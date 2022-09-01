В Армении арестован экс-командующий Армией обороны Карабаха

Генерал-лейтенант Микаэл Арзуманян, возглавлявший Армию обороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики во время Второй карабахской войны, арестован. Ему предъявлено обвинение в халатности при организации обороны города Шуши (азербайджанское название – Шуша) и прилегающих районов.

В Следственном комитете Армении утверждают, что в последние 10 дней войны в ходе обороны Шуши Арзуманян проявлял халатное отношение к своим служебным обязанностям путем их неисполнения и ненадлежащего исполнения, в результате чего вооруженные силы противника полностью взяли под свой контроль город и его окрестности, а армянские подразделения понесли потери в виде погибших и раненых.

Согласно сообщению, Арзуманян не дал приказа разместить войска на неохраняемом участке оборонительного рубежа прилегающих к Шуши районов, когда в его распоряжении был соответствующий потенциал, в том числе подразделения регулярной армии, состоящие из 650 военнослужащих.

По версии следствия, до 6 ноября 2020 года (включительно) в оперативных сводках, подписанных Арзуманяном, указывалось, что боевые задачи продолжают выполняться, а обстановка остается контролируемой – при том, что 5 ноября отдельные группы противника уже проникли в Шуши.

Как пишет Радио Азатутюн, 49-летний Микаэл Арзуманян был назначен командующим Армией обороны Нагорного Карабаха 27 октября 2020 года, когда в ходе войны был тяжело ранен министр обороны Карабаха Джалал Арутюнян. Спустя почти год генерал-лейтенант Арзуманян был освобожден от занимаемой должности и назначен советником нагорно-карабахского президента.

Арзуманян был задержан 30 августа. Было принято решение о его аресте, однако ввиду истечения установленного законом периода он был отпущен накануне вечером. Сторона обвинения подала в суд ходатайство о аресте, которое было удовлетворено.