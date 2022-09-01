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В Армении арестован экс-командующий Армией обороны Карабаха
Генерал-лейтенант Микаэл Арзуманян, возглавлявший Армию обороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики во время Второй карабахской войны, арестован. Ему предъявлено обвинение в халатности при организации обороны города Шуши (азербайджанское название – Шуша) и прилегающих районов.
В Следственном комитете Армении утверждают, что в последние 10 дней войны в ходе обороны Шуши Арзуманян проявлял халатное отношение к своим служебным обязанностям путем их неисполнения и ненадлежащего исполнения, в результате чего вооруженные силы противника полностью взяли под свой контроль город и его окрестности, а армянские подразделения понесли потери в виде погибших и раненых.
Согласно сообщению, Арзуманян не дал приказа разместить войска на неохраняемом участке оборонительного рубежа прилегающих к Шуши районов, когда в его распоряжении был соответствующий потенциал, в том числе подразделения регулярной армии, состоящие из 650 военнослужащих.
По версии следствия, до 6 ноября 2020 года (включительно) в оперативных сводках, подписанных Арзуманяном, указывалось, что боевые задачи продолжают выполняться, а обстановка остается контролируемой – при том, что 5 ноября отдельные группы противника уже проникли в Шуши.
Как пишет Радио Азатутюн, 49-летний Микаэл Арзуманян был назначен командующим Армией обороны Нагорного Карабаха 27 октября 2020 года, когда в ходе войны был тяжело ранен министр обороны Карабаха Джалал Арутюнян. Спустя почти год генерал-лейтенант Арзуманян был освобожден от занимаемой должности и назначен советником нагорно-карабахского президента.
Арзуманян был задержан 30 августа. Было принято решение о его аресте, однако ввиду истечения установленного законом периода он был отпущен накануне вечером. Сторона обвинения подала в суд ходатайство о аресте, которое было удовлетворено.
- Взятие Шуши азербайджанской армией стало одним из ключевых событий в ходе вооруженного конфликта осенью 2020 года, после чего президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали заявление о прекращении войны. Пашинян позже говорил, что потеря Шуши стала тем определяющим моментом, после которого продолжение борьбы стало для страны бессмысленным.
Другие новости дня
Новый пожар в Боржомском ущелье тушат с вертолета. ВИДЕО
В Боржомском ущелье возник новый лесной пожар. Об этом сообщают грузинские СМИ.
По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД, на месте находятся пожарно-спасательные группы. К процессу тушения пожара подключился вертолет пограничной полиции Грузии.
Кадры с места пожара публикует местное информационное агентство «Самхретис карибче».
Ранее в Боржомском ущелье завершили тушить крупный лесной пожар, возникший у села Квабисхеви. Он охватил площадь в 180 гектаров.
Сегодня же, по информации СМИ, пожар возник на окраине Тбилиси, на территории близ Аграрного университета Грузии. На месте горят сухая трава и деревья.
В Абхазии предложили начать транзит товаров через Ингурский мост
В администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия на прошлой неделе прошла встреча, на которой обсуждалась возможность начала транзита товаров через Ингурский мост.
Информацию о проведении встречи Telegram-каналу RESPUBLICA подтвердил её участник, журналист Инал Хашиг.
По его словам, была создана рабочая группа по вопросу транзита грузов. Её возглавляет помощник абхазского президента Валерий Папба. На рабочем заседании присутствовали представители различных ведомств, в том числе министерства экономики, таможни и пограничной службы.
Инал Хашиг говорит: «рабочая группа для себя определила, что такой транзит необходим» и рекомендовала президенту Аслану Бжания снять ограничения, действующие на де-факто границе по реке Ингури.
«Рабочая группа рекомендовала президенту снять существующие ограничения деятельности КПП «Ингур» – сказал Инал Хашиг.
При этом с грузинской стороной, по словам журналиста, консультации не ведутся, так как Абхазия сама решает, какие товары входят и выходят с её территории.
«За последние 30 лет, мы превратились в некий тупик. Все товары проходят по одному маршруту: из Абхазии в Россию из России в Абхазию. Каких-либо денег на транзите Абхазия, практически, не зарабатывала.
После 24 февраля, когда противостояние между Западом и Россией достигло апогея и на Россию наложили огромное количество санкций, в общем-то, глобальная трансформация произошла и с логистикой и логистическими центрами.
Сейчас, когда происходят процессы организации новых логистических маршрутов, смотреть как реальные деньги, в которых нуждается Абхазия, уплывают от нас, весьма глупо.
Тем более, когда Россия под санкциями Евросоюза, турецкое направление становится одним из главных транспортных хабов, по крайне мере, в нашем регионе», – отметил Хашиг в комментарии RESPUBLICA.
Журналист говорит, что после снятия ограничений Абхазия сможет принимать «различные транзитные грузы, которые идут из Армении, Турции».
«Это касается различных товаров и из Грузии. В конце-концов, у нас есть Госстандарт, который должен сертифицировать эти товары по абхазским правилам», – добавил он.
- В 2008 году в Абхазии был введен полный запрет на провоз товаров через де-факто границу с Грузией, за исключением тех, которые перевозятся для личного пользования.
