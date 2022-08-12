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Оппозиция: россияне массово скупают недвижимость в Грузии
Оппозиционная партия «Единое национальное движение» заявляет о том, что россияне массово скупают в Грузии недвижимость. По словам одного из лидеров партии Левана Хабеишвили, за шесть месяцев 2022 года граждане РФ приобрели 3245 объектов недвижимости. Кроме того, 16 480 россиян получили вид на жительство, а более 6500 зарегистрировали в стране свой бизнес.
«Это опасно для безопасности нашей страны в условиях, когда правительство Грузии ничего не контролирует. Эти люди никак не ограничены, и мы не знаем, нарушают ли они Закон об оккупации», – заявил Хабеишвили.
«Единое национальное движение» предлагает властям ограничить срок пребывания российских туристов одним месяцем, ввести ограничения на приобретение недвижимости и ведение предпринимательской деятельности. Кроме того, Хабеишвили призывает пускать в страну только тех, кто на границе признает территориальную целостность Грузии, передает СОВА.
Как сообщалось ранее, Россия продолжает занимать первое место среди стран, из которых в Грузию приезжают туристы. В июле Грузию посетили более 156 тысяч граждан РФ.
Растущую экономическую зависимость Грузии от России отметила в своем исследовании НПО «Международная прозрачность – Грузия». По мнению экспертов, значительный рост импорта, объемов денежных переводов из России и рост числа компаний, учрежденных в Грузии гражданами РФ, повышают риск того, что Грузия может быть использована для обхода антироссийских санкций.
При этом ряд грузинских оппозиционных партий требует ввести визовый режим для граждан России.
Другие новости дня
Югоосетинский президент уволил главу Минобороны и его заместителя
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев уволил главу Минобороны Владимира Пухаева и его заместителя Игоря Алборова.
«В связи с инцидентом, связанным с избиением сотрудниками Минобороны гражданина Южной Осетии, по решению президента от занимаемых должностей освобождены и.о. министра обороны Владимир Пухаев и замминистра обороны по работе с личным составом Игорь Алборов», – говорится в сообщении пресс-службы югоосетинского лидера.
4 августа на территории цхинвальского Многопрофильного медицинского центра сотрудниками Минобороны в камуфлированной форме и масках был избит житель Цхинвали Азамат Джигкаев, которого впоследствии увезли в неизвестном направлении на служебном автотранспорте.
- Владимира Пухаева министром обороны назначил экс-президент Анатолий Бибилов 18 апреля текущего года – за десять дней до второго тура президентских выборов, в котором победу одержал Алан Гаглоев.
Reuters: Казахстан будет продавать часть своей нефти через Азербайджан и Грузию
Казахстан изучает возможность поставок нефти через Азербайджан и Грузию. Как пишет Reuters со ссылкой на информированные источники, соответствующие предварительные переговоры госкомпания «Казмунайгаз» ведет с азербайджанской SOCAR.
Речь идет о прокачке 1,5 млн тонн нефти в год по трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан, который прокачивает топливо в турецкий порт Джейхан в Средиземном море.
Окончательного соглашения стороны могут достичь в конце августа, а поставки начнутся в сентябре, сообщили собеседники агентства.
Стороны планируют, что еще 3,5 млн тонн нефти из Казахстана в следующем году начнут поступать по нефтепроводу из Баку в грузинский порт Супса, рассказали два источника Reuters.
Агентство указывает, что запланированный объем прокачки будет незначителен по сравнению с тем объемом нефти, который Казахстан поставляет на мировой рынок через российский Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).
В частности, оба маршрута способны прокачать немногим более 100 тыс. баррелей ежесуточно, это составляет 8% от объемов российского КТК, отмечает Reuters.
Отметим, что прокачка нефти по трубопроводу Баку-Супса остановлена с весны текущего года. Вся азербайджанская нефть направляется на экспорт по более мощному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.
В Подмосковье пресекли производство контрафактной газировки «Натахтари»
Сотрудники российской полиции ликвидировали в Подмосковье цех по изготовлению контрафактного газированного напитка под видом грузинского бренда «Натахтари». Об этом сообщают российские СМИ.
По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, изъято более 500 тыс. бутылок поддельного напитка.
«Установлено, что производство располагалось в помещении бывшего коровника на территории городского округа Шаховская. Десять приезжих из Средней Азии в круглосуточном режиме добавляли в воду химические вещества, после чего газировали и разливали напиток в оклеенные этикетками стеклянные емкости. Готовая продукция реализовывалась через крупные оптовые продовольственные базы», – сказала она.
По словам Волк, изъято свыше 500 тыс. бутылок, а также производственное оборудование. По данному факту возбуждено уголовное дело (ст. 171.1 и 180 УК РФ).
«Задержан один из подозреваемых в организации незаконного бизнеса», – добавила представитель ведомства. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.
- Грузинская компания «Натахтари» (АО «Ломиси») производит лимонад и пиво, экспортируя продукцию в 23 стран мира.
Запад пообещал Украине военную помощь ещё на 1,5 миллиарда евро
Западные страны пообещали выделить ещё более полутора миллиардов евро на военные нужды Украины для отражения российской агрессии. Об этом было заявлено на конференции министров обороны 26 стран в Копенгагене.
