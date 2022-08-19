Глава МВД Грузии назвал абсурдом скандальные обвинения Сосо Гогашвили

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури назвал абсурдом и ложью обвинения, озвученные в его адрес бывшим заместителем главы Службы государственной безопасности (СГБ) Сосо Гогашвили.

Задержанный в середине июля по обвинению в разглашении данных спецслужб Гогашвили утверждает, что Гомелаури угрожал ему задержаниями и физической ликвидацией членов семьи, если он «не замолчит». По словам адвокатов, несколько раз подсудимого выводили в душевую пенитенциарного учреждения №12, где он разговаривал с Гомелаури по мобильному телефону.

«Конечно же, это абсурд и ложь. Никакого контакта не было. Тот, кто меня знает, знает, что для меня значит семья и не только моя семья, но и наших знакомых. Даже семью врага я уважаю и никогда бы не пошел на такое по отношение к кому-либо, чтобы угрожать уничтожением семьи и так далее», – заявил Гомелаури.

При этом он добавил, что до знакомства с ним Гогашвили «ничего не представлял» и «всего добился» только с его помощью. По словам Гомелаури, в 2013 году он лично просил Ираклия Гарибашвили, который тогда был министром внутренних дел, повысить Гогашвили и перевести «под его кураторство», а впоследствии «неоднократно защищал его от команды».

Как пишет агентство «Новости-Грузия», глава МВД добавил, что теперь его «просто смешат» заявления Гогашвили, и он «очень ждет», когда бывший замглавы МВД обнародует обещанный компромат на него – записи разговоров.