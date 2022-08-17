Житель Абхазии задержан по обвинению в убийстве сына

Президент США Джо Байден подписал "Закон о снижении инфляции", который был принят обеими палатами Конгресса. Об этом сообщает "Голос Америки".

Ещё до подписания Байден назвал новый закон "залогом восстановления экономического роста на основе экологически чистой энергетики и производства". По его словам, данный закон позволит осуществить крупнейшие инвестиции в экологически чистую энергетику, что, по расчетам Белого дома, поможет снизить инфляцию, сократить дефицит бюджета, решить проблему изменения климата и сократить расходы американцев на медицинские услуги. 13 миллионов человек будут ежегодно экономить в среднем 800 долларов каждый на медицинской страховке, сказал Байден.

Согласно документу, на борьбу с изменением климата в течение чуть более чем десяти лет будут выделены 375 млрд долларов. На инициативы в области здравоохранения, в частности на обеспечение более низких цен на лекарства, выделяют 64 млрд долларов.



По оценкам Бюджетного управления Конгресса, реализация закона сократит дефицит бюджета на 305 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия, однако эта цифра может быть и выше.

Необходимые средства в бюджет привлекут посредством новых налогов на крупные компании и увеличения сборов с богатых физических и юридических лиц.

Противники закона – в первую очередь, республиканцы в Конгрессе - предупреждают о росте стоимости электроэнергии и напоминают о предвыборном обещании Байдена - не повышать налоги для американцев, зарабатывающих менее 400 тысяч долларов в год. Они также опасаются, что часть налоговых расходов компаний будет переложена на плечи работников в виде снижения заработной платы.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл еще до голосования заявил, что закон представляет собой "перечень повышения налогов и бюджетных растрат на “зеленые” проекты".

При голосовании в Палате представителей Конгресса США законопроект поддержали 220 демократов, 207 республиканцев проголосовали против. До этого в Сенате законопроект был одобрен с перевесом всего в один голос (51-50), решающей оказалась позиция вице-президента, демократа Камалы Харрис.