SOVA: пророссийский активист из Донбасса ведет бизнес в Грузии
В Грузии находится Даниил Деев – пророссийский активист из Донбасса, сообщает издание SOVA. 22-летний Деев числится в списке украинского «Миротворца» как «пособник террористов и оккупантов». Проект «Миротворец» отслеживает лиц, нарушающих, по мнению авторов базы, украинское законодательство и совершающих преступления против страны.
Даниил Деев в недавнем прошлом пожимал руку главе самопровозглашенной «ДНР» Денису Пушилину и говорил в сюжетах российского Первого канала о «нацистах» в Донецке.
Как пишет SOVA, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Деев мог воевать в Мариуполе на стороне армии РФ. В своем инстаграме он опубликовал фотографию в военной форме, подписав ее: «Слышу ZOV». На фоне буквы Z Деев также публиковал отчет «чего лишилась Украина за 6 часов войны с Россией», сопроводив это подписью: «Помянем, но это только начало. Мы уже дышим вам в спину, оборачивайтесь».
В Грузии он ведет финансовую деятельность. В частности, занимается привлечением клиентов из России, которым предлагает помощь и посредничество в проведении финансовых операций. В Грузию, по словам Даниила, он приехал «абсолютно случайно».
«Мы с моей командой держали маршрут в Турцию и по пути заехали открыть грузинские карты», – пишет он в своем инстаграм-посте от 27 августа.
Министры финансов G7 обсудят потолок цены на российскую нефть
Министры финансов группы семи ведущих экономик мира (G7) обсудят в пятницу 2 сентября предложенное администрацией США ограничение цены на российскую нефть.
"Мы считаем, что это самый эффективный способ сильно ударить по доходам Путина, что приведет не только к их падению, но и к снижению мировых цен на энергоносители", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер журналистам .
Министры финансов G7 обсудят, каким образом установить "потолок" цены на российскую нефть, а также возможное блокирование её транспортировки. Этот вопрос уже поднимался на саммите "Группы семи" в Германии в июне.
После начала военного вторжения России в Украину США и Евросоюз наложили экономические санкции на российскую нефть, что привело к сокращению экспорта российских энергоносителей и росту цен на международном нефтяном рынке.
В июле Международное энергетическое агентство сообщило, что несмотря на то, что экспорт российской нефти опустился до самого низкого уровня с августа прошлого года, экспортная выручка Москвы из-за роста цен в июне увеличилась на 700 миллионов долларов из-за роста цен, что на 40 процентов выше среднего показателя за 2021 год.
По данным Bloomberg, с начала года доходы России от продажи нефти выросли на 50 процентов.
Западные лидеры предложили решить эту проблему с помощью ограничения цены на российскую нефть, которую имеют право платить нефтеперерабатывающие заводы и трейдеры. Однако пока неясно, каким образом может быть введён такой механизм. Некоторые аналитики нефтяного рынка предупреждают об угрозе глобального энергетического кризиса.
Россия ранее заявляла, что в случае установления "потолка цен" на российскую нефть полностью прекратит её поставки.
В группу семи входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Соединенные Штаты. Многие страны ввели санкции против России после ее вторжения в Украину, но ключевые потребители российской нефти - Китай и Индия - увеличили импорт из России до рекордных уровней, добившись скидки.
Глава совета директоров «Лукойла» погиб, выпав из окна больницы
Глава совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов погиб после того, как выпал из окна больницы, передают российские СМИ. В частности, об этом сообщил телеканал РЕН, не указывая источник информации.
67-летний топ-менеджер нефтяной компании проходил лечение в Центральной клинической больнице в Москве — в отделении, расположенном на шестом этаже.
Источник «Интерфакса» также сообщил, что Маганов погиб.
«Сегодня утром Маганов выпал из окна палаты ЦКБ. От полученных травм он скончался», — сказал собеседник агентства.
Также о его смерти сообщил телеграм-канал Mash. Из его сообщения следует, что он мог совершить самоубийство. Независимых подтверждений этой информации нет.
В правоохранительных органах Москвы подтвердили ТАСС, что из окна Центральной клинической больницы выпал мужчина, он погиб. Имя погибшего не раскрывается.
В пресс-службе «Лукойла» заявили, что Равиль Маганов умер «после тяжелой болезни». По данным Mash, у него были проблемы с сердцем и диагностированная депрессия.
В Следственном комитете «Коммерсанту» сообщили, что начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение – возбуждать уголовное дело или вынести постановление об отказе в этом. Пока речь может идти о самоубийстве, сказали журналистам в ведомстве.
- В 1980-х годах Маганов работал в «Лангепаснефтегазе», который вошел в состав «Лукойла», созданного в 1991 году. Маганов — автор названия компании «Лукойл». С 1993 года он входил в совет директоров компании, в 2020 году возглавил его. С 2006 года Маганов занимал пост первого исполнительного вице-президента компании. Равиль Маганов — брат гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова.
Токаев предложил провести досрочные президентские выборы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести досрочные президентские выборы осенью 2022 года. Об этом он сказал во время послания.
Очередные выборы президента должны были состояться в 2024 году. По его словам, он готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы.
"Я много думал и пришел к выводу, что необходимо пересмотреть количество и продолжительность срока полномочий президента. Я рекомендую ограничить срок президентских полномочий одним сроком в 7 лет. Переизбрание будет запрещено", – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Выборы в нижнюю палату парламента он предложил провести в первой половине 2023 года.
