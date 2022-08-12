Депутаты, вышедшие от «Грузинской мечты», опубликовали новое письмо, в котором в очередной раз подвергли критике Соединенные Штаты Америки и посла Келли Дегнан. Депутаты пишут, что посольство США не только призывали к открытию «второго фронта» в Грузии, но и готовили госпереворот.

Как и 3 августа, новые «разоблачения» формально отколовшихся от «Грузинской мечты» депутатов исполнены в откровенно антизападной риторике. Коллективное письмо от лица нового движения опубликовано на страничке Созара Субари в Facebook. Примечательно, что на его обложке профиля по-прежнему красуется лого «Грузинской мечты».

В первую очередь депутаты обвинили посла Соединенных Штатов Америки в политической необъективности, аргументируя это тем, что посол дает интервью в основном представителям критически настроенных СМИ. Обижены авторы и содержанием интервью Келли Дегнан телеканалу «Формула», в котором посол попыталась объяснить, что США желают Грузии мира, а не войны:

«Посол посещает только СМИ, принадлежащие «Национальному движению» и его олигархическим лидерам, которые служат основным источником поляризации, лжи и ненависти в Грузии. Общественность прекрасно знает, что за время своего пребывания у власти Михаил Саакашвили и «Нацдвижение» не делали и шага без посольства, а теперь ясно, что за тогдашней монополией их СМИ стояло посольство. Такой низкий уровень демократии и свободы СМИ для нас принципиально неприемлем, и мы хотим более качественной демократии и свободы СМИ для нашей страны».

Бунтари также недовольны соглашением Шарля Мишеля, достигнутым между властью и оппозицией при посредничестве ЕС, реформой избирательной системы, освобождением из тюрем оппозиционных депутатов.

Но особое недовольство четверки вызвал факт мартовской встречи американского посла с Бидзиной Иванишвили. По мнению депутатов, они не получили внятного ответа на вопрос, оказывалось ли давление на учредителя правящей партии для втягивания Грузии в войну против России.

«В течение последних трех лет общественность наблюдала за попытками смены власти, и эти действия полностью координировались из посольства. Главной целью этой компании был приход к власти тех людей, которые слепо подпишутся на войну, какой бы разрушительной она ни была для Грузии. Естественно, лидеры «Грузинской мечты» не пошли бы такую авантюру, а представители «Нацдвижения» открыли бы в Грузии второй фронт, не думая о возможных последствиях. Вот почему посольство со всей настойчивостью пыталось до и после парламентских выборов привести к власти «Нацдвижение» и его сателлитов».

В «Грузинской мечте» не увидели ничего странного в скандальной публикации недавних коллег. Депутат Рати Ионатамишвили пообещал провести широкое обсуждение приведенных в письме «шокирующих фактов». А по словам главы комитета по процедурным вопросам и регламенту Ираклия Кадагишвили, в письме лишь отражена текущая политическая повестка дня.

«Я прочитал это письмо. Естественно, приведенные в нем факты, описывают политическую жизнь, через которую прошла Грузия за последние годы. В целом скажу, с учетом высокого уровня вовлеченности зарубежных партнеров в нашу политическую жизнь, их позиция важна для поддержания стабильности в стране и предотвращения революционных процессов. Их усилия должны быть направлены против любых спекуляций, любых деструктивных сценариев», – сказал Кадагишвили.

В оппозиции убеждены, что автором письма является сам Иванишвили, который таким способом стремится столкнуть Грузию с прозападного вектора развития. По словам председателя «Нацдвижения» Ники Мелия, письмо депутатов является манифестом неприкрытой антиамериканской, антизападной позиции и открытой измены грузинским национальным интересам со стороны Бидзины Иванишвили, и что его главная цель – демонстрация лояльности путинскому режиму.

«Российский олигарх без гражданства (Иванишвили) и его партия пытаются убить этим пасквилем двух зайцев. С одной стороны, они бравируют перед радикальным электоратом, что им удалось выстоять в борьбе с Соединенными Штатами Америки. То есть пытаются распространить в обществе миф о своей непобедимости. С другой стороны, они накручивают спираль конфронтации со стратегическим партнером, что, по их глубокому убеждению, отобьет у наших друзей охоту поддерживать Грузию, превратив ее в отсталую провинцию России», – сказал Ника Мелия.

В аналогичном ключе на содержание письма отреагировали в «Европейской Грузии». По словам лидера партии Гиги Бокерия, послание является квинтэссенцией предательских заблуждений Бидзины Иванишвили и его окружения:

«Убежден, что оно было продиктовано им лично, это легко угадывается по стилю и мыслительным образам. В целом здесь видна вся суть этого Иванишвили и его окружения – безрассудным бредом ставить под удар безопасность страны ради собственных корыстных интересов, противопоставив Грузию свободному миру и оставив ее один на один с Россией», – сказал Гига Бокерия.

Как отметил Гия Хухашвили, скандальное письмо содержит признаки паранойи. Тональности письма и приведенным там теориям заговора могли бы позавидовать даже ярые российские пропагандисты, считает эксперт:

«Сегодня мир как никогда поляризован, и когда вы критикуете и ругаете Запад, вы помогаете в этом России, вы входите в сферу ее влияния. Складывается ситуация, когда очень трудно вписать бред такого масштаба в политическую логику. А по факту эти письма вместо нашего правительства пишет Россия. Возможно, власть подозревает, что приперта к стенке, и демонстрирует, что готова пойти на самые радикальные меры».

По факту не нужно никакого дознания, чтобы понять авторство этого «шедевра», продолжал политолог. Сама «Грузинская мечта» не раз заявляла, что эта группа для того и вышла из партии, чтобы быть запасным рупором «Грузинской мечты», подчеркнул Хухашвили.

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