Югоосетинские власти сообщили о задержании и освобождении гражданина США

В югоосетинском КГБ сообщили, что выдворили за пределы самопровозглашенной республики гражданина США Фрэнка Янеза.

Американец был задержан 27 июля текущего года в Ахалгорском районе, в населенном пункте Балаани. При этом о его задержании ранее не сообщали ни югоосетинские ведомства, ни власти Грузии.

В Цхинвали обвинили американца в нарушении де-факто границы. По информации КГБ, его передали грузинской стороне сегодня, 24 августа «после проведения комплекса проверочных и фильтрационных мероприятий».

Югоосетинские власти считают, что «ответственность за данный инцидент целиком и полностью лежит на руководстве Грузии и США, которые отказываются признавать суверенитет Южной Осетии и целенаправленно скрывают от иностранных граждан факт наличия между Южной Осетией и Грузией государственной границы».

«За последнее время это второй случай, когда гражданин США не был осведомлен о наличии линии прохождения югоосетино-грузинской государственной границы и совершил ее незаконное пересечение, с угрозой для собственной жизни. Уверены, что полноценное обеспечение личной безопасности граждан США, а также всех других стран, возможно только после завершения процесса делимитации и демаркации государственной границы РЮО с Грузией и предоставления всем заинтересованным сторонам исчерпывающих сведений относительно линии ее прохождения», – сказали в ведомстве.

26 августа 2021 года в Джавском районе был задержан гражданин США Джексон Пол Крамер. Он заявил, что прилетел в Грузию как турист, чтобы пройти вдоль всего Главного Кавказского хребта — от границы с Азербайджаном до побережья Абхазии. Югоосетинские власти обвинили его в нарушении де-факто границы и выдворили на территорию, контролируемую властями Грузии, 6 сентября 2021 года.

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