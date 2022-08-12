Президент Южной Осетии Алан Гаглоев освободил в пятницу с занимаемых должностей и.о. главы Минобороны Владимира Пухаева и замминистра обороны по работе с кадрами Игоря Алборова. Соответствующие указы опубликованы сегодня на официальном сайте главы республики. По информации пресс-службы президента, командующие уволены как ответственные за проступки своих подопечных.

Президент Алан Гаглоев освободил в пятницу с занимаемых должностей и.о. главы Минобороны Владимира Пухаева и замминистра обороны по работе с кадрами Игоря Алборова. Соответствующие указы опубликованы сегодня на официальном сайте главы республики.

Как пояснила информагентству «Рес» пресс-секретарь президента Наталья Босикова, увольнения связаны с недавним инцидентом в центре Цхинвала.

4 августа 2022 года на территории республиканского многопрофильного медицинского центра бойцы спецназа Министерства обороны в камуфлированной форме и масках избили гражданина Южной Осетии Азамата Джигкаева, запихнули его в служебный автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Как впоследствии выяснилось, похищенного доставили на базу спецназа МО, где его удерживали до тех пор, пока на базу не приехали сначала министр обороны, а следом и президент республики. Там же на месте Алан Гаглоев заявил, что это преступление не останется безнаказанным, все участники должны получить правовую оценку и ответить за содеянное.

С альтернативной версией произошедшего выступили оппозиционные интернет-ресурсы:

«Сотрудники спецназа Минобороны средь бела дня показательно избили гражданина РЮО, который с двумя друзьями до этого забил до полусмерти сотрудника того же спецназа. Этот случай был искусственно раздут пропрезидентскими СМИ. Сегодня Владимира Пухаева вынуждали уволить главу спецназа Минобороны Шалву Габараева, но Пухаев отказался это делать, так как, по мнению и.о. министра обороны, Габараев справляется со всеми поставленными задачами. В таком случае Алан Гаглоев приказал подготовить указ об увольнении самого Пухаева и вместе с ним Игоря Алборова, Федорова и Шалву Габараева. Такая показательная порка», – сообщает телеграм-канал «Чъребайы Хъæргæнæг».

На сайте президента нет информации об отставке командира спецназа Шалвы Габараева. Дальше автор сообщения проблему, так сказать, переводит на следующий уровень:

«Все затихли в ожидании того, чем закончится история с руководством Минобороны Республики Южная Осетия. Сотрудники ОМОН, КГБ и МВД пристально следят за ситуацией. Сегодня решается вопрос того, победит улица и бандитизм или закон и порядок. Вместе с силовиками следим и мы. Сегодня решается судьба нашего народа. Сегодня станет ясно: АУЕ или все-таки Закон».

Надо полагать «бандитизм» и «АУЕ» («Арестантское уголовное единство» – неформальное криминальное движение, признанное экстремистским, запрещенное на территории РФ), – это Гаглоев и его сторонники, а «закон и порядок» – это Бибилов и его команда.

Такой вывод напрашивается, если вспомнить заявление Анатолия Ильича после так называемого покушения на министра ВД Игоря Наниева о криминале, рвущемся к власти.

Оппозиционные ресурсы явно передергивают.

Все-таки «до этого» избивали не бойца спецназа, а одного из подвыпивших и передравшихся гостей на свадьбе. Скажем так, среди дерущихся на свадьбе в свободное от работы время парней были представители самых разных профессий.

А вот Азамата Джигкаева похищали и избивали уже спецназовцы. В рабочее время, в форменной одежде, на служебных автомобилях и с табельным оружием. И прятали похищенного не в лесу, а на служебной базе.

Это уже совсем другая история. Должностное преступление, за которое, как и положено в армии, несут ответственность, в том числе, и командиры виновных.

Есть в этой истории обстоятельство, которое потребовало от президента самых решительных мер. Это фон, на котором произошел инцидент. Одна из главных претензий общества к экс-президенту Бибилову – это произвол силовиков, насилие с их стороны в отношении мирного населения. Это одна из самых болезненных для общества тем, поэтому первые публикации в соцсетях после новости о похищении Азамата: «Ну вот, ничего не меняется!», «Все осталось, как прежде!»

В этом смысле бойцы спецназа не оставили Гаглоеву возможностей какого-то компромиссного решения. Невозможно продемонстрировать обществу намерение покончить с произволом системы, наказывая сержантов. Пожалуй, единственное, с чем можно согласиться из опубликованного оппозиционными ресурсами, – люди действительно сочувствуют Владимиру Пухаеву.

Он стал вторым членом кабмина после министра здравоохранения Сослана Наниева, чье увольнение вызвало сожаление в обществе. Владимир Пухаев пользуется уважением в армии как личность и как военный специалист. Но ведь его и назначал Анатолий Бибилов на должность ради этого дня – чтобы его уволил Алан Гаглоев.

Судите сами. Пухаев был назначен министром 18 апреля, через неделю после проведения первого тура, когда уже было очевидно, что Бибилову выборы, скорее всего, не выиграть. Он и сам это косвенно признал, когда пытался отсрочить второй тур голосования на месяц или два, совместить его с референдумом об объединении с Россией...

В такой неопределенной ситуации назначение министром, тем более силового ведомства, выглядит как подстава. Понятно же, что отношения между Анатолием Бибиловым и Аланом Гаглоевым к тому времени уже явно вышли за рамки политической конкуренции...

Очевидно, что, в случае поражения на выборах Бибилова, Пухаева не оставят в должности и даже, более того, он попадет в опалу.

Наверное, можно было подержать Владимира Пухаева в статусе исполняющего обязанности министра, пока ситуация не прояснится, а лучше вообще не отмечать его до поры, чтобы не навлечь на него грозу в случае поражения.

Вместо этого Анатолий Ильич как будто поставил его на бруствер и показал Алану Эдуардовичу: вот мой парень, давай-ка, отправляй его в отставку!

Так стравливают людей, моделируют недовольство в корпоративной среде, в обществе.

Так же выглядели многочисленные награждения, присвоения очередных и внеочередных званий, назначения на должности, которые Анатолий Бибилов провел после подведения итогов второго тура, – как попытка стравить будущего (тогда еще) президента с силовым блоком. Дескать, я раздам, а ты отбери.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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