Заявление президента Абхазии Аслана Бжания, сделанное в интервью российскому тележурналисту Владимиру Соловьеву, о готовности Абхазии вступить в состав союзного государства России и Беларуси вызвало неоднозначную реакцию у абхазских наблюдателей. Подлил масла в огонь последовавший за интервью комментарий зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, который допустил, что после вхождения Абхазии в союзное государство «будет проще договориться и о возможности покупки россиянами земли в этой стране». Абхазский юрист Саид Гезердава прокомментировал оба заявления.

– Саид, президент Абхазии Аслан Бжания вчера в интервью Владимиру Соловьеву заявил о том, что Абхазия готова войти в состав союзного государства – это Россия, Белоруссия и Абхазия. Скажите, пожалуйста, как вы восприняли это заявление как юрист и какое впечатление оно на вас произвело?

– В принципе, я уже слышал такого рода заявления от других политиков, но первые лица государства еще публично не делали, по-моему, такие заявления. Оно меня, конечно, очень удивило, потому что президент говорил от имени всего народа. Мне кажется, что для того, чтобы делать такие заявления, даже будучи президентом, все-таки надо иметь представление о том, действительно ли твой народ поддерживает такое решение.

– Саид, скажите, пожалуйста, какие опасения у вас вызывает вступление Абхазии в союзное государство?

Позиция Абхазии в рамках союзного государства будет очень уязвимой. Абхазия будет являться небольшой частью механизма, который будет абсолютно асимметричен по отношению к ней

– Для меня, как для юриста, вхождение в союзное государство несет больше рисков, чем каких-то плюсов. Для меня это будет означать серьезные изменения статуса Абхазии как суверенного государства. А это, возможно, приведет к утрате контроля над внутренней политической повесткой и к необратимым миграционным процессам, о которых уже сейчас говорят эксперты. Сейчас на фоне всех этих разговоров уже наблюдаются серьезные миграционные процессы, нас это достаточно беспокоит. И не только миграционные процессы, сейчас есть попытки массово продавать недвижимость, такие факты есть, помимо вопросов передачи территорий, но это отдельный вопрос… Мне кажется, что позиция Абхазии в рамках союзного государства будет очень уязвимой. Абхазия будет являться небольшой частью механизма, который будет абсолютно асимметричен по отношению к ней. Если уж даже сейчас первые лица говорят о том, что надо каким-то образом делиться суверенитетом, то что произойдет, если Абхазия будет в составе надгосударственного образования? Это очень напоминает ситуацию с последовательными изменениями статуса Абхазии, которые происходили с 1925 по 1937 год. Этот опыт должен нас очень сильно предостерегать, нужно ли нам повторять такое?

– С точки зрения законодательства и Конституции Республики Абхазия как выглядит такое заявление президента о готовности Абхазии вступить в союзное государство? Позволяют ли Конституция и законодательство так просто решить этот вопрос и войти в состав союзного государства или к этому есть какие-то юридические препятствия?

Президент, даже будучи президентом, не может на себя такое бремя взвалить и озвучить мнение всего народа

– Я думаю, что этот вопрос как-то специально в нашем законодательстве не оговорен, но я, например, вижу во вхождении в состав союзного государства очень серьезную утрату суверенитета. Абхазия, согласно Конституции, суверенное государство, это все-таки основа конституционного строя, и она не может происходить таким вот образом, исходя из того, что президент озвучил такое намерение. Мне кажется, что президент мог бы озвучить это намерение лишь после того, как выяснил бы каким-то образом действительное желание народа Абхазии вступать в такого рода объединение. Я вижу по реакции людей в соцсетях, она довольно массовая, что они не согласны. Очень мало людей, которые высказываются в пользу того, чтобы Абхазия вошла в какое-то образование. Опять же – это социальные сети, это небольшой срез общественного мнения, и его надо анализировать. Но тот факт, что довольно легко этот вопрос преподносится, как будто бы уже есть факт согласия, это крайне неверно, это во многом нарушение принципа суверенитета страны. Мне кажется, что президент, даже будучи президентом, не может на себя такое бремя взвалить и озвучить мнение всего народа.

– Сразу после заявления президента о том, что Абхазия готова быть в составе союзного государства, появился комментарий Константина Затулина, который сказал, что вхождение Абхазии в союзное государство очень упростит покупку земли, он прямо так и говорит: «покупку земель в Абхазии россиянами». Скажите, пожалуйста, вы, как юрист, что бы на такое заявление ответили?

У меня вопрос к лоббистам продажи недвижимости: для чего они на самом деле лоббируют этот вопрос? Они могут сказать, что это вопрос инвестиций, но инвестиции и продажа недвижимости – это все-таки разные вещи

– Я даже написал у себя на странице в соцсетях, что это как-то слишком уж откровенно, и это как раз показывает, чего нам стоит опасаться при обсуждении вопроса о возможном вхождении в состав союзного государства. Когда два несвязанных друг с другом вопроса связываются воедино и об этом говорится так откровенно, это должно нас очень серьезно настораживать. Я уже неоднократно говорил о том, что в принципе вопрос продажи недвижимости не может быть вопросом межгосударственных отношений, это частный вопрос, почему это должно волновать государственных мужей в России? Могут ли иностранные граждане приобретать недвижимость или нет, – это внутренний суверенный вопрос, который должен решаться исключительно в Абхазии. И у меня вопрос к лоббистам продажи недвижимости: для чего они на самом деле лоббируют этот вопрос? Они могут сказать, что это вопрос инвестиций, но инвестиции и продажа недвижимости – это все-таки разные вещи. У нас есть механизмы, которые могут компенсировать невозможность продажи недвижимости.

В мире столько примеров стран, которые являются инвестиционно привлекательными, но при этом не продают недвижимость иностранцам. А у нас есть такой защитный механизм, когда мы не продаем землю даже собственным гражданам, мы не продаем недвижимость иностранным гражданам. Это все – защитные меры, которые были предусмотрены основоположниками абхазской государственности не просто так, они возникли не на пустом месте. Да, мне кажется, что это такая четкая и выверенная позиция, которая должна сохраняться, потому что она связана с выживанием нашего народа, напрямую взаимосвязана с сохранением суверенитета, сохранением государствообразующей нации… Кто-то просто так легко взять и сказать, что мы готовы от этого отказаться, не имеет права, потому что это все-таки те решения, к которым мы пришли по результатам кровопролитной войны, по результатам национально-освободительного движения. Видимо, надо было пройти через все это, чтобы понимать значимость этих вопросов…

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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