Президент Казахстана также заявил об амнистии для участников январских протестов. По его словам, она не будет распространяться на террористов и экстремистов.
Пятого июня 2022 года в Казахстане был проведен референдум по принятию поправок к Конституции. Это был первый случай в истории страны, когда изменения в основной закон вносились путем проведения общенационального голосования. Помимо перехода от суперпрезидентской формы правления к президентской с сильным парламентом, в Конституцию внесли новую норму – родственникам президента отныне запрещено занимать высокие государственные должности.
Положение об особой роли первого президента исключили. Помимо этого, появился пункт, согласно которому земля и ее недра перешли в собственность народа. Учредили Конституционный суд. Поправки вступили в силу с момента объявления результатов.
Энергодар, куда едет миссия МАГАТЭ, подвергся обстрелу
Украинский мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщает, что с раннего утра российские войска ведут непрерывный артиллерийский обстрел города.
"Известно о попадании в несколько гражданских объектов. Есть пострадавшие! Сколько именно, выясняем", - написал Орлов в своем телеграм-канале. Об обстрелах Энергодара также сообщают в соцсетях местные жители.
Украинский "Энергоатом" обвинил Россию в минометном обстреле станции, в результате которого сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок на Запорожской атомной электростанции, которая находится в Энергодаре.
Запорожская АЭС - крупнейшая атомная станция в Европе. Сегодня её должна посетить делегация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)во главе с руководителем организации Рафаэлем Гросси.
Украинские власти утверждают, что Россия обстреливает маршрут, по которому миссия МАГАТЭ должна попасть из Запорожья в оккупированный российскими войсками Энергодар. Как заявил губернатор Запорожской области Александр Старух, эксперты МАГАТЭ не могут продолжить движение по соображениям безопасности.
Назначенные Россией власти Энергодара в Запорожской области утверждают, что утром 1 сентября город подвергся массированному артиллерийскому удару со стороны Украины. Об этом сообщает "Интерфакс".
По данным оккупационных властей, в Энергодаре зафиксировано по меньшей мере пять попаданий в жилые многоэтажные дома и в два детских сада, где начались пожары. Сообщается о трёх погибших местных жителях.
Оккупационная администрация Энергодара также сообщает, что утром в трёх километрах от ЗАЭС высадилась группа украинского десанта, после чего по ней ударила российская авиация. В Минобороны России утверждают, что около 60 украинских десантников попытались захватить электростанцию.
- Российские войска захватили Запорожскую АЭС вскоре после начала вторжения в Украину, в марте 2022 года. С тех пор Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах территории рядом с АЭС. В начале августа в МАГАТЭ говорили, что на Запорожской АЭС массово нарушают протоколы безопасности.
- ООН призвала Россию и Украину создать вокруг станции демилитаризованную зону. С аналогичным призывом выступала Украина, призыв поддержали несколько стран, включая США и государства Евросоюза. Москва утверждает, что российские военные размещены на АЭС только для её охраны в условиях войны.
В Тбилиси прошла церемония открытия чемпионата Европы по баскетболу
В Тбилиси накануне прошла церемония открытия «Евробаскета» – чемпионата Европы по баскетболу.
Мероприятие прошло в тбилисском парке Рике – оно началось с шествия барабанщиков, после чего в парке прошел концерт. Церемония завершилась фейерверком.
На Рике обустроена фан-зона Общественного вещателя. Здесь болельщики смогут смотреть игры на большом экране и поддержать сборную Грузии. Также можно поучаствовать в розыгрышах и спортивных конкурсах.
Чемпионат стартует 1 сентября сразу в четырех европейских городах – в Кельне, Праге, Милане и Тбилиси.
Игры группы А Евробаскета-2022, в которых принимают участие сборные Испании, Турции, Бельгии, Болгарии, Черногории и Грузии, будут проходить на новой площадке «Тбилиси Арена», пишет агентство «Новости-Грузия».
В рамках турнира Грузия 1 сентября сыграет с Бельгией, 3 сентября – с Испанией, 4 сентября – с Турцией, 6 сентября – с Болгарией, 7 сентября – с Черногорией.
На «Евробаскете» команды разделены на четыре группы:
Группа A: Грузия, Турция, Черногория, Испания, Бельгия, Болгария;
Группа B: Германия, Литва, Франция, Словения, Венгрия, Босния;
Группа C: Италия, Эстония, Греция, Хорватия, Украина, Великобритания;
Группа D: Чехия, Польша, Сербия, Финляндия, Израиль, Нидерланды.
С 9 сентября соревнования продолжатся в рамках плей-офф, разыгрывать который команды отправятся в Берлин.
Финальный этап начнется со стадии 1/8, в которую пройдут четыре лучшие команды из каждой группы.
В Италии наложен арест на 11 вилл российского миллиардера Кантора
Власти Италии наложили арест одиннадцать вилл, фактическим владельцем которых является миллиардер Вячеслав Кантор, сообщает The Moscow Times со ссылкой на итальянское издание L’Unione Sarda. В публикациях Кантор назван бизнесменом, близким к президенту России Владимиру Путину.
