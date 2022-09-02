В Абхазском Минздраве заявили, что не компенсируют гражданам расходы за купленные ими препараты от коронавируса

В Министерстве здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия заявили, что не компенсируют гражданам затраты на приобретение дорогостоящих препаратов от коронавируса («Актемра» и «Артлегия»).



В ведомстве прокомментировали информацию, распространённую в социальных сетях и мессенджерах.

«Во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 из-за отсутствия на рынке дорогостоящих препаратов и сложностей с их доставкой в Абхазию родным тяжелобольных пациентов иногда приходилось покупать их за собственные средства. В последнее время в Минздрав начали обращаться люди, которые услышали о том, что министерство может вернуть им потраченные денежные средства. В связи с этим ведомство информирует о том, что Минздрав не возмещает расходы за какие-либо купленные препараты от коронавирусной инфекции, в том числе и дорогостоящие», – сообщили в Минздраве агентству «Апсныпресс».

Ранее на заседании абхазского Кабмина обсудили ситуацию с распространением омикрон-штамма коронавируса. По словам заместителя министра здравоохранения Вахтанга Вардания, заражаемость омикроном значительно выше, но болезнь протекает легче.