Эти средства будут использоваться для поставок оружия, ракет и боеприпасов, увеличения производства оружия для Украины, подготовки украинских солдат и разминирования охваченных войной территорий в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным союзникам по видеосвязи с просьбой предоставить больше денег и боеприпасов. "Чем скорее мы остановим Россию, тем скорее мы почувствуем себя в безопасности. Нам нужно оружие и снаряды для нашей обороны," – заявил Зеленский.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил журналистам, что приоритетом для страны являются поставки истребителей. Однако направлять Киеву боевые самолеты союзники пока не решаются, зато намерены поставлять другие виды оружия.
Министры обороны Польши, Словакии и Чехии выразили готовность расширить производство артиллерийских систем, боеприпасов и другого военного оборудования для Украины.
Великобритания пообещала выделить дополнительные 300 миллионов евро, в том числе на ракетные системы залпового огня и высокоточные ракеты M31A1, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 километров.
В совместном заявлении страны-участницы конференции обязались обеспечить постоянную и устойчивую военную поддержку Украины.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что эта поддержка "посылает очень четкий сигнал: Великобритания и международное сообщество по-прежнему… будут стоять плечом к плечу, оказывая оборонительную военную помощь Украине", вопреки утверждениям президента России Владимира Путина о том, что западные страны "устанут от конфликта и международное сообщество разойдется в разные стороны".
Конференции в Копенгагене предшествовала апрельская встреча на американской авиабазе в Германии, на которой была создана возглавляемая США Контактная группа по вопросам обороны Украины для координации международной военной помощи Киеву.
Герхард Шрёдер подал в суд на Бундестаг из-за лишения его привилегий бывшего канцлера Германии
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер подал в суд на парламент страны — Бундестаг с требованием восстановить отозванные у него привилегии бывшего главы правительства. Он и его адвокат уверены, что депутаты незаконно лишили его офиса в правительстве. Об этом сообщает агентство dpa.
В мае стало известно, что правящая коалиция в Бундестаге решила закрыть офис 78-летнего Шрёдера. Бюджетный комитет парламента решил, что спецобеспечение бывших канцлеров будет теперь обосновываться не статусом, а выполнением ими реальных обязательств, — рассказывает DW. При этом ему оставили пенсию и право пользоваться личной охраной.
По подсчетам СМИ, расходы Шрёдера на персонал в его офисе составляли около 400 тысяч евро в год. На него работали пятеро сотрудников, а руководитель офиса получал зарплату более 10 тысяч евро в месяц, сообщала газета Handelsblatt.
Однако решение закрыть офис, вероятнее всего, было связано с тем, что Шрёдер известен своей дружбой с президентом России Владимиром Путиным и рассматривается многими критиками как лоббист его интересов в Германии.
Бывшего канцлера резко критикуют за отказ дистанцироваться от Путина, в том числе высокопоставленные политики и его собственная партия. В марте Шрёдера лишили статусов почетного гражданина Ганновера. В мае Европейский парламент призвал включить бывшего канцлера в санкционный список российских олигархов.
Однако напрямую об этом не говорилось. dpa сообщало, что связать закрытие кабинета с Путиным было сложно юридически.
Союз чеченской молодежи выступил за переименование Мариуполя в честь Кадырова
Председатель Союза чеченской молодёжи Рустам Тапаев поддержал инициативу переименования украинского Мариуполя в честь главы Чечни Рамзана Кадырова. Он отметил, что «в республике всем будет приятно, если состоится переименование».
Также в эфире радиостанции «Говорит Москва» Тапаев сказал, что с такой инициативой должны выступить сами жители Мариуполя, которые «благодарны» Кадырову за то, что военнослужащие из Чечни «освободили город».
Сейчас Мариуполь находится под контролем российских военных. В нем уничтожено не менее 1100 домов.
- До этого глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, где чеченский боец едет за рулем по Мариуполю и предлагает переименовать этот город в честь его отца - первого президента Чечни Ахмата Кадырова.
- За первый месяц войны Кадыров заявил о скором взятии Мариуполя и завода «Азовсталь» около 30 раз.
- В честь Кадыровых в республике названы порядка 346 улиц и переулков.
- В отношении Рамзана Кадырова с 2014 года неоднократно вводились санкции со стороны стран Запада – по обвинению в ответственности за пытки и внесудебные казни в Чечне. В последний раз ограничения против Кадырова ввела Япония – из-за его участия в войне России против Украины.
Паромная переправа из РФ в Грузию может заработать через несколько дней
Через несколько дней заработает паромная переправа грузов из России в Грузию, которой смогут воспользоваться те, кто перевозит товары в Армению. Об этом заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.
«Сейчас мы проводим заключительные работы, график будет опубликован в ближайшее время», – сказал он.
Как отмечает «Радио Азатутюн», в последние месяцы Керобян несколько раз называл примерные даты, когда услуга станет доступной, но паромы по-прежнему не осуществляют перевозки. На заседании правительства 5 мая министр объявил 15 июня крайним сроком, когда Армения начнет пользоваться регулярным паромным сообщением из грузинского порта Поти в российский порт Кавказ.
Накануне Керобян отметил, что возникли новые осложнения из-за войны в Украине.
«Давайте подождем один-два дня, подождем несколько дней, и я уверен, что результат будет… Да, это нелегкий вопрос, тем более, что он сопряжен с такими тяжелыми геополитическими изменениями и давлением, но, тем не менее, мы надеемся, что наша работа очень скоро даст результаты», – добавил министр.
