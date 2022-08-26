Новый маршрут Лачинского коридора заработает в начале сентября

Новый маршрут Лачинского коридора будет запущен в первую неделю сентября текущего года. Об этом в беседе с «Арменпресс» ​сообщил министр территориального управления и инфраструктур самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Айк Ханумян.

«До тех пор будет действовать автомагистраль Степанакерт-Бердзор (Лачин)-Горис. Альтернативный маршрут будет работать по новому южному коридору. Движение по новой дороге начнется только после того, как будут развернуты все блокпосты российских миротворческих сил. За это время будет готов временный участок протяженностью 4,5 километра, часть которого уже заасфальтирована и будет полностью закончена в ближайшие дни. Предполагается, что в первую неделю сентября движение будет организовано по новой дороге», – пояснил Ханумян.

По его словам, временный участок новой трассы обходит Бердзор (Лачин), Агавно (Забух) и Неркин Сус (Сус), затем соединяется с дорогой Агавно-Тех, примерно в 3 км от Агавно.

Карту новой дороги публикует русская служба Би-би-си.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов заявил, что новой дорогой «можно будет воспользоваться в течение ближайшей недели».

На данный момент частично решен и вопрос переноса инфраструктур, сообщили карабахские власти.

«Проблема со связью уже решена. Для переноса линий электропередач потребуется время, а в плане газоснабжения, как я уже говорил, нужно искать другие решения», – сказал Айк Ханумян.

Отметим, что газопровод в Нагорный Карабах идет из Армении, но пересекает территорию, подконтрольную Азербайджану.

Как сообщалось ранее, Лачинский коридор с общинами Бердзор (Лачин), Агавно (Забух) и Сус возвращаются под контроль Азербайджана. Жителям общин, покидающим свои дома, запретили сжигать их, сказав, что в таком случае они не получат компенсации. Несмотря на это, по информации «Кавказского узла», по меньшей мере два жителя сожгли свои дома перед эвакуацией. После этого, 20 августа в Лачин прибыли пожарные расчеты МЧС Азербайджана в сопровождении российских миротворцев.