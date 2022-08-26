Ильхам Алиев: азербайджанская армия вошла в Лачин

В пенитенциарном учреждении №6 в Рустави заключенные голодают в знак протеста против условий содержания – СМИ сообщают, что речь, скорее всего, идет о десятках человек, но официальные ведомства это не подтверждают.

Впервые информация о голодовке в руставской тюрьме появилась 15 августа. Со ссылкой на семью одного из заключенных оппозиционный телеканал «Пирвели» сообщил, что от приема пищи отказываются до десяти человек. Утверждалось, что они требовали допуска врача, предоставления качественных медицинских услуг, а также разрешения на звонки и свиданья.

Тогда Специальная пенитенциарная служба Минюста подтвердила факт, однако заявлялось, что голодает всего трое заключенных.

25 августа СМИ распространили письмо, авторами которого, как утверждается, являются более 30 заключенных руставской тюрьмы. В нем говорится, что в колонии голодают 75 человек. Причиной называются «нечеловеческие условия», а главным требованием протестующих – смена руководства пенитенциарного учреждения №6.

Согласно письму, заключенным не оказывают должной медицинской помощи, даже в том случае, если им необходима неотложная операция или перевод в психиатрическую клинику. Также авторы послания жалуются на оскорбления со стороны сотрудников тюрьмы. Утверждается, что в комнате деэскалации, в условиях антисанитарии, провинившихся осужденных содержат более 72 часов и нередко все это время им не дают «ни еды, ни воды», а требования об обращении на «горячую линию» Народного защитника Грузии или вызов социального работника отклоняют.

Среди других проблем, упомянутых в письме, – запреты на звонки и встречи с членами семей, отсутствие вытяжек в душевых, видеонаблюдение в туалетных кабинах.

Пенитенциарная служба в ответ заявила, что информация о голодовке 75 заключенных руставской тюрьмы не соответствует действительности. Хотя ведомство и не называет числа протестующих, озвученные в письме требования фактически подтверждаются – «существующие режимные условия и недостаточное медицинское обслуживание».

Здесь же сообщается, что все голодающие «находятся под особым наблюдением медицинского персонала» и ежедневно проходят осмотр.

Служба утверждает, что письмо, которое СМИ преподнесли, как коллективное, на самом деле, написал один заключенный. Как отмечается, в тюрьме №6 содержат особо опасных преступников, поэтому им запрещено встречаться, переписываться или как-либо еще обмениваться информацией между собой.

Здесь же подчеркивается, что медицинские услуги осужденным оказывают круглосуточно, а при необходимости обеспечивается консультация узкопрофильных специалистов, приглашенных из клиник гражданского сектора. Что касается перевода заключенных в больницы, то это происходит «в порядке очереди», после регистрации в электронной базе данных направлений. Когда случай экстренный, заключенных госпитализируют незамедлительно, утверждает служба.

Сообщается, что только за последний месяц вне колонии медицинские услуги были оказаны 21 осужденному, передает агентство «Новости-Грузия».