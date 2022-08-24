К тушению лесного пожара в Грузии подключился турецкий пожарный самолет

Турецкий самолет подключился к тушению лесного пожара в Боржомском ущелье. Об этом сообщили в МВД Грузии. Речь идёт о специализированном пожарном самолете с восьмитонным баком.

«Сегодня к работам по тушению пожара будут привлечены еще два специализированных пожарных самолета», — говорится в сообщении МВД.

С утра в Боржоми возобновили работу и вертолеты пограничной службы Грузии.

По информации МВД, в течение всей ночи непрерывно проводились работы по локализации и ликвидации пожара.

К работам привлечены сотрудники различных ведомств МВД, министерства обороны, министерства регионального развития и инфраструктуры, а также соответствующих служб министерства защиты окружающей среды и сельского хозяйства. К тушению пожара будет привлечен и пожарный поезд «Грузинских железных дорог».

«Из-за высокой температуры и ветра на месте до сих пор фиксируются очаги разной сложности. Уже проложены подъездные пути практически ко всем действующим очагам с тяжелой техникой и тракторами. Вся соответствующая пожарно-спасательная автотехника мобилизована. Дроны продолжают мониторинг огня», — говорится в сообщении МВД.

Как сообщалось ранее, местное население критикует власть за несвоевременное реагирование на стихийное бедствие.