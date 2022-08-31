На сегодняшнем заседании кабинета министров Абхазии было сравнительно немного вопросов повестки дня, и подавляющее большинство решений по ним, например, когда вносились изменения в некоторые принимавшиеся ранее акты, принималось одно за другим практически без обсуждения. Одним из последних обсуждался вопрос о внесении изменений в положение от 2017 года о порядке разработки и утверждения условий конкурса по продаже республиканской собственности, контроля за их исполнением и подтверждении победителем конкурса исполнения указанных условий.

Докладчик, председатель госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава сообщил, что необходимость внесения изменений появилась после проверки работы комитета Генпрокуратурой РА, которая обратила внимание, что приватизации не подлежат объекты историко-культурного наследия, и тут в положениях комитета были противоречия.

«Требования Генеральной прокуратуры совершенно правильные. Вместе с тем мы считаем, отдельные объекты, внесенные в список, утвержденный в 2015 году, требуют отдельного изучения. Там 1500 памятников на территории Абхазии. Дополнительный список – еще 500 наименований. Но мне непонятно, к примеру, как памятником историко-культурного наследия может быть барак в городе Ткуарчале, который немецкие военнопленные построили после Великой Отечественной войны для собственного там проживания? И я убежден, что некоторые памятники нужно приватизировать. Это нужно, чтобы хотя бы их сохранить. Это мировая практика. Это делается, когда государство не может две тысячи памятников приводить в надлежащий вид и тратить на это бюджетные средства. Есть памятники, которые категорически нельзя приватизировать, естественно. Но некоторые, наверное, можно. Мы соответствующий проект закона разработали, направили сюда, в кабинет министров, он находится на согласованиях. Будем дальше работать».

Премьер-министр Александр Анкваб уточнил:

«Это тема для обсуждения, правильно? Никакого решения нового никто по этому поводу не принимал?»

Беслан Кубрава подтвердил это. И далее привел в качестве примера объект, который пустует десятилетия и разрушается, здание в центре Сухума у «Гудоу-плаза» и Абхазгосфилармонии:

«Там огромное дерево на кровле уже лежит. И это здание разрушается, мы его потеряем. Кстати, в книге «Старый Сухум» Анзора Агумаа написано, что историческую ценность имеет только фасад этого здания, а внутри его давно все переделано. В центре города здание разрушается, и мы ничего не можем сделать, приватизировать не можем».

Александр Анкваб сказал:

«Есть соискатели, которые хотят взять в аренду этот объект, восстановить его. Но прежде всего нам надо через Министерство культуры с правовой точки зрения «очистить» этот объект. Там много вписано людей, которых в Абхазии давно нет и найти их невозможно. И вы этим занимаетесь, насколько мне известно. Ну, если настанет такое время и люди возьмутся за реставрацию этого объекта, будет хорошо. Тема тонкая, тема актуальная, к ней надо подходить по-государственному. Конечно, смотреть на то, как разрушаются и исчезают здания… Более того, мы часто на исторические памятники наезжаем гусеничной техникой… Было же такое? Было. И много раз».

Уже после того, как повестка дня была исчерпана, премьер-министр попросил заместителя министра здравоохранения Вахтанга Вардания представить информацию о ситуации с распространением штамма коронавируса «омикрон».

«Болезнь протекает легче, чем при предыдущих штаммах, но много зараженных. Один человек может заразить сотни», – сказал Вардания.

875 человек диагностировано за 10 дней, стационарно в Гудаутском ковидном госпитале лечатся 27 человек, трое из них – в тяжелом состоянии. Анкваб отметил, что некоторые специалисты предлагали отложить из-за «омикрона» начало учебного года, но все же решили посмотреть, какой 1 сентября будет ситуация в школах.

Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба сообщил, что на дорогах республики возобновится скрытое патрулирование. Руководство МВД приняло к сведению жалобы некоторых жителей Абхазии о том, что сотрудники ГАИ намеренно сбавляют скорость автомобилей, чтобы спровоцировать водителей на нарушение правил. Для исключения такой возможности ведомство приобрело регистраторы, которые фиксируют скорость.

При выключенных уже телекамерах и диктофонах премьер-министр жестко поставил перед госчиновниками задачу контактировать со СМИ, не уходить от их вопросов. Журналисты высказались по поводу того, что таких случаев, к сожалению, немало – когда министры и другие руководители отгораживаются от СМИ пресс-службами, которые, в свою очередь, ничего не могут сообщить без согласования с начальством, и получается «круговая оборона».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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