Речь идёт в том числе о недвижимости на острове Сардиния, купленной россиянином у семьи бывшего главы кабинета министров Италии, ныне – депутата Европарламента Сильвио Берлускони, а одна из вилл, принадлежащих Кантору, граничит с летней резиденцией Берлускони.
Отмечается, что Европейский совет распорядился арестовать активы Кантора ещё в апреле, после введения против него персональных санкций. Они были введены в связи с российским вторжением в Украину. Задержка в исполнении решения была связана со сложностями выявления компаний, которые формально владели недвижимостью миллиардера.
До введения санкций Вячеслав Кантор был владельцем производителя минеральных удобрений "Акрона", его состояние оценивалось в 4,6 миллиарда долларов.
Кроме того, Кантор являлся владельцем двух благотворительных организаций – "Благотворительный фонд Кантора" и "Всемирный форум памяти Холокоста". Власти Великобритании подозревают, что через них отмывались средства, полученные мошенническим путём. Весной счета Кантора в Британии были заморожены.
В Венеции открылся международный кинофестиваль
79-й Венецианский фестиваль на самом деле еще старше, поскольку впервые состоялся 90 лет назад, в 1932 году, и является старейшим в мире.
Впечатляет и другая цифра: в конкурсе нынешнего фестиваля 23 фильма. Так что жюри во главе с американской актрисой Джулианной Мур предстоит серьезная работа, которая завершится 10 сентября вручением "Золотого льва" и других наград.
Одна из лауреаток фестиваля награждена уже день открытия: это Катрин Денев, ей вручили почетного "Золотого льва" за блистательную карьеру. Значительная часть этой карьеры связана с Венецией: здесь в свое время выиграла главный приз "Дневная красавица", картина Луиса Бунюэля, во многом сформировавшая артистический имидж французской звезды. Позднее Денев получила Кубок Вольпи Венецианского фестиваля за роль в фильме "Вандомская площадь", а еще несколько лет спустя возглавила здесь международное жюри. На пресс-конференции Катрин Денев выразила поддержку Украине, сказав, что "думает о ней каждый день".
Вечер открытия фестиваля завершился премьерой фильма "Белый шум" американского режиссера Ноа Баумбаха. В отличие от Каннского, Венецианский фестиваль не отвергает картины, снятые по заказу Netflix – а эта именно из их числа.
В основе фильма – роман Дона Делилло, воспроизводящий атмосферу Америки 1980-х годов и неожиданно актуализировавшийся в наши дни. Адам Драйвер играет специалиста по Гитлеру и истории нацизма, Грета Гервиг – его жену. Супруги переживают кризис среднего возраста, оба подвержены фобиям на почве экологии, экспериментальной фармацевтики, а также онтологическому страху смерти. Модные актеры и режиссер стараются соответствовать стилю и жанру черной комедии, что получается лишь отчасти. Фильм, претендующий на некоторую философскую глубину, остается скорее развлечением.
В Тбилиси сообщили об отмене концерта «Машины времени»
Организаторы сообщили об отмене концерта «Машины времени» в тбилисском Дворце спорта, запланированного на 24 сентября.
В качестве причины названы технические проблемы, срочный аудит и ремонт Дворца спорта. В связи с этим под вопросом также концерты Максима Галкина (15 октября) и Валерия Меладзе (23 ноября), пишет агентство «Новости-Грузия».
Пока неясно, отменены ли концерты полностью или переносятся в другое место и как быть тем, кто уже купил билеты. В то же время билеты все еще есть в открытой онлайн-продаже. Информация уточняется.
Прощание с Михаилом Горбачевым пройдет 3 сентября
Церемония прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым, умершим 30 августа, пройдет 3 сентября в Колонном зале в Москве. Об этом говорится в сообщении Горбачев-Фонда. В нем подчеркнуто, что доступ в зал будет свободным.
Похороны состоятся в тот же день на Новодевичьем кладбище, где похоронена супруга Горбачева - Раиса.
Из сообщения Горбачев-Фонда не ясно, будут ли носить похороны государственный характер, в Кремле это также не уточняли. Первый президент России Борис Ельцин, скончавшийся в 2007 году, был похоронен с государственными почестями, как и, например, бывшие премьер-министры Евгений Примаков и Виктор Черномырдин. В Колонном зале Дома Союзов проходили церемонии прощания со всеми скончавшимися лидерами СССР и России, начиная с Владимира Ленина (кроме Никиты Хрущева).
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что пока не определено, придет ли на прощание с Горбачевым президент Владимир Путин. Ранее Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным Горбачева.
Михаил Горбачев, последний генеральный секретарь ЦК КПСС и президент СССР, фактически бывший первым лицом государства с 1985 по 1991 годы, умер в Москве 30 августа на 92-м году жизни.
Имя Михаила Горбачева связано с политикой перестройки, приведшей к демократическим переменам в СССР и завершению Холодной войны. Критики Горбачева обвиняют его в том, что его политика способствовала распаду СССР, экономическим и социальным потрясениям.
О смерти Михаила Горбачева высказались многие мировые лидеры и политики. СМИ в среду публикуют портреты Михаила Горбачева на первых полосах и воздают дань его заслугам в редакционных комментариях.
Президент США Джо Байден назвал Горбачева «редким лидером» — «человеком с воображением, способным увидеть, что другое будущее возможно, и мужеством рискнуть всей своей карьерой, чтобы достичь его. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей», - говорится в заявлении Байдена.
