Инал Ардзинба рассказал об угрозах в свой адрес со стороны «украинских радикалов»

Японский город Футаба, рядом с которым находится АЭС "Фукусима-1", где в 2011 году произошла ядерная катастрофа, отменил приказ об эвакуации жителей. Теперь они могут вернуться домой. Однако большинство из них решили не возвращаться.

До аварии на "Фукусиме" в Футабе проживало более семи тысяч человек. Сейчас это город-призрак. На фотографиях видны опустевшие улицы, брошенные в поле автомобили покрыты грязью и ржавчиной, у пустых домов, магазинов и храмов разбиты окна и обрушились крыши. Согласно прошлогоднему опросу, в Футабу хотят вернуться только 11% жителей.

По официальным данным, более чем на 80% территории города всё ещё фиксируется высокий уровень радиации. У местных властей нет сроков, когда эти районы будут обеззаражены. Они лишь надеются, что к 2030 году в Футабе будет проживать две тысячи человек.

Город стал последним из 11 муниципалитетов, отменивших приказ об эвакуации. После аварии на "Фукусиме" более 300 тысяч человек, проживавших вблизи атомной электростанции, были вынуждены уехать, тысячи других сделали это добровольно. Согласно исследованию, которое провёл в 2020 году Университет Квансей Гакуин, около 65% эвакуированных не собираются возвращаться: 46% из них опасаются остаточного загрязнения, а 45% поселились в других местах.