выражении Россия также в июне была впереди, суммарный топливный импорт составил 184 миллиона долларов, далее следуют Румыния со 124 миллионами и Туркменистан с 98 миллионами долларов США.

По итогам полугодия Россия поставила 198 тысяч тонн нефтепродуктов, рост за год – 77%. Пик пришелся на июнь, когда в страну поступило 60 тысяч тонн топлива.

По словам главы Союза импортеров нефтепродуктов Вано Мтвралашвили, в настоящее время мировая цена одной тонны бензина (PLATS) составляет 1134 доллара. Дизельное топливо временно из России не поступает, поэтому российский бензин продолжает выдавливать конкурентов с грузинского рынка:

«До начала войны Россия находилась в этом списке на четвертой позиции. Однако затем мировые цены на топливо резко возросли до исторических максимумов, и именно в этот период нашим компаниям предоставляется возможность закупать у РФ бензин по фиксированной цене. Это привело к тому, что импорт из России захватил более трети рынка. Довезти одну тонну российской продукции условно до грузино-азербайджанской границы стоит около 900 долларов, то есть по сравнению с мировой ценой получается значительная скидка. Необходимо подчеркнуть, что это качественный товар, соответствующий стандарту Евро 5».

В итоге на АЗС складывается парадоксальная картина. Цены на топливо на крупных брендовых заправках, контролирующих 80% рынка, продолжают оставаться на рекордно высоком уровне. Не помогло ни снижение мировых котировок нефти, ни укрепление лари к доллару. Крупные бренды торгуют бензином по цене 3 лари 75 тетри – 4 лари за литр, тогда как малый бизнес на въездах в города торгует по 3 лари 20 тетри.

Вице-президент Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Паата Баирахтари считает, что такая ситуация выглядит ненормально, и это вызывает подозрение в картельном сговоре на рынке:

«Невозможно получить разницу в 80 тетри на одном и том же виде топлива – никакие маркетинговые затраты не могут ее оправдать. Не может небольшая компания продавать топливо значительно дешевле, а ее конкурент, доминирующая компания, не может себе этого позволить. Вызывает подозрение, как некоторые крупные компании предлагают скидку в размере 25 тетри только постоянным клиентам, если мировые цены не позволяют это сделать для всех клиентов. Например, это недавно сделал российский «Лукойл».

Напомним, еще в начале апреля премьер-министр Ираклий Гарибашвили призывал импортеров топлива пойти навстречу населению. Когда эти призывы не возымели действия, премьер поручил Агентству по конкуренции изучить ситуацию на рынке. Анализ ситуации, проведенный антимонопольным ведомством 16 мая, показал, что его импорт из России в среднем был в марте-апреле на 30-60 тетри дешевле по сравнению с Европой. С тех пор практически ничего не изменилось - крупные компании на розничном рынке реализует топливо по «европейским» ценам.

Сегодня глава агентства Ираклий Леквинадзе спрогнозировал снижение цен на бензин с августа. Впрочем, оставив без ответа вопрос, почему этого не произошло пару месяцев назад.

«Мы ожидаем, что с начала августа тенденция снижения в Грузии должна отразиться на розничных ценах. За шесть месяцев мы получили рост мировых цен на топливо в пределах 35%. Лари укрепился примерно на 8%, а в странах, из которых импортируется топливо в Грузию, динамика этих цен схожая. Поэтому имеем те цены, которые представлены на местном рынке. Мы продолжим наблюдать», – пообещал Ираклий Леквинадзе.

Что касается дизельного топлива, то сейчас его цена в Грузии значительно превышает бензиновую. Это связано, в том числе, и с тем, что крупнейший бакинский завод остановлен на модернизацию. В связи с этим весь российский импорт оседает в Азербайджане, а европейский дизель поступает в Грузию по европейским расценкам.

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