Как сообщалось ранее, на фоне российского вторжения в Украину нагрузка на транзитный коридор Грузии значительно возросла. Таможенные посты не успевают вовремя обрабатывать грузопотоки, несмотря на переход на круглосуточный режим работы.
При этом грузинская дорога через «Верхний Ларс» – единственный сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией. Паромная переправа является альтернативой этой дороги.
- Российский порт Кавказ расположен на косе Чушка в Керченском проливе.
Немецкий производитель кофе Tchibo вышел из российского бизнеса
Четвёртый производитель кофе в мире – немецкая компания Tchibo - вышла из российского бизнеса.
Как пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные Единого государственного реестра юридических лиц, в июле новым собственником бизнеса стала компания бывшего гендиректора представительства Tchibo в СНГ Михаила Ковалевского.
У компании до конца года остались права на использование кофейных брендов Tchibo и Davidoff, однако затем она будет вынуждена разработать новую марку. Запуск продукта потребует больших инвестиций и решения проблем с логистикой, которая продолжает дорожать, отмечает издание.
Российское Tchibo выпускала кофе по контракту на фабрике в Нижегородской области и импортировала часть продукции с иностранных площадок компании. Но более 70 процентов бизнеса в 2020 году обеспечила продажа продукции местного производства, отмечает газета. В 2021 году выручка представительства превысила три миллиарда рублей. В натуральном выражении бренд Tchibo занимает около трёх процентов российского рынка кофе, пишет "Коммерсантъ".
В марте об уходе из России сообщил финский производитель кофе Paulig . В течение лета фабрика в Тверской области, которая теперь работает как компания "МилФудс", продолжит выпускать кофе под брендом Paulig, однако в сентябре продажа продукции начнется под маркой Poetti.
- После начала российского вторжения в Украину на фоне жестких санкций Запада в отношении Москвы сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса или уходе из России.
Министр экономики России посетил сухумский аэропорт
Министр экономического развития РФ Максим Решетников и вице-премьер, министр экономики самопровозглашенной республики Абхазия Кристина Озган накануне посетили Сухумский аэропорт.
Как пишет агентство «Апсныпресс», управляющий директор группы компаний «Базовый Элемент» Алексей Васильченко проинформировал о том, что завершено испытание покрытия взлетно-посадочной полосы аэродрома, протяженность которой составляет 3,6 км. По итогам проверки стало известно, что «в некоторых местах полотно требует усиления».
По его словам, в первый этап реализации проекта восстановления аэропорта вошли следующие объекты: 2,4 км взлетно–посадочной полосы, одна рулежная дорожка и перрон. Васильченко отметил, что перрон в рабочем состоянии, он позволяет разместить 5 воздушных судов.
Также планируется отремонтировать здание аэровокзала. По информации представителя российской компании, справа от аэровокзала находится зона строительства нового аэровокзального комплекса.
«Мы будем возводить комплекс на 10 тысяч кв. м. с пропускной способностью в 435 человек в час. Это то, что можно сделать быстро, хорошо и запустить. Это позволит обслуживать до 1,5 млн пассажиров в год. Далее располагается зона грузового склада, служебно-техническая территория, топливно-заправочный комплекс и зона аварийно-спасательной станции. Это тот минимальный объем работ, который планируется произвести в рамках первого этапа», – сказал Васильченко.
По его словам, вторым этапом предусматривается развитие пассажиропотока до 2,5 млн человек в год, строительство двухэтажного терминала на месте старого. А площадка перед ним будет трансформирована в перрон, где могут стоять воздушные суда.
«Аэродром уникальный, он позволяет осуществлять посадки с двух курсов, что для черноморского побережья большая редкость», – сказал Алексей Васильченко.
Начальник управления аэропортовой деятельности Росавиации Александр Аверкиев заявил, что в ходе реализации проекта с ним согласовываю все технические решения.
- Ранее абхазский президент говорил, что деньги на проектирование реконструкции сухумского аэропорта уже выделены. Он надеется, что аэропорт начнет принимать рейсы к январю 2024 года.
В ходе рабочего визита в Абхазию министр экономики России Максим Решетников посетил Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба, в свое время капитально отремонтированный за счет средств российской финансовой помощи, а также провел встречу с абхазским лидером Асланом Бжания.
Бжания и Решетников сообщили журналистам, что обсудили вопросы, связанные с социально-экономическим развитием Абхазии, обеспечением её энергетической безопасности и реализацией крупных инвестиционных проектов.
«Мы видим текущий туристический сезон и понимаем, насколько высок спрос и какие уникальные возможности для развития туризма есть в республике. Как и в любых крупных инвестиционных проектах, есть масса вопросов по инфраструктуре и по условиям. Мы с Асланом Георгиевичем сейчас обсудили общие подходы, они у нас одинаковые. Все эти проекты должны идти в первую очередь на пользу республике, создавая рабочие места, но заодно и решать вопросы инфраструктурного характера. Это и энергоснабжение, и водоснабжение, и канализация. Сейчас есть возможность их решить при реализации крупных проектов. В общем и целом, РФ помогала, помогает и будет помогать Абхазии становится экономически более самодостаточной, более самостоятельной, и движение это уже идет», – отметил министр экономики России.
Решетников обратил внимание на то, что в последние годы темп роста собственных доходов Абхазии существенно превышает темп роста помощи со стороны российского бюджета.
Россия считает оправданным, чтобы миссия МАГАТЭ посетила ЗАЭС
Россия считает оправданным, чтобы представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приехали на Запорожскую АЭС как можно скорее. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС, которая находится на занятой российскими войсками территории Украины.
