Вот уже почти полтора года Верховный суд Абхазии рассматривает дело о так называемом тройном убийстве на сухумской набережной. Многие считают, что этот судебный процесс входит в тройку самых резонансных и «долгоиграющих» в текущем веке в Абхазии наряду с процессами по делу о покушении на убийство Александра Анкваба в 2012 году и по делу о похищении и убийстве российского бизнесмена Сергея Клемантовича и его спутницы.

Напомним, что 22 ноября 2019 года в Сухуме, у входа в ресторан «Сан-Ремо» на приморской набережной, группа лиц, вооруженных автоматическим огнестрельным оружием, совершила убийство криминальных авторитетов Астамура Шамба (Астика) и Алхаса Авидзба (Хасика). Пострадавшая при стрельбе официантка ресторана Доминика Акиртава скончалась от полученных ран в больнице 3 декабря. На фоне тех событий 2 декабря 2019 года депутаты абхазского парламента проголосовали за отставку генпрокурора Абхазии Зураба Ачба и его заместителя Эшсоу Какалия. Были отправлены в отставку министр внутренних дел Гарри Аршба и его заместитель Казбек Кишмахов. 30 апреля 2021 года обвинительное заключение по делу о тройном убийстве было передано в Верховный суд республики. Вначале заседания суда проходили в его здании, но затем были перенесены в помещение Службы госбезопасности Абхазии.

Согласно обвинительному заключению, Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая обвиняются в совершении умышленного убийства общеопасным способом Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и Доминики Акиртава и покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба, а также в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества. Чкадуа, кроме того, обвиняется в хищении транспортных средств и незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

На сегодняшнем этапе процесса государственное обвинение продолжает представлять письменные и вещественные доказательства суду. Из 25 томов уже представлены 22.

Заседание 16 августа было прервано из-за начавшихся в зале суда беспорядков. Подсудимые возмутились, когда заместитель генпрокурора Абхазии Руслан Тыркба в ответе на вопрос употребил слова «осуществлялся вывоз преступников с места преступления». И стали выкрикивать, что этот факт – их участие в преступлении – еще не доказан, и они требуют соблюдать законодательство. В зале началась словесная перепалка, и в направлении обвиняемых представителем потерпевших Астамуром Авидзба из зала была брошена стеклянная бутылка. Никто не пострадал, но заседание суда отложили.

Вчера, 23 августа, оно было продолжено. Председательствующая на суде Майя Квициния сказала:

«Хочу отметить, что наше судебное заседание было прервано неподобающим поведением в зале суда присутствующего гражданина Авидзба Астамура Александровича. Да, действительно, Службой госбезопасностти был собран соответствующий материал, рапорт переслан в Сухумский городской суд для рассмотрения административного материала в отношении данного лица. В связи с чем данное лицо было подвергнуто административному наказанию в виде штрафа. Также обращаюсь ко всем участникам процесса и присутствующим в зале суда – соблюдать регламент судебного заседания, не нарушать порядок. Непозволительно такое поведение, которое имело место на прошлом заседании».

Судья напомнила, что и ранее суду приходилось удалять из зала, делать замечания за неподобающее поведение, и предупредила, что суд может принять решение о проведении процесса в закрытом заседании, чтобы обеспечить безопасность участников судебного разбирательства.

Гособвинение перешло к предоставлению письменных доказательств по делу. Начали с детализации входящих и исходящих телефонных звонков подсудимого Эрика Чкадуа. Руслан Тыркба пояснил, что в день убийства 22 ноября 2019 года телефон того весь день позиционируется по улице Джонуа. Однако ранее гособвинение предоставило суду видеозапись его передвижения на машине Toyota Prado по Сухуму в тот же день. Тыркба сделал вывод, что Чкадуа намеренно оставил телефон дома «с целью создания себе ложного алиби о якобы постоянном пребывании в своей квартире весь день 22 ноября 2019 года». Подсудимый Чкадуа заявил, что эти сведения не соответствуют действительности: его телефон действительно был дома, так как он в то время находился под домашним арестом.

Со скамьи подсудимых от кого-то из них прозвучало: «Ты ничего не докажешь». А также реплика, расцененная многими присутствующими как угроза. В зале суда вновь возникла словесная перепалка между сторонами, присутствующие представители потерпевших вскочили на ноги… И суд объявил перерыв.

Подсудимый Дато Ахалая заявил между тем, что не может далее участвовать в заседании в виду плохого самочувствия. Фельдшер СГБ подтвердила, что у Ахалая высокое давление и ему оказывают медпомощь. Поскольку он не высказал свою позицию о возможности продолжения заседания без его присутствия, было решено перенести процесс на 30 августа.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях