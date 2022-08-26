26 августа в Абхазии праздничный выходной день – День признания независимости республики. 14 лет назад независимость Абхазии и Южной Осетии признала Российская Федерация. После кровопролитной грузино-абхазской войны, террористической деятельности грузинских спецформирований в приграничном с Грузией районе Абхазии и длительной экономической блокады, объявленной странами СНГ, новость о признании страны стала большой радостью для народа. Гарантии безопасности, открытая российско-абхазская граница, право на передвижение, финансовая помощь России вселяли надежду на лучшее будущее.

Сегодняшние настроения в обществе далеки от того праздничного настроения. День признания Абхазия отмечает в сложной общественно-политической и экономической ситуации: общественность обеспокоена позицией нынешнего руководства и действиями, направленными на сокращение суверенных прав республики. Тема утраты суверенитета стала главной темой страны.

Накануне праздника Комитет по защите суверенитета начал выпускать листовки для повышения информированности граждан страны. Первая листовка посвящена отчуждению госдачи «Пицунда», значительной части Пицунда-Мюссерского заповедника и акватории моря. В ней говорится, что абхазская власть, вступившая в сговор с олигархами, приступила к захвату и отчуждению особо ценных и охраняемых Конституцией территорий Республики Абхазия. Авторы листовки призывают общественность защитить родину от бездушных и безответственных чиновников.

На этой неделе президент Аслан Бжания удивил граждан страны своим интервью российскому журналисту Соловьеву: так уж повелось у нынешнего президента, что о его великих намерениях наша общественность узнает опосредованно, через российские СМИ. Вот и на этот раз Бжания огорошил даже Соловьева, заявив о готовности присоединиться к союзному государству России и Белоруссии. В отличие от российского журналиста, нашего президента ничуть не смущает даже тот факт, что Абхазия не признана Белоруссией. «Вы знаете, у нас официальных контактов с руководством Белоруссии нет, но на уровне граждан такие контакты имеют место быть. В последнее время белорусский бизнес стал проявлять интерес к Абхазии», – сообщил он.

Здесь настораживает «легкость», с которой глава нашего государства вещает о вхождении в состав союзного государства, в котором одна из стран не признает независимость Абхазии, полное отсутствие конкретики и государственного подхода в данном вопросе. Кстати, даже депутаты парламента не были посвящены в намерения Бжания, которые он озвучивает публично. Эксперты также выражают удивление заявлению президента об отсутствии контактов с руководством Белоруссии на официальном уровне. Эти контакты всегда были, и если их сейчас нет, то, значит, руководство страны совершенно устранилось от работы на внешнеполитическом периметре, – говорят они.

«Докеросинил» тему, а заодно и внес ясность в слова президента Абхазии российский политик Константин Затулин. В комментарии «Газете.ру» он расшифровал тайный смысл посыла Аслана Бжания российским олигархам. В случае вхождения Абхазии в состав Союзного государства России и Белоруссии, сторонам будет проще договориться и о возможности покупки россиянами земли в Абхазии, сообщил Затулин. Однако решение этого вопроса, по словам Затулина, тормозится из-за «остаточных страхов» в абхазском обществе. Затулин очень по-бжаниевски обвинил абхазскую оппозицию, как нечто инородное и не имеющее отношение к стране, в том, что она «пытается породить сомнения: мол, если это допустить сегодня, то завтра абхазы перестанут быть хозяевами страны». «Но ведь понятно, что землю из Абхазии никто не увезет, и подобного рода страхи препятствуют на деле развитию Абхазии», – цитирует российского политика СМИ.

Оппозиция отреагировала на обвинения Затулина не столь жестко, как можно было ожидать. Член Абхазского народного движения (АНД) Аслан Жанаа посоветовал Затулину учитывать, что оппозиция Абхазии – это граждане Абхазии, и российскому политику не следует отделять оппозицию от общества. Больше никаких заявлений от оппозиции не последовало. Недостаток жесткости со стороны оппозиции компенсировали пользователи социальных сетей, которые не ограничивали себя в эмоциях. Но их я цитировать не стану – лучше остановлюсь на двух известных в Абхазии людях, публично высказавших свою позицию. Общественный деятель Адгур Лагвилава предложил Затулину, который называет себя другом Абхазии, обратить внимание на то, что во многих субъектах России действует закон, не позволяющий иностранцам владеть землей. «Абхазскую землю, по мнению Затулина, никто не унесет, а вот у ядерной державы и члена Совета безопасности ООН унести могут?» – не без сарказма спрашивает Лагвилава.

Представитель другого поколения, Герой Абхазии Аслан Кобахия посоветовал Затулину «понимать, что есть вещи, которые никогда нельзя делать в Абхазии». Он подчеркивает, что ни один уважающий себя гражданин страны не согласится с продажей земли.

Еще одна гражданская инициатива получила свое продолжение на этой неделе. Женщины Абхазии пригласили депутатов парламента Алису Гулария и Рашиду Айба обсудить в женском кругу вопросы, связанные с отчуждением абхазских земель, в частности, госдачи в Пицунде.

В обращении к депутатам отмечается, что данный вопрос вызывает острую полемику в обществе, и женщины обеспокоены тем, что он может стать причиной противостояния между обществом и властью, и призывают женщин-депутатов «приложить усилия для того, чтобы избежать как отчуждения абхазских земель, так и противостояния в обществе». Встреча назначена на 26 августа на 18 часов (т.е. после написания этого материала), но что-то мне подсказывает, что депутаты Гулария и Айба проигнорируют женщин-активисток, даже несмотря на то, что многие из них голосовали за этих дам. И это еще один ответ гражданскому обществу – не голосуйте по гендерному признаку ни за женщин, ни за мужчин.

Тем временем, по неофициальной информации, еще один чиновник – глава экономического отдела Роман Шоуа покинул администрацию президента. Напомним, что чуть раньше в знак несогласия с политикой, проводимой исполнительной властью, подал в отставку глава администрации президента Алхас Квициниа.

По такой же неофициальной информации, болеет ковидом премьер-министр Александр Анкваб, а президент Бжания, обещавший неделю назад встретиться с представителями оппозиции, на этой неделе все еще откладывает диалог – сперва его не устраивал список участников диалога и он потребовал сократить его больше чем наполовину, затем сослался на плохое самочувствие. Впрочем, это тоже неофициальная информация.

Итак, в сухом остатке – желание оппозиции снизить градус напряженности в обществе путем диалога с главой государства в очередной раз не увенчалось успехом. Но администрация президента не дремлет, и здания правительственного комплекса обносятся профнастилом: скоро у депутатов парламента заканчиваются каникулы, и президент Бжания очень надеется, что они потаскают ему «горячих каштанов из огня голыми руками», как любил говорить первый президент Абхазии Владислав Ардзинба.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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