При этом Небензя не поддержал предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг атомной станции. По его словам, Россия защищает АЭС в том числе от возможных терактов.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить все военные действия рядом с Запорожской АЭС , вывести любой военный персонал и технику и предоставить миссии МАГАТЭ "немедленный, безопасный и беспрепятственный" доступ к станции.
"Потенциальное повреждение Запорожской АЭС или любых других ядерных объектов в Украине или где-либо еще может привести к катастрофическим последствиям не только для ближайших окрестностей, но и для региона, и за его пределами. Это совершенно неприемлемо", – заявил глава ООН.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступая на Совете Безопасности ООН заявил, что непосредственной опасности аварии на Запорожской АЭС нет, но ситуация может измениться в любой момент.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем обращении к жителям страны заявил, что на Запорожской АЭС Россия перешла к откровенному ядерному шантажу планеты и необходимо немедленно изгнать оттуда россиян в интересах ядерной безопасности Европы.
Запорожская АЭС подвергается обстрелам последние несколько дней – Россия и Украина обвиняют в этом друг друга. 11 августа украинский "Энергоатом" рассказал об очередном обстреле станции: утверждается, что атаке подверглась пожарная часть, пострадала насосная станция хозяйственно-бытовых стоков. Кроме того, пять ракет разорвались в районе комендатуры станции – рядом с участком сварки и хранилищем источников радиоактивного излучения. "Энергоатом" обвиняет в обстреле российских военных.
Глава подконтрольной России военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий также заявил об обстрелах ЗАЭС, обвинив в этом украинских военных. По его словам, зафиксировано как минимум "три прилета" в районе хранилища радиоактивных изотопов, была повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская". При этом, он отметил, что "в настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиоактивный фон в норме".
Глава ООН призвал предоставить миссии МАГАТЭ доступ к ЗАЭС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал прекратить все военные действия рядом с Запорожской АЭС и предоставить миссии МАГАТЭ «немедленный, безопасный и беспрепятственный» доступ к станции. Она находится на занятой российскими войсками территории Украины.
В своем заявлении Гуттериш также призвал вывести с территории АЭС любой военный персонал и технику. «Мы должны четко понимать, что любое потенциальное повреждение Запорожской АЭС или любых других ядерных объектов в Украине или где-либо еще может привести к катастрофическим последствиям не только для ближайших окрестностей, но и для региона, и за его пределами. Это совершенно неприемлемо», – заявил глава ООН.
Ранее в Госдепартаменте США поддержали идею создания вокруг Запорожской АЭС демилитаризованной зоны, чтобы обезопасить жителей региона. При этом заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в программе Би-би-си Newshour выразил сомнение в том, что Россия согласится на это. «Россия использует ядерную электростанцию как прикрытие, угрожая нам и международному сообществу», – заявил Гаврилов.
Запорожская АЭС подвергается обстрелам последние несколько дней – Россия и Украина обвиняют в этом друг друга. 11 августа украинский «Энергоатом» рассказал об очередном обстреле станции: утверждается, что атаке подверглась пожарная часть, пострадала насосная станция хозяйственно-бытовых стоков. Кроме того, пять ракет разорвались в районе комендатуры станции – рядом с участком сварки и хранилищем источников радиоактивного излучения. «Энергоатом» обвиняет в обстреле российских военных.
Глава подконтрольной России военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий также заявил об обстрелах ЗАЭС, обвинив в этом украинских военных. По его словам, зафиксировано как минимум «три прилета» в районе хранилища радиоактивных изотопов, была повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская». При этом, он отметил, что «в настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиоактивный фон в норме».
Из аварийного дома в тбилисском районе Варкетили срочно выселяют жильцов
В Тбилиси эвакуируют 30 семей из четырехэтажного аварийного корпуса в Самгорском районе в связи с опасностью обрушения здания.
Вывоз жильцов проводится из корпуса №12, расположенного в 8-м квартале 3-го массива Варкетили. На месте мобилизованы все соответствующие службы мэрии Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на администрацию Самгорского района.
По данным администрации, уже год с жильцами дома ведутся переговоры – им предлагают перейти в помещения, за аренду которых заплатит муниципалитет. Дело в том, что Тбилисская городская лаборатория и Национальное бюро экспертизы присвоили зданию четвертую степень повреждения, что предусматривало переселение жильцов.
«Жильцов неоднократно предупреждали, что они должны найти себе временное жилье, за которое заплатит администрация Самгори. К сожалению, до сих пор только пять семей согласились на предложение администрации – в настоящее время они обеспечены съемными квартирами», - отметили в администрации.
Там же отметили, что выезжающие сегодня из аварийного дома еще 30 семей будут размещены в гостинице «до тех пор, пока не найдут временное жилье и не примут участие в программе арендного обеспечения».
CNN: эксперты опровергают версию России об ударе по колонии в «ДНР»
Телеканал CNN опубликовал расследование об обстреле колонии в Еленовке на территории самопровозглашенной «ДНР», где содержались украинские пленные, в том числе бойцы полка «Азов». Журналисты пришли к выводу, что российская версия событий, скорее всего, является выдумкой, а вероятность того, что здание было поражено ракетой HIMARS, практически исключена.
Расследование телеканала основано на анализе изображений и видео с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки. Журналисты также поговорили с экспертами по вооружениям.
