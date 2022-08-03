Бывшие представители «Грузинской мечты» заявили о создании нового общественного движения «Сила народа». Некоторые из его лидеров не исключают, что оно превратится в партию. Создатели движения сохраняют свою антизападную риторику и продолжают кампанию против посла США в Грузии Келли Дегнан.

Хотя пока явных отличий нового движения «Сила народа» от «Грузинской мечты» не наблюдается, можно заметить нюансы. Лидеры нового движения Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили – бывшие депутаты партии власти, и их так называемое восстание против нее можно счесть простой формальностью. Более того, Созар Субари, объявляя в соцсети о создании и названии нового движения, даже не сменил на своей странице в Facebook обложку профиля. На ней все также рдеет партийный флаг «Грузинской мечты» с избирательным номером 41.

В своем длинном посте Созар Субари не исключает превращения «Силы народа» в политическую партию, если, по его словам, «они увидят, что власть не выдерживает натиска по вопросу открытия второго фронта».

У Субари и его соратников остаются вопросы к послу США Келли Дегнан, они настаивают на том, что она так и не дала внятного ответа по поводу давления на судью Лашу Чхиквадзе, вынесшему обвинительный приговор гендиректору оппозиционного ТВ «Мтавари» Нике Гварамия. Но больше всего Субари и его соратников интересует тема Бидзины Иванишвили. Они почти месяц добиваются не столько ответа, сколько признания от американского дипломата в том, что после российской интервенции в Украину она давила на Иванишвили, чтобы тот вернулся в политику или дал указание властям открыть второй фронт в Грузии. Ушедшие из «Мечты», но сохранившие верность ее основателю, они увязывают этот вопрос с тем, что уже несколько месяцев Иванишвили не может восстановить контроль над частью своих финансов в швейцарском банке Credit Suisse.

Еще один основатель нового движения, депутат Гурам Мачарашвили сегодня убеждал журналистов, что им движет лишь желание защитить страну от войны, спасти отношения Грузии с США и ЕС, а главное – помочь обществу в принятии адекватных решений:

«С одной стороны, цель нашего общественного движения – правильно предоставлять обществу нужную информацию, чтобы оно стало адекватным и сделало правильный анализ (ситуации). И второе – мы, конечно, постараемся не дать никому навредить отношениям Грузии с США и ЕС. Такую цель ставят некоторые политики в Грузии и за ее пределами. Как будто мы хотим навредить отношениям, а на самом деле этого желают они и по привычке хотят обвинить в этом других».

И хотя Мачарашвили сегодня обошелся без персоналий, по классификации «Грузинской мечты» в число неназванных попадают называемые ею «радикальной оппозицией» партии «Нацдвижение», «Лело» и «Стратегия Агмашенебели».

А для министра культуры Теи Цулукиани «некоей» является вовсе сама посол США в Грузии Келли Дегнан. Во всей этой кампании ушедших из «Мечты» депутатов ничего антизападного не видят представители «Грузинской мечты» и сам спикер парламента Шалва Папуашвили. Отказавшись даже от формальной сдержанности, к которой его обязывает должность, называет обвинения его сторонников в антизападной риторике частью гибридной войны. А их вопросы к послу Дегнан Папуашвили считает логичными и тоже ждет на них ответы:

«Никаких санкций против конкретного судьи (Лаши Чхиквадзе) нет – это подтвердилось. Подтвердилось и то, что после начала войны (в Украине) американский посол встречалась с Бидзиной Иванишвили. Если не было никаких санкций, что означает исключение судьи из программы (стажировки в США), было ли это самоуправство какого-нибудь сотрудника посольства? И второе: когда происходит встреча посла за спиной грузинской власти с Бидзиной Иванишвили, какую цель преследовала это встреча?»

О встрече с послом Дегнан 21 марта по ее же просьбе Бидзина Иванишвили сообщил в своем письме от 27 июня. В ответ посол Дегнан заявила о нарушении правила о неразглашении личных встреч и еще раз заверила общество: ни на одной встрече с Бидзиной Иванишвили она не шантажировала и не давила на него по поводу открытия второго фронта в Грузии или присоединения к антироссийским санкциям.

Именно письмо Иванишвили, повторяющее тезисы «Грузинской мечты» о втягивании некими силами Грузии в войну, побудило ушедших из «Мечты» депутатов создать общественное движение, а потом и партию, чтобы громче и свободнее говорить на эту тему.

В том, что новое движение «Сила народа» скоро станет партией, мало кто сомневается в оппозиции. И «народ» этой силе будет обеспечен с учетом той организованной волны отставок, последовавшей за инициативой экс-«мечтателей» в региональных муниципалитетах, на уровне заместителей глав законодательных собраний. И с финансовыми ресурсами не будет проблем, убежден один из лидеров «Лело», депутат Давид Усупашвили. За созданием нового образования он видит руку самого Иванишвили:

«Появление «Силы народа» на самом деле означает бессилие Иванишвили. Ему понадобились такие маневры, чтобы как-то сохранить большинство избирателей. Иванишвили сейчас постарается смягчить риторику по отношению к Европе, на передовую выйдут те представители «Мечты», которые будут клясться, что власти хотят в Европу. А тех людей, на которых он реально собирается опираться, вот такими маневрами увел в сторону. Это вполне понятный тактический шаг, но это указывает на его бессилие, а не на всесилие».

По мнению оппонентов власти и наблюдателей, новое движение создается для обеспечения дополнительных голосов на парламентских выборах в 2024 году и привлечения избирателей с четко выраженным антизападным запросом и пророссийским нарративом «Альянса патриотов» и «Аль-инфо». И, конечно же, как отмечают аналитики, в этой «Силе народа» не стоит видеть ту долгожданную третью силу, которая дала бы возможность грузинскому избирателю получить альтернативу десятилетнему выбору между «Грузинской мечтой» и «Нацдвижением».

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