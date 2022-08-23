«Почему де-факто власти открыли т.н. границу после трех лет изоляции?» – статью под таким названием публикует газета «Резонанси». По решению югоосетинского лидера Алана Гаглоева рядовые граждане смогут попасть на территорию, контролируемую официальным Тбилиси, на протяжении 10 дней каждого месяца. Часть грузинских аналитиков считает, что такое «потепление» – результат тайного соглашения между властями Грузии и РФ. Гаглоев же согласовывает свои действия с Кремлем, считает политолог, профессор Черноморского университета Ника Читадзе:

«Возьмем, к примеру, вопрос референдума. Мы видели, как новый т.н. президент Южной Осетии отправился в Россию и после этого изменил решение. Поэтому есть подозрения, что открытие дорогие – это не добрая воля т.н. президента, а политическая сделка. В Грузии уже зарегистрировалось более 1000 российских компаний, а наши власти проводят приемлемую для России политику. Кремль также показывает нашему правительству, что любые решения и действия в его руках. Если Россия пожелает, то аннексирует оккупированные территории, потому мы должны вести себя хорошо, и нам "бросят кость"».

Иного мнения придерживается бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия, политолог Паата Закареишвили.

«Гаглоев исправил оплошности Бибилова, еще до выборов он пообещал ахалгорцам учесть их претензии. Бибилов же говорил местному населению, чтобы они даже не мечтали об открытии дорог, поэтому жители начали покидать район. Судя по всему, новый т.н. президент понял, что если он не сменит политику, то регион опустеет. Ну а референдум был отложен по договоренности с Москвой. Кремлю сейчас не нужен этот референдум, однако эта тема всегда будет висеть над Грузией как дамоклов меч», – заявил Закареишвили в интервью «Резонанси».

«Неподчинение, протест, саботаж, паралич в масштабах всей страны» – такой план действий предлагает населению Грузии лидер «Гирчи – больше cвободы» Зураб Джапаридзе. Как заявил лидер партии в интервью газете «Квирис палитра», работу над осуществлением этого плана вместе со своими единомышленниками он начнет с сентября и продолжит осуществлять шаги в этом направлении до тех пор, пока правительство не объявит внеочередные выборы:

«Другого выхода просто нет, единственный путь для принуждения «Грузинской мечты» сдать власть – это уличный протест. Это должен быть протест такого типа, который помешает властям руководить страной. Не просто «собрались и разошлись», а протест, рассчитанный на саботаж и паралич… Сейчас главное – победить систему, но это значит не сменить хозяина, а демонтировать систему и затем провести реформы. Наша проблема в том, что у нас русская система правления в стране, то есть вся власть сконцентрирована в руках одного человека… Все в этой стране, у кого есть совесть, признают, что «Грузинская мечта» не выиграла выборы, а узурпировала власть. Это подтвердили тысячи файлов Гогашвили. Он хорошо рассказывает, как людей шантажировали и запугивали, чтобы они проголосовали за «Грузинскую мечту». Я не говорю, что собираюсь быть лидером и все должны сплотиться вокруг меня, нет, я говорю, что начинаю борьбу, кто хочет, присоединяйтесь ко мне».

Подобное заявление Джапаридзе впервые сделал около недели назад, после чего лидеры правящей партии обвинили его в попытке разжечь гражданскую войну. Призыв прибегнуть к крайним формам протеста неприемлем и для значительной части оппозиции. Лидеры партии «Гирчи», к примеру, заявили, что избранный Джапаридзе путь – это помощь «Мечте» в создании нового образа врага, а в команде экс-премьера Георгия Гахария назвали неприемлемым призыв к углублению поляризации. У политика есть на это ответ.

«Давайте признаем, что оппозиция играет не на победу, а для выживания, и это знает Иванишвили. Они опасаются, что в случае изменений не смогут сохранить существующий статус и льготы. Выходит, что значительная часть членов так называемых оппозиционных партий, а в ряде случаев и целиком партии, стали частью системы и заинтересованы в том, чтобы не лишиться депутатского кресла, кабинета, командировок, бюджетных денег, места в избирательных комиссиях, бесплатного рекламного времени на телевидении, внимания СМИ, общественного статуса или другого», – цитирует Зураба Джапаридзе газета «Квирис палитра».

* * *

«Одно из важнейших спортивных событий последней недели» – так Общественный вещатель Грузии называет трансфер грузинского футболиста Луки Паркадзе в мюнхенскую «Баварию» (https://www.ekhokavkaza.com/a/31995391.html). О деталях переговоров с клубом телеканалу рассказал один из их инициаторов и основателей футбольного агентства FA Players Agents Гуга Качахидзе:

«Немцы увидели Луку Паркадзе в элитном раунде, который проходил в Шотландии, он играл за сборную Грузии до 17 лет, и он сразу им понравился. Они стали наблюдать. Между ними и нашим агентством был установлен контакт, состоялись переговоры, и в мае нас пригласили в Мюнхен. Лука прошел полное медицинское обследование, и в то же время были успешно завершены переговоры с «Динамо» Тбилиси. Хочу подчеркнуть, что мюнхенская «Бавария» впервые решила подписать долгосрочный профессиональный контракт с 17-летним футболистом из страны, не входящей в ЕС».

В следующем году, когда Луке исполнится 18 лет, он присоединится к «Баварии» в начале нового футбольного сезона, продолжает Качахидзе.

«Он, несомненно, талантливый игрок, и ему была предоставлена уникальная возможность. В то же время он взял на себя огромную ответственность перед грузинскими болельщиками. Я надеюсь, что Лука оправдает все ожидания, желаю ему успехов. До тех пор обе команды будут совместно заботиться о Луке Паркадзе», – цитирует Качахидзе сайт Общественного вещателя Грузии.

Подписывайтесь на нас в соцсетях