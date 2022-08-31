Вакцинироваться или нет? В Абхазии обсудили эпидемиологическую ситуацию

На заседании Кабинета министров самопровозглашенной республики Абхазия сегодня обсудили ситуацию с распространением омикрон-штамма коронавируса.

По словам заместителя министра здравоохранения Вахтанга Вардания, заражаемость омикроном значительно выше, но болезнь протекает легче.

По информации Минздрава, за 10 дней в Абхазии выявили 875 случаев заражения коронавирусом, в Гудаутской ЦРБ проходят лечение 27 человек, трое из них – в тяжёлом состоянии.

«Счастье, что он легко протекает, остановить его невозможно. Вирус мелкий, трудно найти, но слабее поражает», – отметил Вардания.

Как пишет агентство «Апсныпресс», глава Кабмина Александр Анкваб поинтересовался, нужно ли закупать вакцину и в каком количестве.

«Сложный вопрос. Если при штамме «дельта», когда были переполнены палаты реанимации, процесс вакцинации шел тяжело, люди не хотели вакцинироваться, сейчас, когда «омикрон» легко переносится, еще сложнее с вакцинацией. Телевидение в этом вопросе тоже мало что решит, мы же помогаем всем, кто к нам обращается», – сказал Вардания.

Анкваб отметил, что говорить о вакцинации нужно, так как никто не знает, чего ожидать осенью.

«После перенесённого ковида иммунитет 100–процентный, а при вакцинации меньше. Есть те люди, кто не болеет даже при положительном тесте. Они очень легко, практически незаметно переносят и говорят это всем, а люди верят, зачастую даже больше, чем Минздраву и нашим рекомендациям. Они думают, что если один человек легко перенёс болезнь и не вакцинировался, то и с ними все может легко обойтись. Трудно с вакцинацией, не знаем, как решить эту проблему», – отметил заместитель министра здравоохранения.

Александр Анкваб, в свою очередь, сказал, что вакцина, несомненно, работает, но вопрос в другом – хотят люди вакцинироваться или нет?

По словам Анкваба, специалисты предлагали перенести начало учебного года, однако принято решение проследить за ситуацией в школах с 1 сентября.