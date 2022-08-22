В Южной Осетии выявили факт хищения денег при строительстве объектов на территории Минобороны

Прокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия возбудила уголовное дело по факту хищения средств при строительстве объектов на территории Минобороны. Об этом и.о. генпрокурора Сергей Битиев заявил на совещании с югоосетинским лидером Аланом Гаглоевым.

«Уголовное дело возбуждено по трем статьям: 285, 160 и 159. Имеется в виду использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, присвоение или растрата чужого имущества, мошенничество. Проводим необходимые следственные действия», – сказал Сергей Битиев.

Алан Гаглоев заявил о необходимости объективного расследования уголовного дела.

«Я бы попросил вас тщательно уточнить все моменты, чтобы не получилось, что следствие идет предвзято», – отметил он.

Сергей Битиев также доложил, что на стадии доследственной проверки находятся материалы, поступившие из Контрольно-счетной палаты по восстановлению объектов РГУП «Водоканал».

«Будем принимать решения по возбуждению уголовного дела по данному факту», – добавил он.

Говоря об акте проверки Федерального казначейства РФ, Битиев сказал, что ведомство получает со всех министерств и ведомств информацию.

«Проводится анализ материалов, в ближайшее время сможем доложить о каких-то результатах», – заметил он.

Ранее Битиев сказал, что по итогам изучения Акта казначейства России Генпрокуратура проверит 52 организации.