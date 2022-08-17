Сегодня президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с членами Общественной палаты. Секретарь ОП Гули Кичба поблагодарила главу государства за то, что он сразу отреагировал на обращение группы общественности, которое поступило в Палату с просьбой стать площадкой для диалога общественности с президентом по вопросу ратификации российско-абхазского соглашения по госдаче «Пицунда».

Аслан Бжания сказал, что он получил письмо и не мог не прийти в Общественную палату.

«Я всегда открыт для диалога. Я хочу, чтобы мы сегодня обсудили не только вопрос ситуации с Пицундой, но и другие вопросы, которые волнуют наше общество», – сказал Бжания.

Для членов палаты стало неожиданностью, что на встречу пришли также недавно назначенный руководитель администрации президента Джансух Нанба, первый вице-премьер правительства, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр здравоохранения Эдуард Бутба. То есть если «не вся президентская рать», то известные ее представители. До вопросов им, правда, сегодня дело не дошло, но в конце встречи было решено, что представители руководства республики будут отныне регулярно приходить в ОП для обсуждения актуальных вопросов соответствующих областей жизни.

Но основную часть встречи, продолжавшейся почти два с половиной часа, посвятили все же «пицундскому вопросу». Глава государства сказал, во многом повторяя то, что уже не раз говорил на разных площадках в последние недели:

«Данный вопрос на повестке дня межгосударственных отношений стоит уже более 12 лет. В 2020 году во время встречи в Сочи с главой российского государства вопрос был поднят. Я, откровенно говоря, не знал, что данный вопрос не решен, что он на повестке дня. И я сказал, что мы этим вопросом займемся. Соглашение, оно уже опубликовано, вы его видели. Оно уже подписано, но не ратифицировано. Когда говорят о том, что данная работа была сделана закрыто, кулуарно, это не соответствует действительности, потому как мы соглашение еще в апреле 2021 года направили в парламент. У парламента была возможность данный документ изучить, внести в него изменения, подкорректировать и так далее. По разным причинам это не произошло. Ну, после чего в январе текущего года соглашение было подписано».

В дальнейшей своей речи президент напомнил:

«У нас были такие моменты, когда мы передавали в собственность – соглашением между правительством Республики Абхазия и Российскими железными дорогами – взяли и передали в собственность «Жоэквару», дом отдыха. Я же никого не осуждаю. Наверное, так нужно было, текущий момент был такой. Поэтому считаю правильным это соглашение ратифицировать. Мое мнение. Я никому руки не выкручиваю… Вы знаете, я забыл еще сказать одну очень важную вещь. Я хотел бы напомнить всем гражданам, ответственным людям, которые сидят в этой аудитории: Россия на территории Абхазии держит военную группировку более шести тысяч человек. Шесть тысяч – это то, как подсчитано военными специалистами, что необходимо для того, чтобы обеспечить военную безопасность Абхазии. Еще раз повторяю: о земле речь в соглашении не идет, речь идет о зданиях и сооружениях, которые находятся на данной территории, которые нуждаются в частичном и капитальном ремонте. Даже в сносе. Там есть бассейн, который треснул пополам, видимо, его будут сносить, новый делать… Там написано, в соглашении, в той редакции, которая подписана: «исключительно для обеспечения пребывания охраняемых лиц». Исключительно! Что исключает использование объекта по-другому».

Именно эту формулировку – «исключительно» – Бжания повторил, отвечая на вопросы Автандила Гарцкия и других членов Общественной палаты, которые выражали обеспокоенность по поводу того, не может ли в дальнейшем госдача перейти к «третьим лицам». Диалог на эту тему состоялся у него и с членом ОП Сократом Джинджолия. Тот в ходе своего выступления отметил:

«Люди меняются, время меняется, что-то происходит. Кому-то придет в голову продать объект, предположим. Я грубо говорю – о том, что волнует, что пугает людей. Ничего страшного не будет, если в текс добавить фразу: «Без права продажи» или «без права передачи третьему лицу». Ничего страшного тут не будет, если через запятую добавить это для неграмотных юридически людей, как вы сказали».

– Я так не говорил…

– Да (смеется). Что здесь плохого?

– Ничего тут плохого нет. Но есть, как мне говорят грамотные юристы, один нюанс очень важный. Юристы друг друга понимают. Если мы передаем кому-то в собственность, то это собственность. То есть владение и распоряжение. Но есть один нюанс. В соглашении этом написано, что исключительно в каких целях. Что исключает другую цель. Если случится, что все пойдет не так, как написано в соглашении, у нас возникает право расторгнуть это соглашение».

Аслан Бжания вместе с тем заявил сегодня:

«Если народ Абхазии, которому я присягал и служу, будет категорически против, конечно, я подчинюсь его воле. Правильно я сделаю или неправильно, покажет время, которое все расставит по своим местам и покажет, правильно мы себя ведем по отношению к своему союзнику или нет».

Сократ Джинджолия затронул в своем выступлении активно обсуждаемую тему последних дней – уход в отставку бывшего главы администрации президента. Алхас Квициниа, уходя, заявил в обращении к общественности о том, что на его глазах какие-то люди из руководства обогащались.

«Ну, наверное, имел в виду, что «незаконно», потому как в самом по себе обогащении ничего плохого нет. Но Квициниа это сказал, а реакции руководства пока нет. И у людей создается впечатление, что они там сидят все и воруют. Это пагубно сказывается на настроении людей. Если действительно там кто-то незаконно обогащался, то надо показать ему дорогу к двери. А если нет этого, то надо открыто сказать об этом».

Президент сказал на это, что надо называть имена и фамилии.

«Правоохранительные органы работают. У нас есть случаи привлечения к уголовной ответственности высших должностных лиц уровня министров (подразумевался бывший министр культуры Гудиса Агрба) и руководителей государственных компаний. Надо иметь материалы, чтобы обвинить».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях