Саакашвили прокомментировал сообщения о наступлении ВСУ в Херсоне

Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал сообщения о наступлении украинской армии в Херсонской области.

«После взятия Херсона остальная часть оккупированной части юга Украины и Крым станут очень легкими мишенями, а и без того очень высокий боевой дух и мотивация украинцев очень резко возрастут. К этому добавляется то, что на оккупированной территории один за другим убивают должностных лиц, перешедших на сторону врага. В том числе, вчера был убит Ковалев – единственный депутат украинского парламента, открыто перешедший на вражескую сторону, а также начальник полиции и глава района», – заявил Саакашвили.

В своем Facebook–посте политик передает привет «болельщикам победы России» и советует им «запастись сердечными каплями».

Саакашвили также прокомментировал возможность запрета на выдачу туристических виз россиянам в странах ЕС.

«План Зеленского сработал – Евросоюз собирается отменить упрощенный визовый режим с Россией, что сократит количество российских туристов в Европе примерно в десять раз. Эстония, Латвия, Финляндия, Литва, Нидерланды, Дания и Чехия уже практически отменили выдачу виз. Это означает, что гораздо больше туристов, от которых откажется Европа, приедут в Грузию в качестве мигрантов под видом туристов», – считает Саакашвили.

Ранее экс-президент написал в соцсети, что «все идет лучше, чем думали многие – победа приближается».