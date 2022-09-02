Неделя в Абхазии получилась протестная. К активизации гражданского общества, возмущенного намерениями президента по отчуждению территории Пицунды, присоединилась наконец и оппозиция.

После визита женщин-активисток к послу России в Абхазии Шургалину даже для тех, кто склонен поддерживать нынешнюю власть, стало очевидно, что намерения нынешнего руководства Абхазии по отчуждению собственности, продаже недвижимости иностранцам синхронизируются с интересами России. Посол был достаточно откровенен и сообщил женщинам, что на Пицунде все не закончится: есть еще планы по железной дороге, аэропорту, Аибге, форелевому хозяйству и так далее. Из речи посла можно сделать вывод, что он не сомневается, что в ближайшее время Абхазия перейдет под контроль России, если не целиком, то уж точно ее западная часть. Заявления посла перемежались с откровенным шантажом, а обеспокоенность женщин осложнением ситуации просто игнорировалась. Посла интересует только парламент, так как он считает, что если депутаты проголосуют за ратификацию соглашения, то с внесением поправок в законы и Конституцию Абхазии уже проблем не возникнет.

После брифинга женщин свое отношение к Пицунде высказали и ряд политических организаций – объединения ветеранов войны и граждан Абхазии «Аиаираа», «За защиту суверенитета Абхазии», партия ФНЕА, ОО «Аидгылара», Конгресс абхазского народа и депутаты шестого созыва парламента. Женщины Абхазии начали сбор подписей под призывом отозвать из парламента проект закона о ратификации соглашения по Пицунде к президенту Абхазии Бжания.

К концу недели и сам президент наконец-то обратился к народу. Он назвал домыслами, слухами и банальной ложью планы по продаже земли и недвижимости. На игру слов от президента – продажа и отчуждение – никто не «подкинулся», и его слова о незыблемости нормы, запрещающей продажу земли, подвергли беспощадной критике.

Но Аслан Бжания не намерен отступать от обещаний, данных им за пределами Абхазии. Несмотря на многократно повторенный постулат об отсутствии денег в стране, железный забор перед комплексом правительственных зданий и парламентом меняют на каменный. Видимо, протесты общества вызывают у президента Бжания больше опасений, чем у российского посла Шургалина. Глава государства догадывается, что теперь автобусным парком не обойтись, а сторонников, которые будут защищать главу государства, отдающего на откуп страну, недостаточно много. Поэтому он делает ставку на силовиков – ГСО, милицию, СГБ и спецназ. Кстати, об этом на пресс-конференции в Сухуме говорила депутат парламента шестого созыва Натали Смыр. По ее мнению, Служба государственной безопасности при Бжания стала выполнять несвойственные для нее функции и влилась в охрану президента, как, впрочем, и милиция.

Еще один выброс власти стал поводом для обсуждения в обществе – заявление Бжания о вхождении в состав Союзного государства России и Белоруссии. Заявление, сделанное президентом Абхазии для российских СМИ, через некоторое время подтвердил и министр иностранных дел Инал Ардзинба. Расплывчатые формулировки, непонятная цель говорят о том, что ни президент, ни его министр не имеют четкого представления, о чем заявляют. Эксперты полагают, что данное заявление сделано, чтобы отвлечь общественность от вопросов отчуждения земель и других планов президента Абхазии и его окружения. Очевидно, что Бжания избрал тактику беспрерывной шоковой терапии для народа, и история с некой комиссией, которая приняла решение об открытии границы с Грузией для транзита товаров в Россию, вписывается в эту тактику создания образа врага из представителей гражданского общества, защищающих суверенные права страны.

Общественная организация ветеранов войны и граждан Абхазии 2 сентября провела пресс-конференцию в Сухуме. Выступающие призвали силовиков не участвовать в акциях подавления народа и выразили недоверие главе государства. И тут нельзя не согласиться: можно ли вообще верить Аслану Бжания, который 17 августа говорил в Общественной палате о своей готовности к диалогу с оппозицией и вот уже полмесяца находит причины, чтобы эта встреча не состоялась? Как сообщил ветеран войны Вианор Ашба, последний раз президент отказался от диалога по той причине, что в нем планировалось участие героев грузино-абхазской войны.

Из других новостей. Власти отказали группе абхазских детей из Турции в отдыхе в Абхазии. Повод для отказа – новая волна пандемии. И это было бы правдой, а не поводом, если бы не одно «но» – никаких мер по защите населения от пандемии не существует: для туристов, заезжающих в страну не вводится ограничений, даже тестирования, туристы и местные жители кучкуются в громадных очередях на российско-абхазской границе, элементарные меры безопасности не предусмотрены даже в местах массового скопления людей – проводятся концерты и другие зрелищные мероприятия. Ничего не было сказано о защитных мерах и к 1 сентября – впервые накануне нового учебного года министр образования не провел пресс-конференцию даже для ограниченного круга журналистов.

Жители поселка Агудзера, защищающие дендропарк от продажи, вынуждены искать справедливости у генпрокурора. Получив заключение от районной прокуратуры, они на этой неделе направили письмо с перечнем просчетов и ошибок, сделанных в заключении районной прокуратуры, генеральному прокурору. Последний, по словам агудзерцев, обещал разобраться. «Мы ждем, но уже сдвинув брови», – отметил житель Агудзера, возглавляющий комитет по защите дендропарка.

На этой неделе МВД без объявления о намерениях вернулось к режиму скрытого патрулирования. Напомню, что режим был приостановлен месяц назад по требованию депутатов, получающих жалобы избирателей на сотрудников ГАИ, незаконно и выборочно осуществляющих скрытое патрулирование. Так быстро МВД еще не решало ни один вопрос – установки светофоров, нанесения пешеходных переходов, лежачих полицейских.

А еще власть и оппозиция соревновались всю неделю в «поздравилках». Здесь у власти очевидное лидерство – трудно соперничать с президентом, который поздравляет с днем рождения даже лидеров тех стран, которые не признают Абхазию. Паритет – три «поздравилки» ушли от президента, три – от спикера парламента. Хорошо, что неделя была короткая.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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