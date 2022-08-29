Российского посла критикуют в Абхазии из-за позиции по госдаче «Пицунда»

Общественный союз ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира» (председатель – герой Абхазии Вианор Ашба) критикует посла России в самопровозглашенной республике Михаила Шургалина из-за позиции, высказанной в интервью РИА Новости относительно проекта российско-абхазского соглашения по госдаче «Пицунда».

Дипломат, в частности, заявил, что ситуация вокруг передачи объекта «Пицунда» является «излишне политизированной». Он предупредил, что «политические спекуляции на этой теме способны навредить дальнейшему развитию взаимодействия» между Россией и Абхазией. По словам Шургалина, история с «Пицундой» заметно вдохновила противников государственного суверенитета Абхазии. В этом контексте упомянул он и тех, «кто находится за Ингуром» (на территории, контролируемой центральными властями Грузии – ред.). Они, по словам Шургалина, «с удовольствием муссируют этот сюжет в своих интересах».

Посол добавил, что затягивание рассмотрения вопроса о ратификации соглашения по «Пицунде» очевидно отразится на стремлении российской стороны инвестировать в такие масштабные проекты, как «строительство аэропорта, туристических объектов, реконструкция абхазской железной дороги».

В общественном союзе «Аиааира» считают, что российской дипломат занимается «откровенной фальсификацией и искажением фактов» и не исключают, что обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой «пересмотреть полномочия» посла.

«Некомпетентность и недальновидность, с которой действующая власть Абхазии в унисон с вами – послом Российской Федерации в Республике Абхазия Шургалиным Михаилом Александровичем пытаются обосновать необходимость передачи в собственность госдачи «Пицунда», способствует формированию антироссийских настроений и подталкивает абхазскую общественность к ревизии взаимоотношений с Россией.

Это рассматривается нами как очередная угроза национальной безопасности Республики Абхазия и её граждан, в связи с чем оставляем за собой право обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, как к единственному гаранту союзнических и стратегических абхазо-российских отношений с просьбой пересмотреть полномочия представлять Российскую Федерацию в Республике Абхазия Шургалиным Михаилом Александровичем», – сказано в заявлении.

В общественном союзе утверждают, что более 80 % граждан Абхазии являются противниками передачи в собственность 186 Га особо ценных земель, на которых расположена госдача «Пицунда».

Ранее стало известно, что группа женщин–активисток Абхазии обратилась к российскому послу с просьбой о встрече, которая, по имеющейся информации, пройдет сегодня, 29 августа.

Вопрос передачи Пицундской государственной дачи снова актуализировался в связи с появлением нового текста Соглашения между правительством самопровозглашенной республики Абхазия и правительством Российской Федерации. Документ о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Абхазии и порядке его использования был подписан 19 января 2022 года. Данное соглашение требует ратификации абхазским парламентом.

Предметом соглашения являются комплекс государственных дач в Пицунде под номерами 8, 9 и 10, а также военный городок 9-го Управления КГБ с объектами жизнеобеспечения, расположенные на территории Пицундо-Мюссерского биосферного заповедника.

Соглашение также предусматривает передачу в аренду на 49 лет 186 га земли, относящейся к пицундскому заповеднику, вместе с ним Россия может получить и прилегающее к этой земле морское пространство по площади равной 115 га.