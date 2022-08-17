В Армении объявлен двухдневный траур по погибшим при взрыве в ТЦ

В Армении 17–18 августа объявлен траур в связи с гибелью людей вследствие взрыва и последующего пожара на территории торгового центра «Сурмалу» в Ереване. Соответствующее решение принял премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В результате взрыва погибли по меньшей мере 16 человек, двое пропали без вести. Более 60 пострадавших были направлены в различные медицинские учреждения, из них 7 человек все еще проходят лечение.

По информации главы МЧС Армении Армена Памбухяна, установлена личность 15 погибших граждан.



«Если личность последнего (погибшего) будет установлена, без вести пропавшим будет считаться один человек», – сказал он.

Памбухчян отметил, что родственники числящейся пропавшей без вести гражданки РФ связались с ней. Выяснилось, что она перенесла операцию при других условиях и находится в больнице. Ранее стало известно, что жив и гражданин Ирана, считавшийся пропавшим без вести – он в данный момент находится в Грузии.