По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, Михаил Горбачев был единственным в своем роде государственным деятелем, который изменил ход истории и сделал больше, чем кто бы то ни было, для мирного завершения холодной войны. По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, приверженность Горбачева миру в Европе изменила историю и открыла россиянам путь к свободе.
В телеграмме Владимира Путина говорится, что Горбачев «был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории», а также что он «глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем». Какой-либо оценки этих решений при этом не дается.
Находящийся в колонии российский оппозиционер Алексей Навальный отметил, что Горбачев мирно покинул высший пост в стране. По мнению Навального, «его жизнь и история, имевшие ключевое значение для происходившего в конце ХХ века, будут оценены потомками куда более благожелательно, чем современниками».
Президент Германии подверг РПЦ резкой критике из-за войны
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в среду в германском городе Карлсруэ на открытии одиннадцатой пленарной ассамблеи Всемирного совета церквей, подверг резкой критике Русскую православную церковь, обвинив ее в поддержке войны в Украине.
Как заявил Штайнмайер, руководство РПЦ «оправдывает агрессивную войну против Украины - против своих собственных и наших братьев и сестер по вере» за поддержку агрессивной войны России против Украины. Президент ФРГ считает, что руководство РПЦ ведет церковь «кощунственно неверным путем», который противоречит истинной вере. По словам Штайнмайера, ведущие представители Московского патриархата распространяют пропаганду, которая «произвольно заявляет о том, что имперские мечтания и диктатура угодны Богу». Как отметил германский политик, в сознательных атаках на гражданские объекты, в том числе храмы, «ни один христианин, у которого еще есть вера, разум и чувства, не сможет разглядеть в этом волю Божью».
Представители РПЦ также участвуют в конгрессе в Карлсруэ. Штайнмайер отметил, что не против диалога с ними, однако он не должен был сведен к сугубо религиозным вопросам. «Необходимо говорить о жертвах, о преступниках и их пособниках» - сказал он.
Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Антоний подверг слова германского президента критике. По его мнению, в заявлении Штайнмайера содержались «ничем не подтвержденные обвинения, полностью игнорирующие все гуманитарные усилия Московского патриархата». Он назвал слова Штайнмайера грубым давлением на крупнейшую межхристианскую организацию.
Предстоятель РПЦ Патриарх Кирилл не осудил российское вторжение в Украина, а некоторые его заявления могут трактоваться как его поддержка. Ряд иерархов РПЦ прямо поддержали действия российских властей. Украинская православная церковь, административно имевшая статус самоуправляемой в рамках РПЦ, публично заявила о своей полной независимости.
Всемирный совет церквей - крупнейшая международная экуменическая организация, объединяющая более 300 церквей, главным образом протестантских, а также православных и англиканских. Римско-католическая церковь не участвует в его работе.
Пашинян и Алиев договорились о продолжении переговоров на уровне глав МИД
Завершилась четырехчасовая встреча за закрытыми дверями премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля в Брюсселе.
Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, на трехсторонней встрече были обсуждены вопросы освобождения пленных и выяснения судеб пропавших без вести, демаркации и пограничной безопасности, разблокирования региона, урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном и проблемы Нагорного Карабаха. В сообщении подробности не приведены.
Официальный источник также сообщает, что достигнута договоренность о продолжении «предметных переговоров на уровне министров иностранных дел по разработке проекта мирного договора». Встреча министров иностранных дел Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова состоится в течение месяца, пишет Радио Азатутюн.
Что касается следующего заседания Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном, то оно состоится в ноябре в Брюсселе.
Следующая встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева также состоится в ноябре.
Официальный Баку пока ограничивается подтверждением факта встречи, в сообщении пресс-службы президента Азербайджана о договоренностях, о которых сообщила армянская сторона, ничего не говорится.
Официальный Ереван в свою очередь не уточняет, обсуждался ли на сегодняшней встрече Пашинян-Алиев вопрос о формировании рабочей группы по подготовке текста мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. О том, что этот вопрос включен в повестку встречи, несколько дней назад сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Также неясно, на каких принципах будут проходить переговоры по мирному договору. Баку представил свои пять принципов, Ереван дополнил их своими шестью, однако власти Азербайджана их отвергли, утверждая, что карабахский вопрос закрыт, и потребовали от Армении признания территориальной целостности друг друга, исключения территориальных претензий, а также проведения делимитации и демаркации границ, установления дипломатических отношений, открытия коммуникаций.
Ереван посчитал предложения Баку приемлемыми, однако до сих пор власти Армении не уточнили, какой статус они видят для Нагорного Карабаха, лишь заявили, что для армянской стороны основополагающими являются вопросы гарантирования безопасности армян Нагорного Карабаха, уважения их прав и свобод, а также окончательного статуса Карабаха.
Прошедшая сегодня в Брюсселе встреча является уже пятой очной встречей лидеров Армении и Азербайджана после 44-дневной войны, четыре из которых состоялись по инициативе председателя Европейского совета. До этого переговоры между двумя странами велись в основном при посредничестве России, а до 44-дневной войны - под эгидой Минской группы ОБСЕ.
