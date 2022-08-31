Президент Грузии утвердила Давида Бакрадзе постпредом при ООН

Президент Грузии Саломе Зурабишвили утвердила Давида Бакрадзе постоянным представителем Грузии при Организации Объединенных Наций (ООН).

Ранее Бакрадзе был послом в Вашингтоне. Зурабишвили заявляла, что не одобряет его кандидатуру на новую должность. По её словам, за время пребывания Бакрадзе в должности не было организовано ни одного визита высокого ранга из Тбилиси в Вашингтон или из Вашингтона в Тбилиси. Кроме того, президент заявила, что дипломату не удалось передать поздравления из Грузии победившему на выборах президента США Джо Байдену.

Подтвердив назначение Бакрадзе, руководитель администрации президента Грузии Натия Сулава сегодня заявила, что «негативная оценка деятельности Давида Бакрадзе со стороны президента остается в силе».

«Президент Грузии не считает целесообразным назначать его постоянным представителем при Организации Объединенных Наций, когда война идёт в нашей соседней и дружественной стране. Эту позицию президент неоднократно заявляла как публично, так и в ходе неформальных консультаций», – заявила она.

Бывший постоянный представитель Грузии при ООН Каха Имнадзе утвержден послом в Канаде. Он уже поздравил Бакрадзе с назначением.

В Конституции Грузии указано, что пре­зи­дент на­значает на должность и освобождает от должности по­слов и руководителей дипломатических предста­ви­те­льств Гру­зии по представлению правительства. Недавно правительство подало иск против президента в Конституционный суд, требуя разъяснения её прав и полномочий. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» заявил, что Зурабишвили не позволила правительству сменить посла в ООН.