Один из экспертов, Крис Кобб-Смит, заявил телеканалу, что удар ракеты HIMARS нанес бы значительно больший ущерб, чем изображено на видео с места происшествия.
«На видео не видны воронки, кровати не сдвинуты, столбы не повреждены, но видны массивные повреждения от пожара. Если бы это была управляемая реактивная система залпового огня, мы бы увидели воронки, разбитые потолки и стены, разорванные тела», – заявил он. Эксперт считает, что ущерб зданию был нанесен пожаром, а не ракетой.
Крис Кобб-Смит также назвал странным, что остатки ракеты HIMARS были сфотографированы российскими журналистами не на самом месте взрыва. «Базовым элементом любого расследования является сбор визуальных доказательств наличия остатков боеприпасов там, где они были обнаружены», – отмечает эксперт.
Официальные лица США, с которыми поговорил CNN, также отвергают версию об использовании HIMARS. Один из них заявил телеканалу, что «это определенно был не HIMARS». Эксперты сообщили телеканалу, что имеющиеся данные свидетельствуют о внезапном и сильном пожаре внутри здания. Они отмечают, что, по словам представителей «ДНР», никто из охранников не пострадал.
Опрошенные CNN аналитики говорят о нерациональности использования HIMARS для удара на таком небольшом расстоянии – колония находится всего в 15 километрах от линии фронта. HIMARS – это оружие для дальнего прицеливания, оно способно поражать объекты на расстоянии до 300 километров. Чиновник НАТО заявил телеканалу, что для таких коротких дистанций у Украины есть другое оружие.
По оценкам специалистов военного издательства Janes, на внутренних стенах и крыше барака почти нет следов от осколков, но есть признаки повреждений от чрезвычайно высоких температур.
Немецкий патологоанатом, профессор Бенджамин Ондрушка, который работал над расследованием военных преступлений в Буче, утверждает, что только полное вскрытие могло бы выявить причину смерти. Однако, изображения с места происшествия свидетельствуют о масштабном пожаре с температурой не менее 300 градусов по Цельсию.
29 июля в колонии в Еленовке, по данным Минобороны России, погибли 50 военнопленных, еще 73 получили ранения. Российская сторона заявила, что украинские военные обстреляли территорию колонии из РСЗО HIMARS. Генштаб Вооруженных сил Украины обвинил в обстреле российских военных. Как говорится в заявлении, вооруженные силы РФ «осуществили прицельный намеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Еленовка Донецкой области, [чтобы] обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки пленных и расстрелы».
Навальный объявил о создании профсоюза заключенных
Алексей Навальный объявил о создании профсоюза заключенных и сотрудников ФСИН, работающих в тюрьмах. Об этом оппозиционный политик, отбывающий длительный срок заключения во владимирской колонии № 6, сообщил через свои социальные сети.
По словам Навального, он уже отправил уведомление о создании профсоюза под названием «Промзона» начальнику колонии и директору ФСИН, хотя заключенные «испугались» этого «еще больше администрации». Они просят оппозиционера прекратить деятельность, утверждая, что из-за нее их «вообще никогда не выпустят». В связи с этим, признается Навальный, «кроме него в профсоюзе никто не состоит». Также политик подтверждает, что «за такое в тюрьме легко могут убить».
«Пока я отделываюсь тем, что каждый день специальная комиссия выносит мне выговор. А еще меня официально «предостерегли» от совершения готовящегося мной преступления», - сообщил находящийся в заключении оппозиционер.
При этом, как написал Навальный, у организации все же есть «первая победа»: по требованию профсоюза и при участии юристов политика администрация колонии заменила в швейном цеху табуретки на стулья со спинками. «Если вы сидите за швейной машинкой по семь-восемь часов в день, поверьте, это важно», - отметил Навальный, который сам работает в швейном цеху.
- Алексей Навальный лишен свободы с января 2021 года, когда он вернулся в Россию из Германии, где восстанавливался после пережитого на него покушения. Сначала политика отправили в колонию общего режима по старому уголовному делу, а затем перевели в колонию строгого режима, осудив на 9 лет лишения свободы по делу о мошенничестве с пожертвованиями сторонников. Навальный считает все эти дела политическими, с такой оценкой согласны правозащитные организации.
- После ареста политика в России стали массово преследовать его сторонников. Против них возбуждены сотни уголовных дел. Почти все организации и проекты, созданные Навальным за время его политической карьеры, признаны российскими властями «экстремистскими организациями».
Оппозицию в Грузии координирует посольство США: «Сила народа» снова критикует Дегнан
Действия посла США в Грузии Келли Дегнан, «укрепляют веру людей в то, что радикальную повестку дня радикальной [внутренней] оппозиции координирует посольство США». Об этом сказано в сегодняшнем заявлении недавно созданного общественного движения «Сила народа», которое образовали бывшие депутаты правящей партии «Грузинская мечта», покинувшие партию в июне.
Депутаты объясняли свой уход из правящей партии несогласием с политикой евроинтеграции, пишет агентство «Новости-Грузия». Они также часто критикуют западных политиков и дипломатов, в том числе и посла США. Недавно стало известно, что Келли Дегнан встречалась с основателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили, после чего критика в адрес американского посла со стороны отколовшихся депутатов усилилась. Они считают, что Дегнан должна «отмежеваться» от критики в адрес Иванишвили и резолюции Европарламента, в которой экс-премьера и самого богатого человека Грузии назвали олигархом и потребовали ввести против него санкции.
