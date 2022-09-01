Процесс переизбрания Народного защитника Грузии выходит на финишную прямую. И хотя парламентское большинство заявило, что не участвует в отборе кандидатов, в оппозиции считают, что таким образом «Грузинская мечта» пытается завести процесс в тупик.

В этом году истекает срок полномочий действующего омбудсмена Нино Ломджария. В 12-ти рекомендациях Европейского союза прозрачные и демократические выборы общественного защитника являются одним из главных требований. Пока в парламенте готовятся к выдвижению кандидатур, «Грузинская мечта» внесла изменения в порядок избрания омбудсмена.

Парламентское большинство не будет выдвигать кандидатуру Народного защитника – вопрос выдвижения кандидатуры будет полностью возложен на «академические круги» и гражданский сектор, которые в специально созданной рабочей группе проведут окончательный отбор. Кто войдет в рабочую группу, которая назовет не менее семи кандидатов в омбудсмены, неизвестно.

По словам председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, оппозиции нечего противопоставить новаторскому предложению партии власти:

«Мы фактически предложили оппозиции и неправительственным организациям беспрецедентное правило: мы говорим, что ни в коем случае не будем вмешиваться в отбор кандидатов, пусть неправительственные организации, оппозиционные партии выбирают кандидатов, а после этого мы будем только участвовать в обсуждении. Мы желаем, чтобы все фракции и депутаты были вовлечены в процесс формирования этой группы из семи человек».

Однако позднее выяснилось, что партия власти не желает видеть в процессе отбора некоторых представителей гражданского сектора. Напомним, 18 августа решением правящей партии из рабочей группы были вычеркнуты представители «Справедливых выборов» (ISFED). В знак солидарности работу приостановили другие авторитетные НПО. Сегодня депутат Гиви Миканадзе вновь повторил, что некоторые неправительственные организации не будут допущены к обсуждению кандидатур омбудсмена в парламенте.

Правила и критерии отбора, названные «Грузинской мечтой», оказались непонятны оппозиции, которая ранее заявляла, что доверится лишь кандидату, выдвинутому гражданским сектором. По словам одного из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Пааты Манджгаладзе, «Грузинская мечта» выдавила из процесса независимые НПО и пытается ввести в состав рабочей группы свои карманные организации.

«Изменения регламента им понадобились для того, чтобы окончательно завести процесс в тупик. Самоустранение власти от отбора кандидатов на самом деле ничего не меняет, так как контролируемые властью НПО назовут якобы независимого кандидата, оппозиция выдвинет своего кандидата, и понятно, на ком именно остановит свой выбор власть. Сейчас, когда власти фактически развязали борьбу с неподконтрольными НПО, становится ясна их конечная цель – не имея необходимых голосов, они сознательно заводят процесс в тупик».

По словам члена политсовета «Нацдвижения» Хатии Деканоидзе, порядок выбора омбудсмена должен оставаться прежним – кандидатуры должен представить неправительственный сектор и никто более.

«Инициатива «Грузинской мечты» по изменению законодательной базы и добавлению искусственного звена на выборах Народного защитника является саботажем и срывом выполнения рекомендаций ЕС. Сейчас получается, что отбор кандидатур должны производить избранные неизвестно кем академические круги и неправительственные организации «Грузинской мечты». Партии власти не нужен независимый омбудсмен, они хотят, чтобы Народный защитник был выбран ими», – заявила Деканоидзе.

Другие представленные в парламенте немногочисленные оппозиционные партии заявляют, что не собираются принимать участия в псевдодемократических игрищах властей. Замглавы председателя партии «За Грузию» Натия Мезвришвили заявила, что партия не будет ввязываться в споры о кандидатуре омбудсмена, а все шесть голосов депутатов будут отданы за независимого кандидата.

По словам политолога Пааты Закареишвили, действующий омбудсмен оказалась для власти настолько неприемлемой фигурой, что она решила поставить на карту все – даже ценой срыва рекомендаций ЕС:

«Грузинская мечта» затеяла очередные политические игрища – форма, в которой ведется борьба с Нино Ломджария, свидетельствует, что для них существование института независимого Народного защитника является абсолютно неприемлемым. Поэтому они придумали новое правило – регулировать процесс с помощью своих сателлитов из псевдооппозиции и гражданского сектора, и они будут пытаться протолкнуть собственного кандидата. Они переведут процесс в рутинное болото, и, если не получится избрать своего омбудсмена, вообще завести процесс в тупик. Думаю, оппозиции не стоит бойкотировать этот процесс, а, напротив, попытаться максимально не давать власти его сорвать».

Напомним, посол США в Грузии Келли Дегнан в беседе с журналистами 31 августа по вопросу отбора кандидатуры Народного защитника заявила, что процесс отбора действующего омбудсмена Нино Ломджария был положительно оценен международными организациями. Посол Дегнан отметила, что, если Грузия все же хочет сохранить высокую оценку в отношении процесса отбора омбудсмена, она должна следовать лучшим международным практикам, Парижским принципам и рекомендациям Совета Европы.

Подписывайтесь на нас в соцсетях