Официальная Москва утверждает, что предметные переговоры между Ереваном и Баку ведутся при посредничестве Москвы, а не Брюсселя. Об этом накануне трехсторонней встречи Пашинян-Мишель-Алиев заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в очередной раз обвинив европейцев в попытке присвоить себе лавры посредничества.
«Это псевдоинициатива европейцев. Это больше похоже на попытку бесстыдно присвоить лавры посредничества, и ничего за этим не стоит. Мы работаем как посредники, и эта работа дает конкретные результаты, соответственно, стороны это оценивают», - сказала Захарова.
На очередные армяно-азербайджанские переговоры при посредничестве Евросоюза отреагировал и Вашингтон, призвав стороны активизировать дипломатические усилия и достичь всеобъемлющего мирного соглашения. Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель подтвердил приверженность США продвижению безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного будущего для региона Южного Кавказа.
В части школ Брянской области ввели дистанционное обучение
В 15 школах Брянской области, находящихся в граничащих с Украиной районах, школьники начнут новый учебный год на дистанционном обучении. Об этом заявил губернатор области Александр Богомаз. По словам чиновника, внеочередное заседание антитеррористической комиссии в области постановило, что очное обучение может быть небезопасно как для учащихся, так и для педагогов и персонала школ.
Ранее губернатор другой граничащей с Украиной области - Белгородской - Вячеслав Гладков сообщил, что в населенных пунктах, которые расположены на расстоянии ближе 5 км к границе Украины, детские сады и школы не откроются 1 сентября.
В аннексированном Крыму с сегодняшнего дня запрещено использовать пиротехнику и бытовые дроны - на все время до окончания «специальной военной операции», как в России официально называют войну в Украине. Согласно указу, подписанному российским главой Крыма Сергеем Аксеновым, беспилотные летательные аппараты могут использовать только федеральные и местные органы власти.
- В граничащих с Украиной районах после начала полномасштабного российского вторжения был введен «желтый» уровень террористической опасности. Власти Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали, с украинской стороны, в результате которых есть жертвы и разрушения.
- В аннексированном Россией Крыму в последний месяц произошло несколько взрывов и пожаров на территории военных частей и складов боеприпасов. Российские власти объяснили часть из них случайностью, часть - результатом диверсии. Украина не взяла на себя официальной ответственности за эти инциденты, однако ее представители неоднократно подчеркивали, что украинские войска могут наносить удары по целям в Крыму.
В Херсоне российские солдаты и служащие ФСБ устроили перестрелку
Российские военнослужащие и сотрудники ФСБ в июне устроили перестрелку из автоматов в кафе в контролируемом российскими войсками Херсоне. Это следует из протокола Следственного комитета России, опубликованного изданием The Insider.
В результате перестрелки, как утверждается, трое погибли на месте, двое были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Один сотрудник ФСБ, чья личность не была установлена, скрылся с места происшествия.
Перестрелка произошла в июне, однако известно о ней стало только сейчас. Как утверждается, два военнослужащих и четыре сотрудника ФСБ распивали спиртное в херсонском кафе на набережной Днепра. Между ними возникла ссора. Военный достал пистолет и сделал несколько выстрелов в пол. Сотрудник ФСБ попытался отнять у него оружие, после чего обе стороны открыли огонь, в том числе из автоматов.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Неустановленного сотрудника ФСБ, скрывшегося с места происшествия, разыскивают.
- Российские войска взяли под контроль большую часть Херсонской и Запорожской областей на юге Украины в первые недели после начала войны. С марта линия фронта там практически не менялась.
«Грузинская мечта» не будет выдвигать кандидатуру на пост Народного защитника
Правящая партия не будет выдвигать кандидатуру на пост Народного защитника. Об этом сегодня, 31 августа, заявил председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. Он подчеркнул, что вопрос представления омбудсмена возложен на оппозицию и гражданский сектор, а «Грузинская мечта» выдвинет свою кандидатуру только в том случае, если этого не сделает оппозиция.
«Мы доверим выдвижение оппозиционным образованиям и гражданскому сектору. За исключением единственного случая, когда может иметь место искусственное блокирование, саботаж со стороны оппозиционных образований путем умышленного недопущения выдвижение кандидатов», - приводит слова Мдинарадзе агентство «Новости-Грузия».
«Грузинская мечта» также зарегистрировала изменения в регламенте парламента, которые уточнят общие критерии оценки кандидата. Как говорит Мдинарадзе, это значит, что будут учитываться «добросовестность, беспристрастность, высокая репутация, надлежащие профессиональные знания и практический опыт в области прав человека и основных свобод». По его словам, у председателя парламента будет основание для издания внеочередного распоряжения, которое определит правила оценки кандидатов, согласно которым, любой гражданин сможет претендовать на пост Народного защитника.
«Группа, состоящая из представителей гражданского общества, в том числе профессиональных и академических кругов, будет оценивать каждого кандидата в соответствии с критериями, указанными в регламенте. После этого кандидаты будут представлены с их оценками парламентским образованиям, которые, в свою очередь, должны представить в парламент для избрания не менее семи кандидатур на должность Народного защитника, максимальное количество определено не будет», - пояснил Мдинарадзе.
- В декабре истекает срок полномочий действующего омбудсмена Нино Ломджария – за пять лет работы на должности она неоднократно становилась объектом резкой критики со стороны правящей партии «Грузинская мечта».
