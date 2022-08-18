При содействии РЖД в Абхазию доставили 2000 тонн нефтепродуктов

Служба госбезопасности Грузии сообщила сегодня о задержании троих человек по факту незаконного приобретения и хранения радиоактивных веществ, а также попытки их сбыта за 1,2 млн долларов.

Задержание произошло 16 августа на основании оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных Агентством по борьбе с коррупцией и Департаментом контрразведки Службы государственной безопасности Грузии.

Следствие установило, что организованная группа лиц в городе Тбилиси и муниципалитете Сагареджо незаконно хранила по месту жительства радиоактивные вещества с опасным для здоровья человека гамма-излучением.

«Члены преступной группы, согласно разработанному плану, активно искали покупателя, поддерживали конспирацию, систематически меняя место хранения радиоактивных веществ, и в итоге попытались продать указанные вещества за 1 200 000 долларов, в процессе чего были задержаны», – сказано в сообщении СГБ.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», 18 августа членам преступной группы было предъявлено обвинение по части первой статьи 230 Уголовного кодекса Грузии, которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.