Абхазия намерена предпринять практические шаги по восстановлению грузового транзита через свою территорию. В перспективе планируется снять ограничения, действующие на де-факто границе по реке Ингури. Грузинские власти проигнорировали эту информацию, но ею заинтересовались политики и эксперты.

В администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия на прошлой неделе прошла встреча, на которой обсуждалась возможность транзита через ингурский мост. Информацию о проведении подтвердил ее участник, журналист Инал Хашиг.

По его словам, создана рабочая группа по вопросу грузового транзита. Ее возглавляет помощник абхазского президента Валерий Папба. На рабочем заседании присутствовали представители различных ведомств, в том числе Министерства экономики, таможни и пограничной службы.

«Рабочая группа рекомендовала президенту снять существующие ограничения деятельности КПП «Ингури», – сказал Инал Хашиг.

По его мнению, это позволит принимать в одностороннем порядке различные транзитные грузы, которые идут из Армении, Турции, а также и из Грузии. Восстановление транспортного сообщения с Грузией поможет активизировать бизнес, в котором будут задействованы представители абхазской диаспоры. Кроме того, на фоне роста цен на авиабилеты это значительно удешевляет доставку в Абхазию автотранспортом, заключил Инал Хашиг.

Официальный Тбилиси пока никак не отреагировал на поступающие из Сухуми сигналы, чего не скажешь о грузинских политиках от оппозиции и экспертах.

Сегодня лидер «Европейских демократов» Паата Давитая поделился своими соображениями по этому вопросу. По его мнению, инициатива абхазской стороны инспирирована из Москвы.

«Россия пытается найти новый путь для грузов через Абхазию, тем самым, с одной стороны, укрепляя «независимость» Абхазии, а с другой стороны, превращая этот путь в бесконтрольный – для контрабанды», – сказал политик.

«Призываю власти Грузии ни в коем случае не идти на эти переговоры, не идти ни на какие уступки сепаратистам в этом направлении, потому что этот шаг будет фактическим признанием независимости Абхазии и нанесением ущерба нашим странам-партнерам, учитывая санкции, введенные против России за продолжающуюся жестокую войну в Украине», – предостерег власти политик.

Журналист, руководитель студии «Ре» Мамука Купарадзе считает, что грузинская сторона обязательно должна отреагировать на поступающие из Сухуми сигналы. Конкретику можно проработать в ходе консультаций, считает эксперт:

«Думаю, что если мы стремимся к налаживанию контактов с абхазами, то должны отвечать на такие сигналы. У Тбилиси намного больше рычагов для налаживания отношений, чем у де-факто властей в Сухуми. Думаю, мы можем пойти навстречу инициативе абхазской стороны – в какой именно форме, можно обсудить. Мы должны предпринять шаги, чтобы заинтересовать оппонентов. А в качестве ответного жеста доброй воли можно было признать их номерные знаки и паспорта, разрешить беспрепятственно проезжать в Турцию для встреч с абхазской диаспорой, просто открыть окно в мир, чтобы сделать их менее зависимыми от России. Думаю, обсуждать можно все, кроме признания независимости Абхазии: смелые шаги будут сопутствовать восстановлению доверия и, как следствие, внесут свою лепту в урегулирование конфликта».

В свою очередь, основатель «Клуба профессиональных железнодорожников» Давид Гочава считает, что для восстановления транзитного движения через территорию Абхазии нет никаких предпосылок – ни политических, ни экономических.

«Абхазская сторона делает вид, что, как только она снимет ограничения, транзит из Турции в РФ заработает. И даже не надо с нами разговаривать. Начнем с того, что без переговоров с грузинской стороны восстановление движения через разделительную линию немыслимо, но даже если допустить, что начнутся переговоры, все упрется в статус Абхазии. Где должна стоять таможня? Ни одно грузинское правительство не признает абхазской таможни. Сейчас внимание всего мира приковано к событиям в Украине. И думаю, попытка сухумских властей привлечь к себе внимание обречена на неудачу. Да и с чисто экономической точки зрения транзит невыгоден для Грузии – уже налажены альтернативные маршруты. Ради чего нам ломать логистику? Чтобы экономически подыграть России? Никто в мире этого не допустит».

По мнению наблюдателей, правительство Грузии на этом этапе не заинтересовано в актуализации абхазской тематики. Об этом можно судить по недавнему комментарию главы кабмина Ираклия Гарибашвили насчет отчуждения пицундской госдачи в пользу России. 29 июля он напомнил: «Абхазия и Цхинвальский регион временно оккупированы Россией», и призвал не создавать лишнего ажиотажа вокруг этой темы. По мнению премьера, именно такая политика руководства Грузии «объединит страну».

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