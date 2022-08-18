Гражданина Грузии Левана Мачабели освободили из цхинвальской тюрьмы

Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили гражданина Грузии Левана Мачабели, задержанного 26 марта текущего года. Об этом сообщили в СГБ Грузии.

В марте в югоосетинском КГБ утверждали, что Мачабели планировал «совершить провокацию в отношении российского воинского контингента». В Цхинвали заявили, что в 2005-2009 годах он был военнослужащим 3-й бригады ВС Грузии и «принимал активное участие в боевых действиях в августе 2008 года на территории Южной Осетии». По информации ведомства, после начала войны в Украине Мачабели не смог вступить в «Грузинский национальный легион», после чего «принял решение незаконно проникнуть на территорию Южной Осетии».

По словам Мачабели, его задержали в селе Арцеви.

«Со мной нормально обращались, не было никакого давления. Меня освободили благодаря усилиям властей Грузии и международных организаций», – сказал он.

Накануне в югоосетинском КГБ заявили, что Цхинвальский районный суд приговорил бывшего грузинского военного Мамуку Чхиквадзе к трем годам и 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Чхиквадзе был задержан 10 декабря 2021 года. Его обвинили в нарушении де-факто границы, а также в контрабанде наркотических средств. По версии югоосетинских силовиков, в ходе личного досмотра у Чхиквадзе обнаружили наркотическое средство «марихуана» массой более четырех грамм.

В Цхинвали находятся еще несколько граждан Грузии, задержанных ранее по различным обвинениям.