«Когда посол США не дистанцируется от политически мотивированного давления на судью, попытки дискредитации правительства и голословных утверждений о неформальном управлении, и скрывает информацию о содержании встречи с Бидзиной Иванишвили - все это, безусловно, укрепляет веру людей в то, что радикальная повестка радикальной оппозиции координируется посольством», - говорится в заявлении.
Депутаты считают, что может быть «только одно логическое объяснение» отказа Дегнан отвечать на вопросы о последних событиях в стране. Они уверены, что «посольство США планирует направить усилия на разжигание поляризации и координировать действия радикальной оппозиции, направленные на смену правительства».
«Мы задали послу США очень конкретный вопрос: выражала ли она свое недовольство политикой правительства в отношении войны [в Украине] на встрече [с Иванишвили]? На каком основании она просила Иванишвили вернуться в политику? Требовала ли она [от правительства Грузии] введения санкций против России?» - отмечается в заявлении.
В комментариях недавно созданного движения также говорилось, что посольство США в Грузии «не надеялось, что они втянут Грузию в войну» при правительстве «Грузинской мечты», и «поэтому посольство настойчиво пыталось до и после парламентских выборов [в 2020 году] привести к власти [оппозиционное] Единое национальное движение и его сателлитов».
«Реализация революционного сценария началась три года назад. Все хорошо помнят, как посольство [США] заставило правительство [Грузии] освободить из тюрьмы Угулава и Окруашвили [лидеров оппозиции], а также изменить избирательную систему в пользу Единого национального движения и его сателлитов», - отмечается в заявлении.
Члены движения «Сила народа» подчеркнули, что их заявление сделано не для того, чтобы «дискредитировать» посольство США или «отомстить» ему, а потому, что «угроза беспорядков и войны, стоящая перед Грузией, еще не полностью устранена».
Тот факт, что посольство регулярно напоминает [общественности] о влиянии Бидзины Иванишвили, может иметь только одну причину - посольство явно нервничает, что Бидзина Иванишвили сегодня не использует свое влияние в [грузинской] политике. Посольство хочет, чтобы Бидзина Иванишвили использовал это влияние и вернулся [в политику], чтобы втянуть Грузию в войну», - говорится в заявлении.
Министр экономики Грузии обещает в конце августа снижение цен на топливо
Правительство ожидает, что внутри страны цены на топливо «значительно снизятся» к концу августа. Об этом сегодня, 11 августа, заявил министр экономики Грузии Леван Давиташвили.
Давиташвили сообщил, что правительство обсудило с частным сектором вопросы конкуренции на рынке топлива, а также поиск дешевых источников его поставок. Он подчеркнул, что правящая команда может обеспечить снижение текущих цен на топливо на заправочных станциях по всей стране.
Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и Давиташвили комментировали текущую ситуацию на потребительском рынке нефтепродуктов в стране после встречи с представителями сетей крупных дистрибьюторов топлива, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Прогнозы рынка топлива, вопросы конкуренции и возможности минимизации маржи также были в центре внимания встречи, а глава Национального агентства по конкуренции Грузии Ираклий Леквинадзе представил результаты мониторинга рынка нефтепродуктов.
Марину Овсянникову отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы отправил до 9 октября под домашний арест бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову по уголовному делу о распространении "фейков" об армии РФ (части 2 статьи 207.3 УК). С таким ходатайством в суд ранее обратились следователи.
По словам адвоката Дмитрия Захватова, Овсянникову во время суда посадили в клетку, вокруг которой выставили четверых полицейских.
Фотокорреспонденты, которых первыми пустили на заседание, сообщили "Медиазоне", что Овсянникова в "аквариуме" развернула плакат "Пусть убитые дети снятся вам по ночам", после чего приставы удалили их из зала заседаний. По требованию следствия процесс проходил в закрытом режиме.
Поводом для уголовного дела стал пикет Овсянниковой в Москве 15 июля, на который она вышла с плакатом "Путин – убийца, его солдаты – фашисты". 10 августа силовики пришли к ней домой с обыском, после чего ее саму без адвоката увезли на допрос в Следственный комитет. Ночь она провела в изоляторе на Петровке. По этой статье ей грозит до 10 лет колонии.
Марина Овсянникова получила известность после того, как в эфире программы "Время" на Первом канале вышла в кадр с плакатом "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут" и несколько секунд простояла с ним за плечом ведущей Екатерины Андреевой. Овсянникова работала редактором на Первом канале и после своей акции уволилась. За появление в эфире с плакатом ее оштрафовали по административной статье на 30 тысяч рублей, позже Овсянниковой выписывали еще несколько штрафов за антивоенные пикеты и высказывания в соцсетях, обвиняя в "дискредитации" армии.
После увольнения с Первого канала Овсянникова несколько месяцев была за границей, но вернулась в Россию, чтобы определить в суде место жительства ее 11-летней дочери (с мужем Овсянникова в разводе, он работает на телеканале Russia Today).
13-летняя фигуристка из России Инга Гургенидзе будет выступать за Грузию
13-летняя фигуристка Инга Гургенидзе выучила тройной аксель в Казани, но блеснет им, выступая за Грузию, пишет российское спортивное издание «Чемпионат», задаваясь вопросом: большая ли это потеря для России.
