Суд арестовал обвиняемого в сексуальном насилии грузинского телеведущего

Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для телеведущего Лаши Накаидзе, который обвиняется в сексуальном насилии.

Сегодняшнее заседание прошло в закрытом формате по ходатайству прокуратуры, на что подсудимый также дал согласие.

По данным следствия, 15 августа на почве мести, угрожая ножом и шумовым пистолетом, он несколько раз ударил женщину, а затем «подверг её сексуальному насилию» с применением силы.

По информации телеканала «Пирвели», жертва насилия до сих пор остается в больнице.

Накаидзе вменяется в вину изнасилование, насилие в отношении члена семьи и угроза убийством в отношении члена семьи. Эти преступления наказываются лишением свободы на срок от 6 до 8 лет.

Сам Накаидзе отрицает предъявленные обвинения, пишет агентство «Новости-Грузия».

Телекомпания «Мтавари», где работал телеведущий, заявила, что категорически осуждает насилие в любой форме, особенно в отношении женщин. «Мтавари» отказался от сотрудничества с Накаидзе, указав, что может пересмотреть это решение только в том случае, если его вина не будет доказана.