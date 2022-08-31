Представители недавно созданного Комитета спасения суверенитета Абхазии сегодня провели брифинг в Сухуме, в ходе которого прозвучал ряд заявлений, в частности, о том, что передача властями республики земель в Пицунде России – это лишение абхазского народа экономической базы и контроля за своим будущим. Комитет призвал всех, кого волнует тема отчуждения части территории страны, принять участие в собрании, которое они планируют провести на следующей неделе.

Тема отчуждения в пользу России части территории Пицунды порождает новые инициативы граждан, противостоящих стремлению представителей абхазской власти угодить себе и стратегическому партнеру, подарив российской ФСО лакомый кусочек заповедной абхазской территории с участком моря и госдачами советских времен. Сегодня в Ассоциации работников СМИ в Сухуме провели брифинг представители созданного недавно Комитета спасения суверенитета Абхазии. По словам участников брифинга, комитет представляет разные общественные организации и политические партии, в него вошли депутаты парламента шестого созыва и ученые.

Историк Гурам Гумба говорил о том, что за тридцать послевоенных лет в Абхазии так и не сформулировали собственные государственные интересы:

«На протяжении десяти лет мы видим, что каждая власть, которая приходила и сегодня находится, создает всевозможные государственные комиссии по реформе различных направлений, но, к сожалению, все это остается на бумаге, а кризис ухудшается. Значит, дело в несоответствии существующей государственной системы власти потребностям народа. Мы стоим перед необходимостью кардинальных перемен, реформ государственной системы власти и приведения ее в соответствие с целями и задачами народа на современном этапе. Но каковы цели и задачи народа? Они не выработаны, они неизвестны никому. Как можно следовать тем целям, которых ты не знаешь?»

По словам Гурама Гумба, к внутренним проблемам прибавляется изменение геополитической ситуации в мире. Он не сомневается в том, что Абхазия будет и дальше оставаться в геополитическом пространстве России, но необходимо определить ее место и роль в этом пространстве. Но такой концепции у Абхазии нет.

Руководитель общественной организации «Апсхара» Леван Микаа сообщил, что, начиная кампанию по защите суверенитета, представители общественности понимали, какие опасности таит в себе соглашение по Пицунде. Информация, которая прозвучала из уст посла России в Абхазии Михаила Шургалина во время встречи с женщинами о том, что соглашение по Пицунде – это «лакмусовая бумажка, за которой последуют еще около двадцати проектов», вызвала в абхазском обществе серьезную озабоченность, и многие люди обращаются с просьбой разъяснить ситуацию. В связи с этим Комитет по защите суверенитета Абхазии принял решение организовать встречу с приглашением всех граждан, которых волнует данная проблематика: тех, кто высказывался «за», тех, кто «против», и обсудить ситуацию.

Леван Микаа пояснил, с чем связана такая бурная реакция общества:

«Наша обеспокоенность вызвана тем, что мы считаем, что по такой схеме, как сегодня запускается это соглашение по Пицунде, где не учитываются национальные интересы абхазского народа, где нарушаются наша Конституция и наши законы, если мы по такой схеме шестнадцать или восемнадцать объектов, о которых было объявлено, отдадим, то мы потеряем свою субъектность, мы не сможем дальше уже сами решать свою судьбу, мы потеряем контроль над собственной судьбой. Лишение народа экономической базы, лучших земель, инфраструктуры и так далее – это фактически лишение абхазского народа контроля над своим будущим!»

Экс-депутат парламента шестого созыва Натали Смыр, бывшим коллегой которой был действующий президент, сказала о своих претензиях к нему как к руководителю страны:

«Когда мы возмущаемся, почему посол позволяет себе такие вещи, и обвиняем посла, я хочу сказать, что мы не имеем права ему ничего говорить. Если такую риторику допускает наше руководство, значит, мы это заслужили! У меня конкретная претензия к президенту страны, он подводит каждого депутата, показывает его и знакомит с послом России, для чего? Что депутатам надо объяснять, что это касается твоей земли и твоей родины? Когда дипломат говорит о том, что сегодня Пицунда – это первый этап, нам говорят о «лакмусовой бумажке», о какой «лакмусовой бумажке» может идти речь? Это – сохранение нас как суверенного государства, если мы отдадим Пицунду, а вслед за Пицундой продадим все, что имеем, да не уважают таких людей! На то, что наносит ущерб нашим национальным интересам, надо говорить «нет» и говорить «нет» четко! Мы небольшое государство, но надо быть государством с лицом, а не кланяться на все, что нам говорят, и говорить «да»! Наш президент поэтому и торгует нашей страной так запросто и так легко, что он за нее не переживал, когда год ребята отдавали свои жизни (во время войны), он тихо и спокойно находился в Москве и отдыхал. У меня нет другой страны, когда он все продаст, мне некуда ехать. И, поверьте мне, с моей пенсией, которую я буду получать через год, я и не куплю ничего себе…»

Натали Смыр призвала всех объединиться, принять участие в собрании и определить наконец цели и сформулировать национальные интересы.

Экс-депутат парламента шестого созыва Алхас Джинджолия призвал отдать земли Пицунды ее жителям, чтобы улучшить их положение:

«Советского Союза нет, а вот номенклатурное обеспечение от Советского Союза такое сладкое почему-то осталось. Почему мы должны выделять заповедные части, какие-то лакомые куски земель, гор по вот этому советскому признаку? Возьмите лучшую часть Пицунды и отдайте пицундцам, пусть они сами решат, что с ней делать. Площадь 220 гектаров кто-нибудь видел сверху? Очень приличная площадь. Отдайте городу, сделайте променад, сделайте парк и так далее, улучшьте условия жизни пицундцев в первую очередь! Если взять 186 гектаров, вы знаете, сколько это по шесть соток участков будет? Три тысячи участков! Я еще площадь Аибги могу добавить, сколько это участков, а еще площадь Чернореченского форелевого хозяйства, и того, того, того… Тут уже чуть ли не презентовали шестнадцать или сколько там обязательных пунктиков, которые надо решить. Здесь речь вообще не идет про оппозицию и власть, это касается уже нечто большего, это судьба нашего народа! Боюсь, что это будет последний поворот не туда!»

Алхас Джинджолия призвал вспомнить историю Абхазии, махаджирство и «Абхазпереселенстрой», он уверен, что требование как можно быстрее решить вопрос продажи недвижимости иностранным гражданам неизбежно приведет к миграционным процессам и демографической катастрофе.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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