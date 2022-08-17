Грузинская телекомпания прекратила сотрудничество с ведущим после обвинения в насилии

Грузинская оппозиционная телекомпания «Мтавари» сегодня заявила о прекращении сотрудничества с одним из ведущих своей утренней передачи – Лашей Накаидзе. Это произошло после того, как его задержали и обвинили в сексуальном насилии.

«Мтавари» осуждает насилие в любом виде, тем более, когда это касается насилия в отношении женщины со стороны мужчины, что не имеет оправданий ни при каких обстоятельствах, сказано в заявлении.

В телекомпании отмечают, что факт произошел 15 августа и о нем в полицию сообщил один из сотрудников «Мтавари». После этого была проведена медицинская проверка пострадавшей женщины и на основании ее показаний Лаша Накаидзе был задержан.

«Исходя из тяжести предъявленных Накаидзе обвинений, телекомпания «Мтавари» считает себя обязанной приостановить с ним сотрудничество в любом виде. Если предъявленное обвинение не будет доказано, телекомпания рассмотрит возможность восстановления деловых отношений с Лашей Накаидзе», – сказано в заявлении.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», Лаша Накаидзе работает на ТВ больше 10 лет. Он начал с работы оператором на телекомпании «Рустави 2». В 2019 году, после основания телекомпании «Мтавари», перешел туда, как и большая часть журналистов из «Рустави 2».

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По информации МВД, уголовное дело в отношении Накаидзе возбуждено по трем статьям УК Грузии – насилие в семье, попытка изнасилования в отношении члена семьи и угроза в отношении члена семьи.