Мурат Гукемухов

В Южной Осетии и в Северной Осетии обсуждают заявление главы РСО-Алании Сергея Меняйло о формировании двух добровольческих отрядов для войны в Украине. Накануне Сергей Меняйло поручил главам районов уже в пятницу доложить о промежуточных итогах формирования подразделений. На аппаратном совещании в правительстве Сергей Меняйло поручил главам районов подготовить «именные» добровольческие подразделения для участия в СВО на территории Украины. Он заявил, что республика полностью обеспечит их экипировкой и оборудованием. Главу РСО-Алания цитирует «Основа»:

«У нас одни из лучших средств разведки, они очень эффективно используются на южном фронте. Оба наших отряда воюют очень хорошо, один из них в полосе 58-й армии. 19 человек уже получили государственные награды, в том числе пятеро за мужество, отвагу и героизм. А для районов это будет большой гордостью, если в наших батальонах будут именные отряды – «Алагир», «Ногир»…»

Сергей Меняйло поручил главам районов уже в пятницу доложить о промежуточных итогах формирования отрядов добровольцев:

«Оценка вашей деятельности с точки зрения поддержки наших земляков будет, в том числе, исходя из комплектования подразделений. Часть из вновь набранных добровольцев пойдет на доукомплектование уже воюющих подразделений, но основная составит вновь сформированный отряд».

Заявление главы республики вызвало бурю обсуждения в социальных сетях. В качестве иллюстрации приведу некоторые из комментариев, но без имен пользователей, чтобы не навлечь на них неприятности.

Пользователь 1 пишет: «Да. Интересно, это указ Москвы привлекать глав районов или Меняйло проявляет инициативу? Видимо, так же вели себя власти в Осетии во время репрессий, когда просили увеличить квоты на смертную казнь».

Пользователь 2 отвечает: «Так бывает, когда у руля назначенцы-проходимцы...»

Пользователь 3: «Как легко чужих детей отправлять… Своим примером пусть покажут и сперва своих детей отправят, а потом всех остальных». Нецензурная брань…

Конечно, это никакая не частная инициатива товарища Меняйло, не блажь адмирала в отставке. Формирование таких отрядов в регионах началось после мартовского заявления Путина о том, что он не против привлечения добровольцев в украинскую спецоперацию.

По информации «Комсомольской правды» и ИД «Коммерсантъ», отряды находятся на разных стадиях формирования. Одни только планируются, как в случае с Северной Осетией, другие, такие как добровольческий отряд «Боотур», названный так в честь первопредка якутов Эллэй Боотура, уже готов выехать на СВО, о чем еще 28 июля в своем Telegram-канале написал глава Якутии Айсен Николаев.

Все отряды именные, причем названия с привязкой к малой родине, даже сакральные, что, видимо, должно поднимать боевой дух добровольцам.

Например, у Татарстана их два – «Алга» и «Тимер» (с татарского – «Вперед» и «Железный»). Чувашия пошлет батальон связи «Атал» (с чувашского – «Волга»).

По подсчетам “Ъ”, как минимум в двух десятках субъектов РФ созданы уже более 40 таких подразделений. Вступать в них призывают местные власти и ветеранские организации. Процедурные вопросы решаются через военкоматы, где желающие отправиться на СВО заключают контракт с Минобороны.

Похоже, главным критерием эффективности губернаторов в глазах федерального центра теперь будет их способность призывать добровольцев. Можно предположить, что и губернаторы, в свою очередь, будут таким же образом оценивать соответствие занимаемой должности глав районов и мэров городов. Поэтому за Сергеем Меняйло неизбежно последуют и другие северокавказские руководители, как минимум те, кто мечтает переназначиться на следующий срок. Отлынивать долго не получится. Сергей Иванович, как и положено губернатору региона – оплота России на Кавказе, выступает в этой истории региональным застрельщиком.

Таким образом политическое руководство страны, не дождавшись конвертации агитпропа в широкий добровольческий порыв, решило конвертировать в него желание губернаторов порулить регионами еще какое-то время. В конце концов, должен быть от них какой-то прок?

В помощь губернаторам – обещанные добровольцам выплаты. Но надо признать, деньги колоссальные по меркам депрессивных северокавказских регионов с преобладающим молодым населением и массовой безработицей. Но они почему-то разнятся от региона к региону. По информации «Ъ», в Омской области обещают минимум 130 тыс. руб., а в Пермском крае не менее 300 тыс. руб. в месяц. В Татарстане добровольцам обещают выплатить сразу только 60 тыс., а еще 200 тыс. они получат после пересечения украинской границы…

Этот региональный разнобой напрягает, потому что любое участие региональных властей предполагает какие-то неожиданные проблемы с федеральными выплатами. Так было всегда, начиная от компенсаций чернобыльцам и репрессированным народам, заканчивая ковидными выплатами врачам.

В целом предприятие выглядит, как пробный шар или символическая акция, потому что воинство формируется, прямо скажем, не великое. Пермский край с населением 2,6 млн человек отправляет два отряда общей численностью 250 добровольцев. Четырехмиллионный Башкортостан, по словам главы республики Радия Хабирова, собрал около 800 человек. Всевеликое войско Донское - еще 200 казаков…

Судя по публикациям российской прессы, получается тысяч пятнадцать-двадцать, причем не все из них собираются воевать. Батальон материально-технического обеспечения «Сейм» из Курской области займется подвозом горючего, продовольствия, боеприпасов. Омская область направляет три отряда, и все тыловые – роту ремонтников, роту материального обеспечения и медицинское подразделение.

Безусловным лидером в отправке добровольцев является экс-президент Анатолий Бибилов – более тысячи человек от республики с постоянным населением около 30 тысяч человек. Он уговорил и отправил добровольцев больше, чем рождается в республике мальчиков за два года! Увы, рекорд неофициальный засчитан быть не может, потому что формально они все военнослужащие российской военной базы. Но, с учетом их югоосетинского гражданства, парней отправляли с их согласия, поэтому уговаривать и брать на слабо пришлось лично президенту Бибилову.

Отправка такого количества парней вызвала состояние шока в республике. Общественность заговорила о необходимости восстановления югоосетинской армии, мол, служили бы в ней, никто бы их никуда не послал. И кандидаты в президенты вынуждены были обещать избирателям возродить армию, но теперь, на фоне добровольческого движения губернаторов, это выглядит не только невыполнимым технически, но и враждебным по отношению к Москве идеологически.

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