«В рядах сборной Грузии по фигурному катанию очередное пополнение из богатых закромов России. К Анастасии Губановой под грузинском флагом присоединилась младшая коллега Инга Гургенидзе. В новом сезоне 13-летняя фигуристка выходит на юниорский уровень, а значит, сможет участвовать в международных соревнованиях. Одним из первых таких стартов у неё будет этап Гран-при, на который она едва ли поехала бы, представляя Россию», – пишет издание.
В статье под заголовком «Грузия вновь забирает у нас таланты» говорится о грузинских корнях Инги. При этом грузинскую фамилию она обрела лишь год назад: до этого каталась как Инга Никитина.
Российское издание указывает, что в сборной Грузии у Инги есть отличные шансы попасть на юниорский чемпионат мира и стать в будущем лидером сборной.
В прошлом сезоне она выиграла первенство города Казани в своей возрастной категории и отобралась на первенство России среди юниоров.
Информацию о том, что Инга Гургенидзе будет выступать за Грузию, подтвердила в разговоре с грузинской службой Радио Свобода президент Федерации фигурного катания Грузии Мака Гиоргобиани. По её словам, Гургенидзе в сентябре выступит на Гран-при в Риге, затем на турнире в Ереване.
«Именно очки, полученные на турнирах такого ранга, обусловливают попадание на чемпионат мира», – сказала Гиоргобиани.
Сборная Грузии по фигурному катанию регулярно усиливается за счет спортсменов из России. В 2021 году в сборную Грузии перешла фигуристка Анастасия Губанова, которая успешно выступила на зимней Олимпиаде-2022.
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Глава Минобороны Грузии: Нарратив из Украины в отношении Грузии – неправильный
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе ответил на заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.
В интервью оппозиционной телекомпании «Мтавари» Подоляк заявил, что должностные лица Грузии «должны изменить тон своих выступлений, а если они, по определенным причинам, не могут этого сделать, то надо сократить свои публичные выступления, касающиеся Украины».
Джуаншер Бурчуладзе считает неправильным исходящий из Украины нарратив.
«Мы много раз пытались сделать более теплыми наши личные отношения с нашими братьями-украинцами. Считаю, что этот нарратив, который сегодня идет [из Украины] в отношении нас, является неправильным», – заявил глава Минобороны.
Канцлер Германии заявил о личной ответственности Путина за войну в Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине заявил о личной ответственности президента России Владимира Путина за войну в Украине. Он осудил предполагаемые военные преступления, совершённые Россией, но не ответил на вопрос, несёт ли российский президент ответственность за них и должен ли он быть привлечён к суду. Об этом сообщает агентство dpa.
По мнению Шольца, ответственность за начало военных действий в Украине — не на простых россиянах, а на руководстве страны. Об этом он говорил, отвечая на вопрос о предложении прекратить выдачу виз России. Если бы санкции были направлены против всех, включая невиновных, то это ослабило бы их эффективность, сказал немецкий политик. По словам Шольца, ему сложно представить полное прекращение выдачи виз. "Это война Путина", — добавил он.
Евросоюз, как особщил канцлер ФРГ, намерен продолжить санкционное давление на Россию, а Германия продолжит поддерживать Украину вооружениями и финансами. "Мы подготовили себя к тому, что эта война повлияет на весь мир, конечно, включая Европу и нашу страну", — сказал он.
- Евросоюз будет обсуждать предложение отменить выдачу виз гражданам России в рамках очередного пакета санкций, сообщил накануне МИД Германии. Представитель ведомства отметил, что считает принятие запрета маловероятным.
- Ранее перестать выдавать визы страны Запада призвал президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, несколько стран ЕС подняли вопрос о возможности реализации такой меры в Шенгенском пространстве.
В Абхазию прибыл министр экономического развития России
В Абхазию с рабочим визитом прибыл министр экономического развития России Максим Решетников.
На де-факто границе по реке Псоу его встретила вице-премьер, министр экономики самопровозглашенной республики Кристина Озган.
Как пишет «Апсныпресс», первыми объектами, которые осмотрел Максим Решетников, стали Парк принца Ольденбургского и Колоннада в городе Гагра.
Начальник Управления капитального строительства Абхазии Тимур Агрба рассказал о том, какие работы были проведены на этих объектах в рамках российской Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.
Заместитель главы Администрации Гагрского района Адамур Цишба отметил, что планируется и дальше проводить ремонтные работы на набережной, протяженность которой 830 метров.
Министр экономического развития РФ остался доволен увиденным. Он дал положительную оценку проведенным работам.
Решетников намерен осмотреть до десяти объектов, восстановленных за счёт российской финансовой помощи по линии Комплексной и Инвестиционных программ.
Глава Минэкономразвития РФ планирует посетить Сухумский аэропорт, восстановить который планируют абхазские власти.
В Абхазии задержан подозреваемый в убийстве Рамина (Масика) Хмаил
В Генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики Абхазия сообщили о задержании Вадима Воуба – подозреваемого в умышленном убийстве Рамина (Масика) Хмаил, совершенном в конце июля.
Воуба был задержан 3 августа. По информации прокуратуры, в интересах предварительного следствия информация о задержании не разглашалась в связи с производством неотложных оперативно-следственных мероприятий.
Кроме умышленного убийства Масика Хмаил, Вадима Воуба подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Джумутия Д.Р., а также незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов.
В прокуратуре утверждают, что в ходе допроса в качестве подозреваемого Воуба частично признал свою вину. 5 августа Сухумским городским в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
Преступление, по информации прокуратуры, Воуба совершил вместе с неустановленным следствием лицом. Сухумской прокуратурой совместно с оперативными службами проводится комплекс мероприятий, направленных на его установление и задержание.
