В Южной Осетии Контрольно-счетная палата и новая власть заявляют о своих намерениях расследовать преступления власти предыдущей. Собственно, уже расследуют. Начали со строительства, самой вороватой сферы освоения бюджетных средств, и в то же время самой беззащитной перед фискальными проверками.

Контрольно-счетная палата «радует» Генеральную прокуратуру шести, семи, а то и восьмизначными цифрами злоупотреблений, а та, в свою очередь, делится новостями с читателями югоосетинских сайтов.

Трясти предшественников – это такое новое в югоосетинской политике, которое, впрочем, было вполне ожидаемым, учитывая какими темпами югоосетинская бюрократия поглощала российскую помощь, не стыдясь и не прячась от обираемого ею населения. Пожалуй, единственная интрига здесь в том, что часть воровства обнаружили в Минобороны.

«По материалам проверки законности расходования бюджетных средств, выделенных Министерству обороны республики на ремонтно-строительные работы и благоустройство территорий за 2020 -2021 гг. Военной прокуратурой возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц Министерства обороны Южной Осетии и генерального директора РГУП "Дорэкспострой"», – сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Местные наблюдатели прочат бывшему министру обороны Ибрагиму Гассиеву должность руководителя МЧС. Утверждают, будто бы вопрос уже решенный. А тут такая новость…

Как после таких разоблачений вручать портфель? Если экс-министр ничего не знал, значит, непригоден для руководящей работы – не контролирует ситуацию, а если знал, выходит, соучастник? В целом новость о нарушениях в Минобороны выглядит как опровержение слухов о предполагаемом кадровом решении.

Еще одно из ожидаемого. Генеральная прокуратура уже изучила акт проверки Федерального казначейства Российской Федерации за период с 2019 по 2022 год и приступила к проверкам изложенных в акте нарушений.

Как доложил Алану Гаглоеву в ходе совещания с руководителями силовых ведомств и.о. генпрокурора Сергей Битиев, проверять будут 52 организации. В основном речь идет о выявлении т.н. совместителей и их мертвых душ, счет которых идет на тысячи. Это лучшие люди республики по версии предыдущего режима. Их имена были засекречены по личному распоряжению Анатолия Ильича вместе с актом проверки примерно год назад. Теперь содержимое документа в республике не секрет, конечно, если любопытствующий готов потратить некоторое количество времени на поиск фотокопии акта среди своих знакомых.

Ну и, конечно, главные ожидания общества в этом сегменте – это пересмотр уголовных дел по убийству Инала Джабиева и покушения на министра ВД Игоря Наниева. Местные наблюдатели не берутся прогнозировать, какие репутационные последствия для предыдущего режима могут повлечь пересмотры этих уголовных дел.

Расследование предшественников воспринимается обществом как пример борьбы с коррупцией, с произволом силовиков. Наверное, это возможность для Гаглоева сдерживать политические амбиции товарищей, не смирившихся с поражением на президентских выборах, и возможность усложнить задачу для тех, кто лоббирует их интересы в Москве.

Но эти расследования не могут подменять собой политику. Нужно что-то еще. Расследования займут еще много времени, не говоря уже о судебных тяжбах. К большинству из этих историй общественность потеряет интерес еще до их развязки.

Между тем в начале сентября исполняется 100 дней президентства Гаглоева. Какие итоги Алан Эдуардович намерен продемонстрировать избирателю?

Времени было достаточно, чтобы презентовать избирателю свою политику, показать команду, которая будет претворять ее в жизнь. Где они все и что собираются делать? Какие у вас планы, господа? Помнится, Алан Эдуардович говорил о реформах…

Особенность победы Гаглоева на выборах состояла в том, что число его сторонников было куда меньше тех, кто поддержал его на выборах. И вот эта часть избирателей, тех, кто голосовал за него, но при этом не входил в его электорат, ждет приглашения от президента стать частью какого-то нового интересного периода жизни республики, их жизни. Люди ждут перемен, но ничего подобного не происходит. Поэтому политическая сила Алана Гаглоева не растет, не ширится число его сторонников.

Триумф Гаглоева на выборах не получает продолжения, развития, а без этого он как будто схлопывается. Наблюдатели из числа сторонников Алана Эдуардовича с тревогой отмечают, что популярность президента падает, но, похоже, добавляют они, это мало кого беспокоит в команде президента.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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