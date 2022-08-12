Оппозиция: россияне массово скупают недвижимость в Грузии

Оппозиционная партия «Единое национальное движение» заявляет о том, что россияне массово скупают в Грузии недвижимость. По словам одного из лидеров партии Левана Хабеишвили, за шесть месяцев 2022 года граждане РФ приобрели 3245 объектов недвижимости. Кроме того, 16 480 россиян получили вид на жительство, а более 6500 зарегистрировали в стране свой бизнес.

«Это опасно для безопасности нашей страны в условиях, когда правительство Грузии ничего не контролирует. Эти люди никак не ограничены, и мы не знаем, нарушают ли они Закон об оккупации», – заявил Хабеишвили.

«Единое национальное движение» предлагает властям ограничить срок пребывания российских туристов одним месяцем, ввести ограничения на приобретение недвижимости и ведение предпринимательской деятельности. Кроме того, Хабеишвили призывает пускать в страну только тех, кто на границе признает территориальную целостность Грузии, передает СОВА.

Как сообщалось ранее, Россия продолжает занимать первое место среди стран, из которых в Грузию приезжают туристы. В июле Грузию посетили более 156 тысяч граждан РФ.

Растущую экономическую зависимость Грузии от России отметила в своем исследовании НПО «Международная прозрачность – Грузия». По мнению экспертов, значительный рост импорта, объемов денежных переводов из России и рост числа компаний, учрежденных в Грузии гражданами РФ, повышают риск того, что Грузия может быть использована для обхода антироссийских санкций.

При этом ряд грузинских оппозиционных партий требует ввести визовый режим для граждан России.