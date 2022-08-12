Журналистка пожаловалась на председателя «Грузинской мечты» из-за сексистких выражений

Уже бывшая жительница села Тагасер Гадрутского района Нагорного Карабаха Катя Будагян со слезами на глазах показывает фотографию мужа и 19-летнего сына.

Несколько оставшихся в телефоне фотографий - это все, что осталось от их дома. Ее муж Николай Айкян погиб на второй день войны, а сын Арег Айкян пропал без вести.

«27-го, в 7 часов утра, наше село уже было обстреляно, в то же самое время, что и на передовой, то же самое началось и в нашем селе. Мы еще не проснулись, мы проснулись от тех звуков, в деревне уже были раненые, дом был в дыму, стекла разбиты, мы даже не успели спуститься в подвал», - сказала Катя Будагян.

Эта история Кати Будагян, около 30 лет преподававшей армянский язык и литературу в своем селе под Гадрутом, является одной из сотен историй о пропавших без вести армянских военнослужащих. Спустя почти два года после окончания 44-дневной войны у родственников до сих пор нет никаких известий о том, были ли их сыновья убиты, взяты в плен или, может, прячутся где-то в лесах, на что и сегодня надеются некоторые из них.

По данным, опубликованным вчера армянским офисом Международного комитета Красного Креста, после 44-дневной войны в Армении без вести пропали 303 человека. Комитет собрал эти данные непосредственно у родственников пропавших без вести.

Официальные данные Армении заметно отличаются.

По данным «Фонда страхования военнослужащих», компенсации предоставлены семьям 195 человек, признанных безвестно отсутствующими. Безвестно отсутствующим считается военнослужащий, семья которого обращается в суд при отсутствии у нее сведений о нем в течение шести месяцев, и суд признает военнослужащего безвестно отсутствующим. Помимо этих 195, компенсацию получают еще 70 семей военнослужащих. Эти 70 военнослужащих считаются пропавшими без вести, поскольку до сих пор по решению суда не получили статус безвестно отсутствующих.

То есть, всего в фонде есть информация о 265 пропавших без вести.

У Следственного комитета (СК) другие данные. Сегодня в СК Радио Азатутюн сообщили, что после 44-дневной войны пропавшим без вести считается 291 гражданин Армении.

Это примечательно, поскольку Следственный комитет в январе этого года опубликовал информацию о 220 пропавших без вести. Затем в феврале в ходе правительственного часа в парламенте премьер-министр Никол Пашинян говорил о 217 пропавших без вести.

«После 44-дневной войны у нас есть 217 человек, местонахождение которых неизвестно, и достигнута договоренность о сотрудничестве в вопросе выяснения судьбы пропавших без вести», - сказал Пашинян.

Но если сокращение числа пропавших без вести с 220 до 217 понятно, поскольку, например, останки погибших находятся и данные лица уже причисляется к погибшим, исключаясь из списка пропавших без вести, то возникает вопрос, как может число пропавших без вести расти.

В Следственном комитете пообещали прояснить этот вопрос позже.

Согласно данным, обнародованным в конце июня министром внутренних дел Нагорного Карабаха Кареном Саргсяном, в Нагорном Карабахе после войны пропавшими без вести считаются 53 человека, из них 33 - военнослужащие, 20 - гражданские лица.