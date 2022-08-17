Москва считает провокацией слухи о причастности РФ к взрыву в Ереване

Посольство России в Армении считает провокацией слухи о причастности Москвы к взрыву на территории торгового центра «Сурмалу» в Ереване.

Дипломатическое представительство сегодня распространило сообщение, выразив свое возмущение «муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур».

Не указывая конкретных заявлений и их авторов, российская дипломатическая миссия в Ереване заявляет, что рассматривает это как «прямую провокацию со стороны стоящих за такими инсинуациями политических сил, нацеленную на подрыв российско-армянских союзнических отношений».

Посольство ожидает от властей Армении «шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений, включая необходимые публичные комментарии», и сообщает, что соответствующая нота направлена посольством в Министерство иностранных дел Армении.

В сообщении также отмечается, что российская сторона – в лице Российско-армянского центра гуманитарного реагирования – с первых минут вовлечена в работы по ликвидации последствий трагедии.

Как пишет «Интерфакс», слухи о причастности РФ к взрыву распространила политическая группировка «Сасна црер», которая летом 2016 года захватила территорию полицейского полка в Ереване, что привело к жертвам среди сотрудников правоохранительных органов.

В результате взрыва и последующего пожара на территории торгового центра «Сурмалу» в Ереване погибли по меньшей мере 16 человек, двое пропали без вести. Более 60 пострадавших были направлены в различные медицинские учреждения, из них 7 человек все еще проходят лечение.