По версии органа предварительного следствия, 27 июля, примерно в 23 часа 25 минут Вадим Воуба вместе с неустановленным лицом, следуя на автомобиле марки ВMW, остановились на проезжей части улицы Эшба напротив многоквартирного дома №175 и произвели из огнестрельного оружия (предположительно автомата системы «Калашников» калибра 5,45 мм) не менее десяти выстрелов в Рамина Хмаил, находившегося в автомобиле марки «Лексус GS250» под управлением Джумутия Д.Р.
Хмаил скончался на месте от полученных ранений, а водитель Джумутия был доставлен в Республиканскую больницу, где ему был поставлен диагноз «сквозное пулевое огнестрельное ранение правого лучезапястного сустава с переломом костей запястья».
- Рамин (Масик) Хмаил является одним из осужденных по делу об убийстве российского бизнесмена Сергея Клемантовича и его спутницы Оксаны Скаредновой. Он был приговорен к 13 годам колонии строгого режима.
- В ходе судебного процесса было установлено, что «Хмаил совершил похищение двух лиц по предварительному сговору с применением оружия из корыстных побуждений, совершил пособничество в убийстве, то есть умышленном лишении жизни, сопряженное с похищением по найму, а также незаконное хранение боеприпасов».
- Ранее сообщалось, что 02.02.2019 года в связи с наличием тяжелых заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, на основании судебного решения, Хмаил Рамин Нуриевич был освобожден от наказания, «до выздоровления».
- Сергей Клемантович возглавлял компанию «ЕЛ Петролеум-Абхазия», занимавшуюся заготовкой и обработкой металлолома, а также заготовкой щебня. Он и его спутница Оксана Скареднова пропали вскоре после приезда в Абхазию в сентябре 2012 года. Тела российского бизнесмена и его подруги были найдены только спустя год, 14 октября 2013 года, в колодце в заброшенном селе Адзюбжа.
- Заказчиком убийства был депутат парламента самопровозглашенной республики Абхазия Нодик Квициния. Сначала он совершил похищение Сергея Клемантовича и Оксаны Скаредновой с целью получения выкупа в два миллиона долларов. Получив отказ от Клемантовича, Квициния предложил Ахре Гопия, Рамину Хмаил, Джумберу Бигвава и Аслану Цвижба с целью сокрытия похищения устранить потерпевших.
В Германии начался суд над обвиняемым в шпионаже в пользу России
Суд в немецком Дюссельдорфе 11 августа приступил к рассмотрению дела о шпионаже в пользу России. Обвинение предъявлено 65-летнему ветерану Бундесвера Ральфу Гёлерту. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".
Федеральная прокуратура Германии утверждает, что Гёлерт контактировал с российской разведкой с октября 2014 года по март 2020 года. За это время, утверждает следствие, он передал России ряд документов, в том числе касающихся газопровода между Россией и Германией "Северный поток – 2".
Кроме того, говорит обвинение, он делился информацией, связанной с безопасностью и обороной Германии. Как утверждается, Гёлерт раскрыл российской разведке личные данные высокопоставленных членов бундесвера и заранее передал Москве "Белую книгу" бундесвера 2016 года. В этом документе армия раскрывает концепции, которых придерживается в своей работе.
В обвинении сказано, что ветеран передавал все эти сведения не за деньги, а за приглашения на мероприятия, организованные Кремлём. По данным журнала Der Spiegel, Гёлерт не отрицает передачу материалов "знакомым из России", но настаивает, что не знал об их связях со спецслужбами.
Как пишет журнал, большинство переданных документов находились в открытом доступе. Но отобранная информация могла быть полезна российским спецслужбам, считает следствие.
После выхода в запас Гёлерт почти 35 лет работал в немецком филиале американской корпорации, занимающейся клеящими веществами и покрытиями. В последние годы Гёлерт занимал в ней должность главного менеджера по продажам.
Эстония закроет границу для россиян с выданными страной шенгенскими визами
Эстония закроет границу для россиян с выданными страной шенгенскими визами. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания правительства 11 августа рассказал министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу.
По словам Рейнсалу, Таллин планирует применять к гражданам "санкции к к шенгенским визам", выданным Эстонской Республикой. Санкция означает, что визы останутся действительными. Однако въезд в Эстонию по ним будет запрещён, сообщается на сайте национальной общественной телерадиокомпании.
Как подчеркнул Рейнсалу, это решение касается только виз, выданных Эстонией, и не затрагивает визы, выданные другими странами Шенгенской зоны. Однако на следующей неделе правительство намерено обсудить способы, как можно было бы запретить въезд всем гражданам России.
- Из слов министра следует, что по выданной Эстонией шенгенской визе можно будет продолжать въезжать в другие страны Шенгенского соглашения и ЕС (кроме Ирландии).
- Исключение из запрета на въезд получат дипломаты и члены их семей, лица, занимающиеся международными грузовыми и пассажирскими перевозками, люди, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, а также близкие родственники лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в Эстонии. Кроме того, въехать смогут люди, имеющие право свободного передвижения по законодательству Евросоюза.
- Ранее Эстония инициировала вопрос о запрете выдачи шенгеских виз гражданам России. Этот вопрос будет обсуждаться на уровне ЕС, существующие правила этого сделать не позволяют.
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