- С процедурой избрания Народного защитника связана одна из 12 рекомендаций, от выполнения которых зависит, предоставят ли Грузии статус кандидата в члены ЕС. Еврокомиссия просит обеспечить прозрачный, многосторонний процесс и отдавать предпочтение независимому кандидату.
- Неправительственный сектор не может напрямую представлять кандидатов парламенту, однако такая возможность есть у политических партий. НПО начинают прием заявок от желающих занять пост омбудсмена. Параллельно, путем обсуждений, они определят порядок выдвижения кандидатур и критерии, которым они должны соответствовать.
В России проходят учения «Восток-2022». Среди участников – Армения и Азербайджан
На полигоне Сергеевский в Приморском крае России сегодня состоялась церемония открытия международных стратегических командно-штабных учений «Восток-2022».
В учениях помимо подразделений Вооруженных сил РФ также принимают участие военные Китая, Индии, Беларуси, Казахстана, Армении, Азербайджана, Сирии и ряда других стран.
По сообщению российского ТАСС, в учениях задействованы свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Учения продлятся до 7 сентября.
В Брюсселе проходит встреча Мишель-Пашинян-Алиев
В Брюсселе проходит встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с участием председателя Европейского совета Шарля Мишеля.
Подробности пока не сообщаются.
Как пишет Радио Азатутюн, Никол Пашинян накануне вечером отбыл с рабочим визитом в Брюссель. Перед этим премьер-министр Армении провел телефонный разговор с председателем Европейского совета, в ходе которого они обсудили предстоящую встречу. Стороны подчеркнули важность продолжения диалога и выразили надежду на то, что переговоры будут результативными.
Пресс-служба президента Азербайджана, в свою очередь, сообщает, что Шарль Мишель также звонил Ильхаму Алиеву.
Перед встречей официальный Ереван не уточнил, с какой повесткой дня Пашиняна едет в Брюссель, будет ли обсуждаться вопрос о формировании рабочей группы по подготовке текста мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. О том, что этот вопрос будет обсуждаться, несколько дней назад заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
США, между тем, призывают Армению и Азербайджан активизировать дипломатические усилия для достижения всеобъемлющего мирного соглашения.
Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, чего ожидает Вашингтон от брюссельской встречи, ответил: «Я могу повторить то, что мы говорили ранее: Соединенные Штаты по-прежнему привержены продвижению безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного будущего для региона Южного Кавказа, и мы призываем Армению и Азербайджан активизировать свои дипломатические усилия и достичь всеобъемлющего мирного соглашения».
Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя контакты между Арменией и Азербайджаном при посредничестве Брюсселя, заявила, что «реальное желание Евросоюза не имеет никакого отношения к нормализации азербайджано-армянских отношений».
«Я бы сказала, это псевдоинициатива европейцев. Это больше похоже на попытку бесстыдно присвоить лавры посредничества, и ничего за этим не стоит. Мы работаем как посредники, и эта работа дает конкретные результаты, соответственно, стороны это оценивают. Если кто-то выдает себя за посредника, не являясь таковым, похоже, они не в состоянии ничего предложить, но и здесь хотят показать свое участие. В целом складывается впечатление, что Брюссель утратил дипломатические привычки», – сказала она.
По словам Захаровой, предметные переговоры между Ереваном и Баку проходят при посредничестве Москвы, а не Брюсселя.
«Что касается информации о плане создания при посредничестве Европейского союза рабочей группы по подготовке текста заключительного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, то от наших партнеров из Азербайджана и Армении к нам не поступала какая-либо информация», – подчеркнула Мария Захарова.
Немецких чиновников подозревают в лоббировании интересов России
Двух высокопоставленных немецких чиновников из Министерства экономики ФРГ подозревают в работе на российские интересы. Об этом сообщается в расследовании газеты Die Zeit. В документах, которые касались энергетической и газовой политики Германии и были подготовлены подозреваемыми, проводилась политика, выгодная не Берлину, а Москве. Немецкое ведомство по охране конституции установило, что оба чиновника в прошлом имели связи с Россией.
Представители Министерства экономики обратились в ведомство по охране конституции, когда обнаружили в ряде документов позиции, не соответствующие интересам Германии, но продвигающие интересы России. Речь шла о политике в отношении газопровода "Северный поток-2", уровне заполнения газохранилищ, а также в отчете о безопасности энергетических поставок в Германию. В частности, в них утверждалось, что передача Gazprom Germania - дочерней компании российского "Газпрома" - в управление федеральному агентству и поддержка поставщика газа Uniper могут "столкнуться с препятствиями".
Источник в ведомстве по охране конституции рассказал Die Zeit, что при проверке жизненного пути чиновников обнаружилась их "эмоциональная привязанность" к России; один из них в России учился. Ведомство совместно с Минэкономики начало расследование. Идет ли речь о лоббировании российских экономических интересов или о шпионаже, пока не сообщается.
- Строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию поддерживалось правительством ФРГ до начала военного вторжения России в Украину. После начала войны Германия объявила о прекращении ввода в эксплуатацию уже практически построенного газопровода.
- После начала войны Германия также объявила о планах постепенно отказаться от российских энергоносителей. Ранее из России импортировалось 40% всего используемого в Германии природного газа.
