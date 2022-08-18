Вчера в ходе встречи президента Абхазии Аслана Бжания и ряда других руководителей республики с членами Общественной палаты несколько раз заходила речь о распространившейся накануне в соцсетях ложной информации под заголовком «Сухумский аэропорт тоже уходит из собственности Республики Абхазия» и «ответной» информации в ГИА «Апсныпресс». Но обо всем по порядку.

Накануне вечером один их телеграм-каналов выложил текст под приведенным выше заголовком следующего содержания:

«И опять все делается кулуарно. В сети был опубликован снимок, сделанный во время визита министра экономического развития РФ Максима Решетникова. На нем изображен генеральный план, на котором отмечено распределение по принадлежности объектов. Примечательно, что по этому плану Республике Абхазия остаются только подъездная дорога и энергоподстанция. Итак, вот как планируется распределить аэропорт».

И далее шло перечисление в соответствии с тем, что на снимке отмеченных синими кружками объектов инфраструктуры аэропорта, переходящих в собственность РФ (подавляющее большинство), зелеными – Абхазии, желтыми – инвестора.

Более двухсот комментариев плюс комментарии к репостам, и почти все до крайности возмущенные: «Скоро всех нас продадут!» И лишь редкие комментаторы задавались вопросом: а где на этом плане написано, что это именно распределение собственности? То есть это просто авторы текста так решили предположить?

Вскоре агентство «Апсныпресс» опубликовало под заголовком «Объекты инфраструктуры Сухумского аэропорта остаются в государственной собственности и управлении» следующую информацию:

«11 августа текущего года в рамках рабочей поездки министра экономического развития Российской Федерации в Республику Абхазия на территории Международного аэропорта «Сухум» им. В.Г. Ардзинба состоялось обсуждение вопроса о ходе реализации мероприятий по возобновлению авиасообщения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Как сообщает Минэкономики РА, главным условием реализации данного проекта является сохранение государственной собственности Республики Абхазия и управления ИВПП (искусственная взлетно-посадочная полоса), РД (рулежные дорожки), ОРВД (объекты организации воздушного движения) и ССО (светосигнальное оборудование) и прочие объекты аэропортовой инфраструктуры (энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение, системы связи) и др. В целях определения источника финансирования восстановления и реконструкции указанных объектов проводятся консультации с представителями уполномоченных органов Российской Федерации. В настоящее время для определения объемов и стоимости работ, связанных с восстановлением комплекса, ведется разработка проектной сметной документации. В ходе встречи были озвучены предварительные планы по реконструкции имущественного комплекса аэропорта, включающие в себя реконструкцию плоскостных сооружений, строительство нового аэровокзального комплекса, восстановление и в отдельных случаях новое строительство объектов инфраструктуры – энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения, системы связи, безопасности и др. Для проведения полноценного обследования взлетно-посадочной полосы и иных сооружений специалистами проведены натурные испытания, включающие в себя отбор образцов, нагружение взлетно-посадочного полотна, визуальный и инструментальный анализ. Объекты аэродромного комплекса разделены на категории по принципу планируемого источника финансирования работ. В качестве объектов частного инвестирования рассматривается аэровокзальный и топливно-заправочный комплексы, а также размещение объектов служебно-технического назначения».

Но давно уже замечено, что значительная часть общества ориентируется в последние годы не на то, что написано в СМИ, тем более государственных, а на то, что они увидели в соцсетях или услышали от увидевших это в соцсетях.

И вот вчера взявший слово в конце встречи с президентом член Общественной палаты Абхазии Абесалом Кварчия, в частности, сказал:

«Сегодня мне позвонил один человек, не чужой мне человек, с высшим образованием, кстати, экономист, и говорит: «Ты слышал? Наш аэропорт продали!» Первым делом идет: «Продали, разобрали!» А потом вам приходится оправдываться. Надо, наверное, как-то опережать… Что такое аэропорт для меня? Понимаете, если аэропорт будет работать, значит, восточный регион заживет... Люди абсолютно неинформированные нас опережают и создают какую-то атмосферу непонятную, какой-то негативный фон».

Аслан Бжания в ответ на это высказался так:

«Вот по поводу аэропорта. Этот вопрос поднял я. На нашей встрече с Владимиром Владимировичем Путиным им было дано поручение своим подчиненным начать изучение вопроса и так далее. Весь прошлый год шло обсуждение этой проблемы в администрации президента России, и там просили: не распространять, не распространять эту информацию. И вот сейчас мы серьезнейшим образом продвинулись».

Бжания отметил, что ускорила этот процесс специальная военная операция РФ на Украине. А то ведь и в Москве есть сопротивление со стороны отдельных госчиновников, которые привыкли оглядываться на международную организацию ICAO, хотя чем та помешала полетам российских авиалиний в течение восьми лет в Крым… Ну, и у нас, сказал он, есть политики, которые ничем не гнушаются, чтобы навредить властной команде. Бжания заключил:

«Вот какая картина. Все, что угодно: вброс, обман и так далее».

Некоторые участники встречи уже после ее окончания говорили Абесалому Кварчия, что опровергнуть фейк до его появления обычно все же невозможно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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