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Абхазия переходит на товарную номенклатуру Евразийского экономического союза
Абхазия будет применять товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Решение принял Кабинет министров самопровозглашенной республики.
Как сообщает агентство «Апсныпресс», документ представила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
В тексте постановления указано, что Абхазия будет использовать товарную номенклатуру, утвержденную Советом Евразийской экономической комиссии 14 сентября 2021 года, в редакции от 21 июня 2022 года.
Контроль за исполнением постановления возложен на Государственный таможенный комитет.
Ранее абхазский лидер Аслан Бжания заявил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине.
- Государства-члены ЕАЭС – Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.
Организаторы «фестиваля шорт» в Дагестане получили угрозы в соцсетях
В Дагестане в адрес одного из кафе Махачкалы, которое анонсировало "фестиваль шорт", поступили угрозы. Мероприятие собираются провести 3 сентября, но некоторые местные жители раскритиковали идею, назвав ее провокационной. "Закрываем это лето фестивалем шорт. Фейс-контроль: шортики любой длины", – написали авторы поста на странице заведения "Дом 15" в инстаграме.
Публикация появилась вечером 30 августа и собрала больше сотни комментариев. Значительная часть пользователей высказала угрозы в адрес организаторов и потенциальных участников фестиваля, посчитав мероприятие противоречащим нормам религии.
Днем 31 августа запись о фестивале была удалена. В заведении пояснили это большим количеством угроз в адрес кафе. "Изначально было запланировано, что 3 сентября у нас будет прощание с летом. Мы его и проведем. А пост пришлось снять из-за угроз, их было много, и они были слишком жесткими", – пояснила Кавказ.Реалии представительница кафе.
В апреле 2021 года об угрозах сообщала жительница Дагестана, которая вместе со своей знакомой сфотографировалась обнажённой по пояс спиной к камере на фоне Сулакского каньона. Региональные власти пригрозили ей статьей Уголовного кодекса России об оскорблении чувств верующих.
- Ранее жители Дагестана пожаловались на внешний вид и неподобающее поведение туристов, заявили в муфтияте республики. Его председатель Шамиль Алиханов призвал гостей "учитывать ментальность региона", а также "чтить традиции и устои места своего пребывания".
- Осенью 2021 года власти одного из районов Ингушетии опубликовали памятку с рекомендациями, как себя вести в регионе туристам. В ней сказано, что приезжим следует уважать местные обычаи и традиции, "чтобы избежать неловких ситуаций". Перед этим аналогичные памятки с рекомендациями для туристов были выпущены в Чечне, Дагестане и Северной Осетии.
ЕС приостановит соглашение с Россией об упрощенной выдаче виз
Министры иностранных дел стран ЕС договорились приостановить действие соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией, заявил во время пресс-конференции Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Теперь срок выдачи шенгенской визы для россиян увеличится от трех до шести месяцев, а визы будут выдавать в индивидуальном порядке в каждом случае, конкретным группам людей.
Это решение было принято на саммите глав внешнеполитических ведомств в Праге. При этом страны ЕС не смогли согласовать полный запрет на выдачу виз, против этого выступили Германия, Франция, Италия и ряд других стран.
Главы МИД Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии предупредили Европейскую комиссию, что представят свои ограничения на выдачу шенгена для россиян.
По словам Жозепа Борреля, "страны ЕС подтвердили право каждого государства союза самостоятельно регулировать допуск россиян в Шенгенское пространство через свои границы".
После вторжения России в Украину ряд стран ЕС прекратили или ограничили выдачу виз россиянам. Такие меры уже приняли Эстония, Латвия, Литва и Чехия. Финляндия планирует присоединиться к ним в сентябре, рассматривает такую возможность и Польша. Идею запретить выдачу виз россиянам не поддержал и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
В начале августа президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Washington Post призвал Запад запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Зеленский назвал это "единственным способом повлиять на Путина" и остановить боевые действия на украинской территории.
С начала полномасштабной войны России против Украины на территорию Евросоюза въехал почти один миллион россиян.
В Вильнюсе открылся антивоенный «Конгресс свободной России»
В Вильнюсе открылся "Конгресс свободной России", который пройдёт с 31 августа по 2 сентября. Его цель – собрать на одной площадке россиян, открыто выступающих против российской военной агрессии в Украине, а также представителей европейских стран и международных организаций, поддерживающих народ Украины в противостоянии путинской диктатуре. Организатор Конгресса – Российский комитет действия.
Конгресс проходит под девизом "Будьте храбрыми, как Украина". Среди заявленных участников – Виктор Шендерович, Евгений Чичваркин, Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Юлия Латынина, Дмитрий и Геннадий Гудковы, Дмитрий Быков, Леонид Невзлин, Сергей Гуриев, Сергей Алексашенко, Альфред Кох, Константин Эггерт, Владислав Иноземцев, Александр Морозов.
Международные гости мероприятия – министр обороны Латвии Артис Пабрикс, бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, советник руководителя администрации президента Украины Алексей Арестович, основатель Hermitage Capital Management Билл Браудер, бывший посол США в России Майкл Макфол, а также представители правительства Литвы, Польши и ряд депутатов Европарламента.
Текстовая трансляция конгресса проходит в твиттере.
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